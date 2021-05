Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Fahrenheit 451, ardente osservatore del mondo della finanza e del risparmio italiano, consulente finanziario –

In questo post parliamo dei nuovi “fondi di private equity” che le banche italiane stanno proponendo ai risparmiatori e delle motivazioni che dovrebbero indurre tali risparmiatori a starne bene alla larga. Qualora ve li proponessero o, peggio, vi aveste già investito, vi interesserà sapere di cosa si tratta realmente.

La crisi determinata dall’epidemia di Covid-19 ha duramente colpito la nostra economia.

Nel frattempo i risparmiatori italiani hanno aumentato gli accantonamenti di liquidità “prudenziale” sui conti correnti, dinamica che ha interessato non solo l’Italia, ma in misura anche maggiore molti altri paesi nel mondo:

Nell’ultimo anno le banche italiane sono state inondate da una marea di liquidità sui conti correnti (ad oggi più di 1.700 miliardi di euro), liquidità che rappresenta per loro un costo a causa dell’attuale politica di tassi negativi della Banca Centrale Europea.

Nel contempo le stesse banche assistono impotenti alla crescita di enormi masse di risparmio inutilizzato su cui potrebbero guadagnare cospicui flussi commissionali, se solo riuscissero a convincere i dubbiosi risparmiatori italiani ad investire nei loro prodotti di risparmio gestito (fondi comuni, gestioni di portafoglio ecc.)

Per cercare di cambiare questa situazione, approfittando anche delle ultime modifiche normative in merito, dopo i famigerati PIR creati nel 2017 e la loro evoluzione negli ancor più problematici “PIR Alternativi” creati nel 2020, banche e reti di consulenti hanno cominciato a commercializzare anche alla clientela al dettaglio i “Fondi di Private Equity” precedentemente riservati ai soli investitori istituzionali e professionali, in quanto unici soggetti in grado di valutarne appieno le complesse caratteristiche.

Banche ed Associazioni di categoria interessate (ABI, AssoReti e AssoGestioni) hanno quindi iniziato una gigantesca operazione di marketing per cercare di convincere risparmiatori inconsapevoli di quanto viene loro proposto ad investire nei nuovi fondi di private equity italiani, sostenendo di voler così “democratizzare” complessi investimenti precedentemente riservati (e per buone ragioni) a cosiddetto “beneficio” di tutti gli italiani.

Accattivanti slogan commerciali quali “economia reale come asset strategico dei portafogli evoluti”, “gli italiani chiedono consulenza nel progetto di rilancio del Paese”, “liberare le risorse improduttive”, “investimento sartoriale” e così declamando vengono diffusi con sempre maggior sfacciataggine, vagheggiando ai risparmiatori l’opportunità di investire in fondi di private equity per non perdere quella che viene sottintesa essere la nuova “gallina dalle uova d’oro” ideale per risparmiatori in cerca di rendimenti.

Si cerca quindi di ingolosire gli italiani con ipotetici, corposi guadagni futuri e propagandando nel contempo un inedito concetto creato appositamente, il patriottico “ruolo sociale” di risparmiatori che vengono chiamati al salvataggio dell’economia italiana con i propri denari (e se non investi non sei un patriota), quando invece lo scopo principale è, assai più prosaicamente, quello di convincere riottosi risparmiatori a togliere i soldi dal conto corrente per investirli in nuovi prodotti di risparmio gestito, ottenendo così il doppio vantaggio di ridurre il costo dei depositi ed aumentare (notevolmente) i flussi commissionali.

Vediamo quindi, al di là dell’enfatica propaganda istituzionale, cosa vi stanno davvero proponendo le banche e perché i Fondi di Private Equity italiani sono qualcosa da cui stare ben lontani, qualora iniziassero a parlarvene.

Cosa sono, in generale, i fondi di private equity

In sintesi, i gestori dei fondi di private equity investono i denari degli investitori nel capitale di aziende non quotate ad alto potenziale di crescita che possono beneficiare del supporto finanziario e manageriale del gestore per ottenere un significativo aumento di valore dell’investimento nel medio-lungo termine.

Le attività sottoscritte sono “private” nel senso che non sono quotate sui mercati ed è quindi impossibile conoscerne il loro valore, a differenza delle attività “pubbliche”, quotate, il cui valore è normalmente riscontrabile nei prezzi espressi dai mercati.

Trattandosi di investimenti illiquidi non scambiati sui mercati è estremamente difficile, se non impossibile, disinvestire prima della scadenza.

Al termine del periodo di investimento previsto il gestore del fondo rivenderà a terzi le quote societarie inizialmente sottoscritte, restituendo così capitale ed eventuali plusvalenze agli investitori nel fondo, investitori che solo allora potranno valutare l’effettiva bontà dell’investimento fatto molti anni prima: per i risparmiatori è un vero atto di fede nelle capacità del gestore, per banche e gestori una fonte sicura di laute commissioni, come stiamo per vedere.

I veri rendimenti e le commissioni di un fondo di private equity

Nonostante la loro connaturata opacità, le normative di vari paesi impongono comunque ai gestori di private equity un aggiornamento periodico sull’andamento dei loro fondi: va da sé che, trattandosi di valorizzare attività non quotate per le quali è impossibile un riscontro oggettivo dei reali valori, il gestore del fondo ha una notevole flessibilità nel dichiarare quel che vuole senza tema di poter essere smentito.

In tal senso è indicativo quanto riportato alla SEC (l’equivalente USA della nostra Consob) da Apollo e KKR, due tra i più grandi gestori mondiali di fondi di private equity con rispettivamente 414 e 252 miliardi di dollari in gestione.

Questi due gestori hanno comunicato ad investitori ed autorità di controllo di avere realizzato un rendimento “IRR” (Internal Rate of Return o “TIR”, Tasso Interno di Rendimento) pari, rispettivamente, al 39% annuo negli ultimi 30 anni ed al 25,6% negli ultimi 45 anni.

Ora, chiunque abbia una minima dimestichezza con la matematica capirebbe che questi rendimenti sono assurdamente irrealistici, per usare un cortese eufemismo: uno solo dei 414 miliardi di dollari gestiti da Apollo, capitalizzati per 30 anni al 39% annuo, varrebbe oggi 20.000 miliardi di dollari, un importo pari al PIL degli Stati Uniti. Analogamente, per KKR un miliardo di dollari capitalizzati al 26% per 45 anni equivarrebbe oggi a 32.800 miliardi di dollari, un quarto del PIL dell’intero Pianeta Terra.

Non vi sembra un po’ troppo?

Chiaramente qualcosa non quadra, e non di poco: è evidente che questi rendimenti sono costruiti ad arte e non possono corrispondere alla realtà, ma vengono ugualmente utilizzati per continuare ad attrarre nuovi investitori in questo tipo di fondi: i gestori dei Fondi di Private Equity stanno prendendo per il naso investitori ed autorità di controllo, approfittando dell’impossibilità di capire davvero in cosa e come investono.

Quello che invece è più facilmente riscontrabile è l’enorme ammontare di commissioni guadagnate da questi signori, pari alla mostruosa cifra di circa 230 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni: milioni di investitori, istituzionali e retail, stanno inconsapevolmente contribuendo alla creazione di una ristretta élite di gestori che stanno diventando multimiliardari alle spese di chi investe nei loro fondi.

Ma ne vale davvero la pena?

Un recente studio dell’Università di Oxford ha calcolato che, rispetto al 39% ed al 26% dichiarato da Apollo e KKR, il vero rendimento medio dei fondi di private equity risulta essere attorno ad un assai più morigerato 11% annuo, livello del tutto analogo a quello dei principali mercati azionari pubblici statunitensi e facilmente ottenibile investendo in un semplicissimo ETF a costo quasi nullo, ETF di cui si conoscerà sempre il valore e da cui si potrà disinvestire in ogni momento senza dover aspettare anni.

Il differente “Private Equity” proposto invece ai risparmiatori italiani

Vediamo ora cosa viene invece proposto ai risparmiatori italiani dalle nostre banche: è bene sapere che spesso non si tratta dei fondi di private equity di cui abbiamo appena parlato, ma di “fondi di fondi di private equity” distribuiti da un intermediario, e per il malcapitato risparmiatore italiano è una differenza sostanziale.

Un “fondo di fondi di private equity” infatti non investe in aziende ad alto potenziale, bensì in altri fondi di private equity. Nei fondi di fondi, oltre alle commissioni dei fondi di private equity sottostanti (i 230 miliardi di cui sopra), si aggiungono anche le ulteriori commissioni di gestione che vengono percepite dal gestore del fondo di fondi. Questo fondo di fondi viene poi venduto ai risparmiatori da banche che a loro volta aggiungono le loro ulteriori commissioni di distribuzione.

Al risparmiatore in pluriennale attesa di veder realizzato un futuro ed ignoto rendimento finale viene quindi addebitato, fin dall’inizio dell’investimento, un profluvio di commissioni da ben tre soggetti diversi, moltiplicando così la sicura onerosità di un investimento la cui futura redditività è invece totalmente incerta.

I fondi offerti agli italiani sono solitamente di tipo “chiuso”, il che vuol dire che una volta terminata la sottoscrizione iniziale nessuno può più investire o disinvestire prima della scadenza prefissata: il vincolo temporale di investimento è normalmente 8-10 anni, periodo durante il quale il sottoscrittore ignorerà il vero valore del proprio investimento.

Il marketing finanziario italiano arriva ad enfatizzare positivamente perfino l’assenza di valorizzazione del fondo spacciandolo per un supposto pregio dell’investimento, sostenendo che l’assenza di prezzi ridurrebbe la volatilità dei portafogli quando è invece ovvio che tale assenza comporta una semplice inconsapevolezza del reale andamento dell’investimento e non necessariamente la stabilità del suo valore: avevano prezzi costanti, in quanto non quotate e non valorizzate, anche le azioni di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, e sappiamo come è andata a finire.

Grazie al fatto che l’investimento non è valorizzato ed è vincolato per anni, banche e gestori si garantiscono così, e per lungo tempo, una elevata rendita commissionale di cui il risparmiatore non potrà mai rendersi conto, non avendo alcun mezzo o termine di confronto per poter valutare la effettiva bontà dello strumento in cui ha investito.

In questo tipo di investimenti i veri vincitori sono solo le banche ed i gestori che si godono laute commissioni senza prendersi alcun rischio, contrariamente ai risparmiatori ai quali restano il 100% dei rischi di un investimento gestito da una confusa pluralità di controparti in ignote aziende “ad alto potenziale”, ottenendo però solo quella frazione di rendimento finale che gli resterà dopo avere pagato per anni tutte le commissioni percepite dalla cosiddetta “catena del valore” dell’industria finanziaria.

Alla luce di quanto sopra quindi, perché mai un risparmiatore dovrebbe investire nei fondi di private equity commercializzati dalle banche italiane, prodotti opachi, invendibili per anni, costosissimi e dalla dubbia redditività finale?

Se siete interessati ad investire in aziende private ad alto potenziale di crescita e/o volete davvero aiutare la crescita dell’economia italiana avete a vostra disposizione un mezzo infinitamente migliore: l’equity crowdfunding, una tipologia di investimento in Piccole e Medie Imprese italiane effettuato tramite piattaforme dedicate che, oltre a non comportare alcun costo o commissione gode anche di notevoli incentivi fiscali che non potete ottenere tramite i fondi di private equity, quali la detrazione dall’Irpef di ben il 30-50% del capitale investito, che per di più va mantenuto per 3 soli anni anziché 8-10.

Valutare le migliori opportunità di investimento in Piccole e Medie Imprese italiane può essere difficile per chi nella vita si occupa d’altro: un buon consulente finanziario, oltre ad evitare di proporvi il private equity “all’italiana”, sarà in grado di guidarvi nella scelta delle opportunità più promettenti.

Se vuoi saperne di più mi trovi a Fahrenheit451.Milano@gmail.com