Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

In teoria.

Un modo sbrigativo per diventare un grande finanziere è il seguente (questo non è un consiglio, ma un ragionamento a voce alta):

1. Entrare nel giro di circolo del golf dove i grandi banchieri si ritrovano a giocare e scambiare informazioni. Ottenere qualche numero di cellulare. Entrare in confidenza.

2. telefonare a un paio di banchieri con cui si è giocato a golf, meglio ancora se uno è stato candidato alla vicepresidenza Usa, e presentare un progetto per acquistare una grande azienda chiedendo un prestito di qualche miliardo di euro.

3. ottenere il prestito, scalare la grande azienda caricando il debito con le banche sui suoi bilanci.

4. distribuire un dividendo mostruoso di qualche miliardo agli azionisti, cioè principalmente a se stessi.

5. mettere al sicuro i soldi del dividendo.

6. Dopo un po’ di tempo, non troppo poco per non destare sospetti, dichiaro bancarotta semplice e abbandono l’azienda al suo destino mentre i miei dividendi sono al sicuro

7. le autorità giudiziarie si insospettiscono e mi fanno causa. La mia difesa è che ai tempi del dividendo non potevo prevedere che il mio business sarebbe stato distrutto dall’evoluzione tecnologica.

8. al processo vengo assolto.

9. le sentenze vanno sempre rispettate.

In pratica.