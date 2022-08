Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Capitolo finanza di strada numero 2. È successo. Hai perso la metà del tuo piccolo capitale, erano 10000€, per aver investito nel fondo che ti prometteva il 18%, amico mio, è stata un’esperienza brutta, però adesso non ti deprimere. Oltretutto non sei solo, e molti hanno perso tutto, almeno a te sono rimasti 5000€. Esci a camminare, fa sempre venire delle buone idee e scaccia i cattivi pensieri. Anche se a volte si fanno dei brutti incontri, pensi tu. In effetti hai ragione, l’ultimo incontro con il Manipolatore Finanziario è stato nefasto, ma oggi evita quei vicoli pericolosi della finanza, dai, e non farti tentare da idee strane, tipo “mi restano 5000€ e provo a puntarli per riguadagnare i miei 10.000€”.

Oggi sei fortunato. Incontri un amico vero, non il Manipolatore Finanziario. Sta camminando per strada con il suo bastone, lo inviti per un caffè. È un tipo silenzioso ma quando parla mi dice sempre delle cose interessanti. Ah! se l’avessi incontrato prima di sottoscrivere quel fondo al 18% sicuramente mi avrebbe evitato di perdere €5000. Non resisto, e gli confido il mio desiderio di rivalsa per riguadagnare il mio capitale perduto, proprio quel desiderio da cui una vocina mi dice di stare lontano.

Il mio amico siede tranquillo sulla terrazza del bar dove abbiamo ordinato un caffè, mi guarda e mi dice: vedi, la vita è tutta un rischio, dobbiamo accettarlo altrimenti si smette di vivere. Per questo quando saliamo in macchina sulla fiancata dalla portiera non c’è scritto “attenzione guidare è una delle prime cause di morte” e per questo quando vai alle slot machine non trovi un cartello luminoso con scritto “il gioco è causa di miseria e rovina sociale” e per questo sulle bottiglie di vino e alcolici non c’è scritto “l’alcol è una delle prime cause di malattia, incidenti e problemi relazionali e familiari”. Però se compri un pacchetto di sigarette trovi la scritta “il fumo provoca il cancro ai polmoni” ma ci badi poco e sulle piattaforme finanziarie che propongono investimenti non compare nessuna scritta a caratteri cubitali “attenzione, attenzione, con questi investimenti puoi perdere tutti i tuoi risparmi in un momento”.

No, tutto questo non succede e tu accetti il rischio ogni giorno, compri le sigarette, guidi la macchina, giochi alle slot, e investi online o con il tuo personale promotore finanziario. Quindi io non starò a farti la predica sull’evitare i rischi, quelli non si possono evitare, però visto che mi parli di questo tuo desiderio di rivalsa sulla perdita che hai avuto, allora un discorsetto sulla consapevolezza te lo voglio fare, guarda è lo stesso che ti fanno quando ti fanno educazione stradale o educazione alimentare o educazione al gioco responsabile. Bene io te lo voglio fare sulla educazione finanziaria responsabile.

Mi hai appena fatto vedere la pubblicità che ti è arrivata sulla mail, quella che ti propone un fondo Etf leveraged.

…ti spiego cos’è…

Diciamo che l’hanno chiamata leva non a caso. Quando devi alzare un peso più è lunga la leva meno fatica fai, più è potente la tua spinta. In finanza è la stessa cosa: se tu metti10.000€ su una posizione e ne prendi a prestito altri 90.000, cioè hai una leva di nove volte il tuo impegno, ebbene avrai una posizione a questo punto di 100.000€. Se l’asset che hai comprato con questi 100.000€, bada bene, 10.000 sono tuoi 90.000 sono a prestito, dovrai restituirli, comunque se questo asset si rivaluta del 10%, può accadere nei mercati volatili e tu stai rischiando, quindi sei in un ambiente volatile, se sale del 10%, dicevo, arriva a valere 110.000€. Ora, se tu decidi di vendere, pagato il debito di 90.000€ ti restano €20.000, cavolo, hai raddoppiato il tuo capitale, altro che rivalerti della perdita, grazie alla leva hai fatto molto di più! Hai dimenticato il Manipolatore Finanziario e la tua brutta avventura. Capisci perché quelli che hanno informazioni riservate si eccitano sapendo di un imminente aumento di qualche titolo o azione? Mettono un po’ di soldi e vanno a leva di 10, 20 anche 30 volte moltiplicando i guadagni in pochissimo tempo.

Naturalmente non sto considerando le commissioni ma diciamo che nel tuo caso possiamo togliere 2000€ dal tuo guadagno e tutti a casa. Ma hai un problema, amico mio. Il tuo problema è che se le cose vanno al contrario di come ti ho appena detto anche la leva va al contrario. Se il tuo investimento di €100.0000, ricordati sempre 10.000 tuoi e 90.000 a prestito, scende del 10% e va a 90.000€, chi ti ha prestato i soldi ti telefona e ti dice “ehi amico! il tuo investimento adesso vale solo quanto devi darmi per quello che ti ho prestato, quindi o aggiungi soldi o io liquido tutto e mi riprendo i miei”. Si chiama margin call. A quel punto tu puoi decidere di lasciar perdere, e hai perso tutto, oppure mettere altri soldi e fare un altro giro di giostra. Già! Un giro di giostra che ti è già costato 10000€, più i 5000€ del primo giro di giostra, quello lo stavo dimenticando. E comunque è anche peggio perché non ho considerato le commissioni e gli interessi sul debito. La leva in questo caso ti ha dato una bella sberla! Sei proprio sicuro che questa giostra ti piaccia?

L’amico deve andare, sta imbrunendo e so che gli piace cenare presto.

