La partnership professionale prevede, invece, che le donne non rinuncino alle aspirazioni di carriera e investano risorse ingenti nella propria istruzione, sostenute dalle famiglie di origine fino all’indipendenza finanziaria, da ottenere prima del matrimonio e della gravidanza. Per il successo di questo progetto, che prevede l’accesso a professioni un tempo esclusivamente maschili, è essenziale il sistema di relazioni fornito dalla famiglia di origine che agevoli il successo nel «mercato coniugale», vale a dire il matrimonio con professionisti di successo che sappiano sostenere la riuscita professionale della donna.

Infine, l’autosufficienza è il progetto più comune tra le donne di classe inferiore, che non possono dare per scontato l’appoggio a lungo termine dei genitori e si confrontano, quindi, con la necessità di acquisire precocemente l’autosufficienza economica anche a scapito dell’istruzione. Un matrimonio remunerativo non è considerato essenziale, dato che le donne in questo caso non ricercano la dipendenza finanziaria o la consonanza professionale con i loro mariti. L’esito, tuttavia, è spesso quello di abbracciate professioni socialmente contraddistinte come «femminili», che procurano per lo più un reddito modesto (si usa a volte l’espressione «colletti rosa» per riferirsi a questo genere di mestieri, che comprende insegnanti, segretarie, cameriere, infermiere, ecc).

Fallimento e successo dei class projects sono, com’è evidente, legati alle condizioni di partenza, dunque alle aspettative e alle risorse (materiali e relazionali) delle famiglie d’origine, e a fattori di contesto come le cerchie di appartenenza e i gruppi di riferimento. Un progetto che non tenga conto di tutto questo è per lo più destinato a fallire. (Confronta: Parents, Partners, and Professions: Reproduction and Mobility in a Cohort of College Women) da The University of Chicago Press Journals.

Modelli culturali specifici A proposito dell’introiezione dei modelli tradizionali di genere, vale la pena riprendere i risultati contenuti nell’ultima Indagine armonizzata europea sull’uso del tempo (2014). Vi si trova che in Italia più di un maschio su due (il 54,1%) dichiara di ritenere che l’uomo debba occuparsi prevalentemente delle necessità economiche e la donna della cura della casa. Circa la stessa quota di maschi (53,7%) crede di non essere bravo nelle faccende domestiche quanto una donna e quasi uno su tre (31,9%) ritiene non sia giusto dividere equamente i lavori di casa tra partner, anche se entrambi lavorano a tempo pieno. Ma ciò che è più rilevante è che il quadro sostanzialmente non muta tra le donne: il 46,6% approva il modello tradizionale di famiglia in cui il maschio lavora e la donna si occupa della casa, il 25,3% non crede che i lavori domestici vadano divisi equamente, mentre il 44% è convinto che il padre sia meno capace della madre di prendersi cura dei figli piccoli. La situazione, tuttavia, non è territorialmente omogenea: il modello del male breadwinner, il maschio che si occupa lui solo della sussistenza della famiglia, è meno accettato via via che da Sud si procede verso Nord, dove il 79% degli uomini e l’81,2% delle donne approva il modello alternativo del dual earner/ dual career, in cui entrambi i partner lavorano e si occupano delle necessità domestiche. Gli stereotipi tradizionali risentono anche del livello di istruzione: tra i laureati solo il 38,7% degli uomini e il 25,8% delle donne si dice favorevole al modello male breadwinner, mentre il 76,4 e l’82,4%, rispettivamente, approvano il modello dual earner/ dual career.