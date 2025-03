Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) sta generando profonde trasformazioni nel mondo della consulenza strategica e finanziaria. Tuttavia, oltre a rappresentare una forza di cambiamento, l’IA sta anche agendo come detonatore di inefficienze preesistenti, mettendo in luce le fragilità di un modello già in difficoltà. L’innovazione oggi procede a un ritmo così rapido da rendere obsoleto il tradizionale approccio delle società di consulenza, basato sulla replica, formalizzazione e sistematizzazione di casi di successo passati.

Questo modello, se un tempo garantiva stabilità e crescita, ora rischia di risultare inadeguato di fronte a mercati sempre più dinamici e imprevedibili. Numerosi analisti evidenziano come il modello tradizionale delle grandi società di consulenza, basato sull’impiego di ampie risorse umane per svolgere analisi e reportistica, sia messo in discussione da strumenti di IA sempre più sofisticati.

Settore in transizione: l’IA ridisegna il panorama della consulenza

Le evidenze che giungono dal mercato internazionale sono chiare: l’IA sta ridisegnando il panorama della consulenza. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i principali player del settore stanno già affrontando una fase di adattamento, con iniziative volte a integrare algoritmi predittivi e strumenti di automazione per ridurre tempi e costi operativi. In Italia, tuttavia, il processo sembra essere più rallentato, complice l’iniezione di risorse pubbliche legate al PNRR e il forte peso dell’economia statale.

I vantaggi di strutture meno rigide e maggiore propensione all’innovazione

In questo scenario, le boutique di consulenza, più agili e snelle, potrebbero beneficiare della transizione. Con una struttura meno rigida e una maggiore propensione all’innovazione, molte di queste realtà stanno già sperimentando modelli di consulenza basati su strumenti di IA, offrendo servizi altamente personalizzati e con un elevato valore aggiunto. Tuttavia, molti analisti che prevedono un declino delle big della consulenza potrebbero trascurare un fattore cruciale: la capacità di adattamento e di reazione di queste grandi organizzazioni.

Le big della consulenza: punti di forza e di debolezza

Un elemento spesso sottovalutato, ma di cruciale importanza, è il ruolo che le grandi società di consulenza svolgono nell’assumere responsabilità e decisioni strategiche per conto dei loro clienti. Molti manager, rivolgendosi a questi colossi, non cercano solo competenza e analisi di mercato, ma anche un paracadute decisionale: delegare a una società riconosciuta permette loro di ridurre il rischio personale e di giustificare scelte complesse di fronte a investitori e consigli di amministrazione. Questo aspetto conferisce alle big un vantaggio competitivo difficilmente replicabile dalle boutique, rendendole interlocutori privilegiati per aziende di grandi dimensioni e settori regolamentati.

Se nel medio periodo le grandi società di consulenza potrebbero trovarsi in difficoltà a causa della loro struttura burocratica e della necessità di ripensare modelli consolidati, nel lungo periodo la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Le big dispongono infatti di risorse finanziarie ingenti e di una rete di relazioni internazionali che consentono loro di investire massicciamente in ricerca e sviluppo. Già oggi, alcune di esse stanno acquisendo startup specializzate in IA o sviluppando soluzioni proprietarie per integrare queste tecnologie nei propri processi.

Il legame tra consulenza e software house: un modello ibrido emergente

Una delle evoluzioni più interessanti che sta emergendo nel settore è il rafforzamento del legame tra società di consulenza e software house. La crescente complessità delle sfide aziendali e la necessità di soluzioni su misura stanno portando a una convergenza tra competenze strategiche e sviluppo tecnologico. Le big della consulenza, oltre ad acquisire startup innovative, stanno stringendo partnership con aziende specializzate in software avanzati, dando vita a modelli di business ibridi in cui la tecnologia non è più solo uno strumento di supporto, ma il fulcro stesso del valore offerto ai clienti. Questa tendenza potrebbe ridefinire radicalmente il settore, favorendo lo sviluppo di piattaforme integrate in grado di fornire analisi predittive, ottimizzazione dei processi e automazione delle decisioni strategiche.

Le boutique di consulenza e la sfida dell’identità

Se le boutique di consulenza vogliono mantenere il vantaggio iniziale, dovranno affrontare una sfida non banale: differenziarsi in modo chiaro e distintivo. Non basterà semplicemente adottare l’IA per ottimizzare i processi; sarà fondamentale garantire un modello di servizio che coniughi innovazione tecnologica e capacità di generare valore strategico per i clienti. Inoltre, la dimensione valoriale assumerà un ruolo sempre più rilevante: la fiducia, la specializzazione e l’etica professionale potrebbero diventare fattori chiave nella scelta dei clienti.

Non dimentichiamo che in Italia molte imprese si trovano a dover ridefinire non solo il modello di business, ma anche la componente organizzativa e la dimensione minima per competere. Il perimetro dell’organizzazione oggi è più ampio del semplice perimetro aziendale: si parla infatti sempre più spesso di ecosistemi imprenditoriali, in cui la collaborazione tra attori diversi diventa un elemento strategico.

Cruciale saper generare valore strategico per i clienti

In questo scenario, per le boutique si apre una grande occasione: crescere insieme ai propri clienti, supportandoli non solo con competenze tecniche, ma anche con una visione condivisa e una maggiore sintonia culturale e valoriale. Questo terreno di gioco potrebbe rivelarsi particolarmente congeniale per le boutique rispetto alle big, consentendo loro di consolidare relazioni di lungo periodo e di creare un valore differenziato nel mercato della consulenza.

Se le boutique di consulenza vogliono mantenere il vantaggio iniziale, dovranno affrontare una sfida non banale: differenziarsi in modo chiaro e distintivo. Non basterà semplicemente adottare l’IA per ottimizzare i processi; sarà fondamentale garantire un modello di servizio che coniughi innovazione tecnologica e capacità di generare valore strategico per i clienti. Inoltre, la dimensione valoriale assumerà un ruolo sempre più rilevante: la fiducia, la specializzazione e l’etica professionale potrebbero diventare fattori chiave nella scelta dei clienti.

Sarà vincente la capacità di adattamento e innovazione

La partita tra grandi e piccole società di consulenza è tutt’altro che chiusa. L’IA rappresenta un fattore di trasformazione ineludibile, ma il successo di un modello rispetto all’altro dipenderà dalla capacità di ogni attore di adattarsi ai nuovi equilibri di mercato. Il medio periodo potrebbe favorire le boutique, ma il lungo termine darà modo alle big di rispondere con tutta la potenza delle loro risorse. In questo scenario, la capacità di innovare, differenziarsi e offrire valore reale ai clienti sarà l’elemento decisivo per determinare chi emergerà vincitore in questa nuova era della consulenza.

La vera sfida si giocherà sulla creazione di valore, poiché l’IA e i nuovi strumenti digitali consentiranno a molte aziende di internalizzare una parte significativa dei servizi tradizionalmente offerti dalle società di consulenza. Software avanzati per l’analisi dei dati, la pianificazione strategica e l’ottimizzazione dei processi ridurranno la necessità di un supporto esterno su attività standardizzabili. Di conseguenza, le società di consulenza – siano esse grandi o boutique – dovranno spostare il proprio focus su competenze distintive, intuizione strategica e capacità di interpretare scenari complessi, elementi che l’IA da sola non può ancora sostituire.

L’IA rappresenta un fattore di trasformazione ineludibile, ma il successo di un modello rispetto all’altro dipenderà dalla capacità di ogni attore di adattarsi ai nuovi equilibri di mercato. In questo scenario, la capacità di innovare, differenziarsi e offrire valore reale ai clienti sarà l’elemento decisivo per determinare chi emergerà vincitore in questa nuova era della consulenza.