Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

L’autore di questo post è Gianluca Carnevale Garè, head of sales retail Italy di di RAM Active Investments e studente dell’Executive MBA (EMBA) Ticinensis presso l’Università di Pavia –

Ebbene sì, anche uno dei settori più tradizionali, come quello dell’Asset Management, sta subendo cambiamenti epocali e nel futuro non sarà più lo stesso! Oggi innovare non è più solo una semplice opzione, ma è diventata ormai una necessità in ogni settore: la domanda non è più “se” ma “come”. E la tecnologia, che anche nel mondo del risparmio gestito è entrata in modo dirompente e senza neppure bussare, ha un ruolo fondamentale perché può essere motore di innovazione. Fermare il mondo e scendere non è possibile, meglio dunque anticipare tale trend e dettare il passo.

Appare chiaro a tutti che le tecnologie di ultima generazione come l’Intelligenza Artificiale (AI) e il Machine Learning (ML) sono realtà destinate a crescere velocemente e a giocare un ruolo sempre più importante in tutti gli ambiti della nostra vita. Anche il mondo finanziario sembra si stia rendendo conto delle potenzialità di una “macchina” tanto potente quanto complessa*.

Il ML ha le caratteristiche perfette per aver successo anche nel mondo del risparmio gestito; in una recente ricerca di Boston Consulting, Oliver Wyman, Partner e responsabile financial services Sud-Est Europa, afferma che per combattere la compressione dei margini e la crescita degli ETF, per tutti i gestori attivi si impone l’adozione delle tecnologie digitali, sia per ripensare il processo di investimento sfruttando la potenza dell’AI, sia per ripensare il modello distributivo.

Un tema che voglio affrontare con Tony Guida, Senior Quantitative Researcher di RAM Active Investments, Asset Manager leader nel panorama Europeo nell’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione in tema investimenti.

Che impatto ha la tecnologia sul mondo del risparmio gestito?

Viviamo in un mondo molto più digitale rispetto a 20 anni fa. È indispensabile sapersi adattare a questo cambiamento per essere in grado di digerire una sempre crescente mole di dati, sempre meno di carattere numerico e sempre più in nuovi formati, quali testi, immagini, video, audio. Solo utilizzando approcci moderni come il ML, saremo in grado di domare questo tsunami di dati.

Questa appare l’unica strada per cogliere le interazioni tra dati di natura così diversa e riuscire a prevedere, con precisione e col giusto timing, come si muoveranno le azioni, anche alla luce dell’importanza delle notizie, dell’entità delle reazioni dell’opinione pubblica e del mercato. A tutto ciò si aggiungono le analisi e le ricerche su data-set complessi: data-base sulle transazioni delle carte di credito possono ad esempio fornire indicazioni sugli andamenti di settori o aziende, così come data-base contenenti immagini satellitari possono essere utilizzati per tracciare il transito di mezzi di trasporto merci, come navi container da cui estrapolare previsioni su trend commerciali. L’Intelligenza Artificiale permette di moltiplicare esponenzialmente le prospettive dalle quali ogni singolo titolo viene analizzato, consentendo così di costruire portafogli diversificati e di qualità.

Quali i vantaggi e quali gli obiettivi?

Tutto parte dalla ricerca, e questo non deve sorprendere, perché la ricerca di oggi è la performance di domani. Tuttavia, le nuove normative in materia (MIFID II), che stanno comprimendo notevolmente i margini delle società di gestione tradizionali, costringono a tagliare budget e risorse ad essa destinate. A dispetto di ciò, il ML permette di analizzare in profondità e confrontare migliaia di aziende, a prescindere dalla loro market cap, dal settore o dal Paese di provenienza, in modo estremamente rapido ed efficace.

Riesce, inoltre, a cogliere relazioni non lineari, gestire in contemporanea un gran numero di segnali, imparare in modo auto-adattivo in assenza di modelli matematici predeterminati; tutte cose impossibili da percepire dal “semplice occhio umano”. L’obiettivo finale rimane quello di selezionare la qualità nel modo più oggettivo possibile, minimizzando il rischio di valutare un’azienda non sufficientemente in profondità, oppure di “innamorarsi” di una società a prescindere dai fondamentali. È ormai chiaro che nella gestione del risparmio ci sarà sempre meno spazio per l’intuizione e sempre maggior necessità di competenze specifiche per sfruttare appieno tale tecnologia.

Quando si pensa all’uso del ML negli investimenti, molti lo rigettano a priori influenzati da falsi miti erroneamente diffusi. Sfatiamone alcuni: un pregiudizio largamente diffuso sul ML è per esempio quello in base al quale questa tecnologia sarebbe adatta solo agli investimenti sistematici ad alta frequenza.

Una percezione totalmente errata. Nel sottostante grafico i risultati di un nostro studio empirico. Siamo partiti da un medesimo data-base e abbiamo considerato come universo di investimento l’insieme delle azioni del mercato italiano. A quel punto abbiamo progettato quattro diversi modelli di ML che andassero a selezionare le società con performance prospettiche più promettenti, dando più importanza rispettivamente ai segnali di breve termine (una settimana e un mese) e a quelli di più lungo termine (sei mesi e dodici mesi). Come si può vedere, i quattro modelli producono rendimenti lordi equivalenti, con uno stesso livello di accuratezza indipendentemente dal timing dei segnali considerati. Anzi, abbiamo notato che, se si considerano le commissioni e i costi di turnover, le previsioni più a lungo termine (12 mesi) presentano un profilo di rendimento aggiustato al rischio, molto più interessante.

Altro falso mito è quello per cui il ML sarebbe una BLACK BOX e cioè una scatola nera i cui meccanismi algoritmici sarebbero insondabili, di difficile comprensione e di dubbio funzionamento.

Nulla di più falso. Infatti, un filone della ricerca su una nuova generazione di modelli di ML dimostra l’esatto opposto, ovvero che è possibile visualizzare il tutto in modo trasparente come se fosse non una “black box”, ma una “glass box”. Vale a dire che anche per il modello di ML più complesso, come il Deep Neural Network, è possibile capire perché e come è stata fatta una certa previsione. Questa è la chiave per costruire la conoscenza, la comprensione e quindi la fiducia nel modello.

Un sistema di AI “black box” non è adatto soprattutto nei servizi finanziari regolamentati; per ovviare a questo problema, sono necessari modelli “spiegabili”, che forniscono dettagli per rendere il funzionamento dell’AI chiaro o di facile comprensione. (Bussman, Niklas and Giudici, Paolo and Marinelli, Dimitri and Papenbrock, Jochen, Explainable AI in credit risk management _ December 18, 2019) Su questo tema è in corso un acceso e proficuo dibattito sia a livello europeo (AI HLEG**), che italiano (gruppo di esperti presso il MISE***). Come illustrato nei grafici sottostanti, per ognuno dei 4 diversi modelli (costruiti per selezionare i migliori titoli italiani), si può vedere e misurare l’importanza di ciascun fattore e quindi capire su quali criteri e su quali ipotesi viene fatta la previsione per la selezione dei titoli.

Infine, cosa si può rispondere a coloro che affermano che il ML sia un pilota automatico?

Il ML non esiste senza i neuroni, la componente umana non può essere sostituita, ma anzi rappresenta sempre una parte preponderante e imprescindibile. L’uomo, infatti, entra in ogni singola fase dei sistemi di ML, dall’attività iniziale di ricerca e analisi dei dati, alla costruzione del portafoglio, fino all’attività di testing, monitoring e miglioramento dei modelli. L’intelligenza artificiale è uno strumento utile a ridurre la componente emotiva e a minimizzare la volatilità di portafoglio, a supporto del lavoro del gestore che non può essere sostituito, ma a cui anzi spetta sempre e comunque l’ultima parola.

In conclusione, appare evidente come, nel prossimo futuro, nessuno potrà ignorare e fare a meno di tali tecnologie, neanche il mondo dell’Asset Management. Individuare in anticipo tendenze non ancora visibili, costruire prodotti di investimento slegati dagli andamenti dei mercati, selezionare titoli di elevata qualità, sono solo alcuni dei vantaggi che derivano dall’uso di questi nuovi strumenti. La tecnologia consentirà di accelerare in modo significativo i processi, permettendo quindi di focalizzarsi maggiormente sulle strategie volte ad incrementare le opportunità per gli investitori finali, aiutandoli a raggiungere i rispettivi obiettivi. Dati e indicatori alternativi saranno le chiavi per il miglioramento dei risultati.

NOTE

*Reasearch And Markets, uno dei più importanti centri di ricerca a livello internazionale, stima che al 2025 l’Intelligenza Artificiale genererà nel settore dell’Asset Management un CAGR del 33,84% e utili di 11.39 miliardi di dollari.

**AI HLEG: High-Level Expert Group on AI. A seguito di una procedura di selezione aperta, la

Commissione ha nominato 52 esperti provenienti dal mondo accademico, dalla società civile e dall’industria. Obiettivo generale è assicurare un sostegno all’attuazione della strategia europea sui sistemi di AI; ciò include l’elaborazione di raccomandazioni sullo sviluppo di politiche relative al futuro, a questioni etiche, giuridiche e sociali, comprese le sfide socioeconomiche. Nel primo anno dopo la sua creazione nel giugno 2018, AI HLEG ha prodotto delle linee guida etiche sull’intelligenza artificiale (sette requisiti chiave da soddisfare per essere ritenuti affidabili) e alcune raccomandazioni su politiche e investimenti (in totale 33 raccomandazioni che mirano alla sostenibilità, crescita, competitività, nonchè l’inclusione, potenziando, favorendo e proteggendo gli esseri umani). La cosiddetta “explainable AI” (che si riferisce a metodi e tecniche nell’applicazione della tecnologia di intelligenza artificiale in modo tale che i risultati delle soluzioni possano essere chiaramente compresi dagli esperti, designer compresi) è uno degli elementi di forte dibattito.

***Il Governo ha selezionato nel dicembre del 2018, 30 esperti che definissero una strategia per l’AI a livello nazionale; il risultato a distanza di pochi mesi, sono 83 raccomandazioni consultabili sul sito del ministero. La trasparenza è uno degli elementi ritenuti più importanti dal Gruppo.