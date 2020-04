Click to share on Twitter (Opens in new window)

Non sono mai stato un vero amante della speculazione. A casa le vigilie di Natale si passavano a giocare a poker fino a notte fonda. A me più che il poker, piaceva passare il tempo in famiglia, anche perché a fine partita tornavo sempre a casa a mani vuote. Lo stesso vale per come investo. Non metto mai un centesimo in un investimento che non capisco. Se guardo ad un’azienda, mi soffermo sui bilanci. Cerco di capire quanto cash generi, e se i numeri supportano una valutazione di mercato e la storia che il management sta raccontando. Se credo che il prezzo sia troppo alto, aspetto che scenda (perché scende sempre) e poi compro. Voglio capire il valore intrinseco di un asset, prima d’investire. Non ho nulla contro il day trading, ma come nel caso del poker, non so come funzioni e come guadagnarci.

La prima volta che fui introdotto al Bitcoin, era una realtà completamente nuova. Un amico m’inviò un articolo che parlava di un certo Satoshi Nakamoto. Nessuno sapeva chi fosse – non lo sanno nemmeno oggi, ma sembrava aver creato un sistema di pagamento capace di rimpiazzare il sistema FIAT, più efficace e meno incline a manipolazioni. Lessi quell’articolo con interesse, ma con molto scetticismo. Più che un investimento mi sembrava una scommessa. Era la fine del 2008. Negli anni successivi, cominciai a notare il Bitcoin principalmente per la sua volatilità. Guardando CNBC dagli schermi del trading floor, si vedevano questi movimenti del 10/20% del prezzo da un giorno all’altro. Sembrava una scommessa da cowboy.

Cominciai a studiare il Bitcoin, non per la sua volatilità, ma dopo aver letto la biografia dell’ex presidente della Federal Reserve, Bernanke e una sua intervista a 60 minutes. Bernanke ammise che la Fed aveva l’abilità di creare soldi semplicemente tramite un pc, mostrando chiaramente che il dollaro non aveva alcun valore intrinseco. Ma cos’è il Bitcoin, perché mi sono convertito nonostante non abbia un valore intrinseco e non generi cashflow? In quest’articolo spiegherò perché potrebbe fruttare se aggiunto al nostro portafoglio.

La Predizione del Premio Nobel

“L’internet sarà molto importante nel ridurre il ruolo dei governi. L’unica cosa che manca, e che verrà sviluppata presto, è una e-currency affidabile”

Professor Milton Friedman, vincitore del Nobel Prize in Economia, 1999

Queste parole furono dette da Milton Friedman nel 1999, circa 10 anni prima che venissero alla luce i White Papers di Satoshi. Sono sempre stato un grande ammiratore di Friedman, specialmente per la sua retorica sull’inflazione, il ruolo del governo e le politiche monetarie. Ma cos’è esattamente un Bitcoin? È una criptovaluta ed un sistema di pagamento decentralizzato. A differenza delle altre valute come il dollaro, non ha un ente centrale come la Federal Reserve che tramite meccanismi monetari condiziona la quantità di valuta in circolazione. In poche parole, oggi la Fed può emettere denaro e abbassare i tassi d’interesse quanto gli pare, perché vige un sistema di trust dove noi cittadini “ci fidiamo” delle sue azioni, perché sono viste come nell’interesse di noi cittadini.

Al contrario del dollaro, il valore di un Bitcoin è invece basato sul concetto di domanda e offerta. Quindi non vi sono politiche monetarie – almeno fino ad ora. Utilizza la tecnologia Blockchain per documentare ed archiviare tutti i dati, che così diventano indelebili. Una volta che una transazione diventa un block del blockchain, non può più essere cancellata. O meglio può essere cancellata, ma cancellando tutti i blocchi che erano stati creati prima. In pratica molto difficile se non impossibile. Nel grafico qui sotto ho semplificato le diverse fasi di una transazione dall’inizio alla fine. Come vedete, il Bitcoin non usa il sistema bancario, che funge da intermediario tra buyer e seller. Al contrario, usa un peer to peer network. La transazione prima di poter entrare nella blockchain deve essere ratificata dai nodi (computer) tramite un processo chiamato mining – ne parlerò più avanti. Quindi un network di nodi, ha il compito di confermare, verificare e inserire cronologicamente la nuova transazione (che diventerà un blocco) nel blockchain.

Per chi vuole capire meglio, le basi di questo cripto valuta, consiglio di leggere i Bitcoin White Papers creati da Satoshi Nagatomo.

Che cos’hanno la crisi finanziaria del 2008 e il Bitcoin in comune?

“Denaro che può essere prodotto facilmente non è denaro. Questo tipo di denaro, easy money, non rende una società più ricca. Al contrario la rende più povera, mettendo in vendita il denaro guadagnato duramente in cambio di qualcosa molto più facile da produrre”

Saifedean Ammous – The Bitcoin Standard: The decentralized Alternative to Central banking

Nel 2008 abbiamo avuto una delle crisi peggiori della nostra generazione (pre-Covid19 ovvio). In quegli anni, l’incoscienza di Wall Street ci portò sull’orlo del baratro. Ai tempi, lavoravo per la più grande trading house al mondo, e da un giorno all’altro il tasso d’interesse per finanziare il nostro capitale operativo schizzò a più del 3%. Per un’azienda quotata, questo era tantissimo. Altre aziende come General Electric (NYSE: GE), ai tempi, investment grade, non riuscirono a fare il rolling del paper (rifinanziamento del loro debito). Ci fu un credit crunch, una mancanza di liquidità dovuto all’arresto del sistema bancario. Anche se condivisi l’ira del popolo verso le banche, capii l’importanza di mettere liquidità nel sistema da parte della Fed. E credo che Bernanke ai tempi fece la cosa giusta prima abbassando i tassi e poi con il quantitive easing.

Cominciai a dubitare della politica della Fed quando il QE divenne uno stato invariato. La politica di Bernanke fu continuata dalla Yellen che durante tutto il suo mandato non alzò nemmeno una volta i tassi d’interesse nonostante fossimo in un periodo economicamente espansivo – spinto in realtà dal free money della Fed . Il motivo? Non vi era inflazione. Ora provate a chiedere a un Millennial se negli ultimi dodici anni vi è stata inflazione e vedete cosa vi risponderà. Al contrario, hanno creato un asset inflation senza precedenti ed un accumulo di debito che qualcuno prima o poi dovrà pagare. E credo che quel qualcuno saranno i Millennials. Questa politica scellerata e quella frase di Milton Friedman mi hanno portato al Bitcoin. Perché il sistema monetario corrente, il dollaro come unica valuta di riserva, e la perdita dell’indipendenza delle banche centrali è insostenibile. Una e-currency come la chiamava Friedman sembra ormai un dato di fatto.

Lo Sharpe Ratio and Stock to Flow

Da investitore, vi sono alcune caratteristiche di questo asset che mi fanno sperare bene. Vediamo quali sono.

Sharpe Ratio: viene usato per capire il ritorno di un asset rispetto al rischio che stiamo prendendo. Se investo in oro ho un rischio diverso dall’investire in azioni. Le azioni sono più rischiose, più volatili ma storicamente ci danno maggiori ritorni.

Per calcolare lo Sharpe, sottraiamo ai nostri ritorni il risk free rate (risk free rate è il ritorno che ci dà l’obbligazione di stato americana dopo l’inflazione) e lo dividiamo per la standard deviation del ritorno in eccesso del nostro portafoglio. Per capire lo Sharpe ratio, un investitore deve prendere un risk free asset come il Treasury US e compararla con il rischio di mantenere un asset più rischioso che potenzialmente ci dà ritorni più alti.

Nel contesto del nostro portafoglio, per diversificare, il nostro obiettivo è quello di mettere insieme un gruppo di asset che hanno poca o nessuna correlazione tra di loro. Uno dei motivi per i quali non dovremmo mai (o quasi mai) mettere tutti i nostri risparmi in un solo asset è che stiamo prendendo troppi rischi. In quei casi il nostro portafoglio avrà uno Sharpe ratio molto basso. Nel primo grafico possiamo vedere lo Sharpe Ratio di Bitcoin rispetto ad altri assets. Nel secondo, preso da Plan B, possiamo vedere come Bitcoin sia un asset (fino ad ora) non correlato, o quasi.

Ma non tutti sono d’accordo sull’uso dello Sharpe Ratio per guardare al Bitcoin. Per esempio Nicholas Taleb, l’autore di Black Swan, non crede che possa essere usato. Peccato che non abbia mai elaborato sulla sua teoria.

L’ultimo concetto che mi fa credere nel Bitcoin è anche quello che mi piace di più: il concetto di Stock to Flow. Bitcoin, come l’oro, è raro, e come ci ha dimostrato Plan, questa sua qualità ha un valore. Saifedean Ammous, quando parla dell’oro, ci mostra perché esso è diverso dalle altre materie prime. La produzione di oro non può mai essere tanta da condizionare il suo prezzo. Oppure, la nuova produzione di oro non è in grado di condizionare il prezzo dell’oro. La riserva di oro presente a terra (riserva intesa come l’oro già estratto dalle miniere), è notevolmente maggiore rispetto alla produzione. Ecco perché l’oro ha una bassa elasticità di prezzo.

Stock to Flow: Stock (Riserva/Produzione)

Ecco lo stock to flow di diverse materie prime. Come potete vedere l’oro regna incontrastato, perché ci vorrebbero 62 anni di produzione per arrivare alla riserva attuale di oro. Nel platino per esempio ce ne vogliono solo 0,4 anni. Bitcoin al momento ha uno SF di 25, che lo piazza tra l’oro e il argento.

Ora cerchiamo di capire il processo di mining, fondamentale per il sistema Bitcoin. I miners, come dicevamo prima, servono come sistema di sicurezza e per confermare le transazione. Questo processo è effettuato da computer specializzati (miners), che tramite algoritmi creano e mettono insieme i nuovi blocchi a quelli esistenti. Per questo servizio, i miners ricevono nuovi Bitcoin e una transaction fee.

I nuovi coins possono essere trovati circa ogni 10 minuti. Nel 2009, i miners avevano il potenziale di trovare 50 coins ogni dieci minuti. Oggi 12,5 ogni dieci minuti. Il totale di Bitcoin che possono essere trovati è però fisso a 21 milioni e dovremmo arrivarci nel 2140. Perché è diminuita la quantità di Bitcoin che possiamo trovare ogni 10 minuti? Perché ogni 210,000 blocchi o ogni 4 anni vi è un processo chiamato halving, che diminuisce la crescita di produzione di Bitcoin. Il prossimo halving è tra circa 28 giorni, a quel punto i miners potranno trovare non più 12,5 Bitcoin ogni 10 minuti ma 6,25. Questa è pura domanda e offerta. In teoria se diminuiamo la produzione, ma la domanda resta la stessa vi dovrebbe essere un aumento del prezzo per Bitcoin – questo è quello che è successo nei precedenti halving.

Conclusione

Di recente parlavo con un collega e amico. Discutevamo di Bitcoin. Gli dissi le stesse cose che ho scritto in questo articolo. Per lui era un asset troppo volatile. Su questo non c’è dubbio. Ma il fatto che sia volatile non vuol dire che non può essere potenzialmente un buon investimento. I detrattori del Bitcoin sono tanti e a dire il vero hanno dalla loro parte anche ottime teorie. Per esempio il rischio che i governi lo mettano al bando. Steven Mnuchin, attuale segretario al Tesoro degli Stati Uniti, in passato ha parlato di possibili regolamentazioni. Di recente è stato creato un Futures market, che è prone a manipolazioni, anche quello, è vero. È l’ultima teoria è quella dell’efficient market hypothesis, secondo la quale il prezzo non può cambiare perché tutte le informazioni sul Bitcoin sono disponibile ed il prezzo attuale è quello giusto.

Il Bitcoin non è un investimento. Un investimento è un’opportunità che ha maggiori probabilità di successo. Investire in un’azienda o in obbligazioni è un investimento perché ci dà un ritorno previsto via dividendi o interessi (a meno che non vi sia una bancarotta). Bitcoin non è una scommessa ma una speculazione perché ha potenziale ma il ritorno non è certo, non vi è un cashflow. Quello che abbiamo è una tesi che pian piano nel tempo si sta convalidando – o almeno ci sono dei pezzi del puzzle che sembrano avere più senso per un investitore. A questo punto, possiamo starcene da parte e vedere come vanno le cose. Oppure possiamo mettere una parte del nostro denaro in questo asset e partecipare alla scommessa più importante per la nostra generazione. Ognuno ha il proprio Sharpe Ratio, il mio collega alla fine ha deciso d’investire (me lo ricorda ogni volta che il prezzo scende del 10%), a questo punto, visto l’upside, ma contrario alla mia filosofia d’investimento, io sono risk on Bitcoin.

Twitter @theimmigrant84

Sito: InvestireComeiMigliori.com