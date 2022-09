Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L’idea che mi sono fatto, con una semplificazione di cui non vado fiero, del rapporto fra le startup e la finanza è che c’è molta differenza fra Stati Uniti e Italia. Le cose mi sembra funzionino in 10 passi in America e in 3 passi da noi, più o meno così:

Negli Stati Uniti:

1- un giovane pazzerellone ha un’idea nel suo garage, scrive mezza pagina poi chiede un appuntamento a un fondo di Venture Capital, lo ottiene e ci va in pantaloncini e T-shirt

2- I tizi del fondo lo guardano, lo ascoltano, leggono la mezza pagina e gli dicono : “Hey sei proprio mattacchione, ci piace la tua idea, ci mettiamo noi il capitale iniziale (equity)

3- Altri 99 pazzerelli con delle idee più o meno strambe fanno la stessa cosa e ricevono la stessa risposta e il capitale iniziale

4- Con i soldi ricevuti i 100 pazzerelli mettono su uffici, assumono persone, comprano computer e cominciano a sviluppare la loro idea

5- 2 pazzi su 100 che hanno ricevuto l’iniezione di capitale riescono a trasformare l’idea in un prodotto che va sul mercato e vende

6- 98 su 100 non riescono, alcuni neanche a sviluppare il prodotto, dopo un po’ chiudono, hanno consumato i soldi del fondo di Venture Capital che gli dice “fa niente, ci siete piaciuti, siete un po’ pazzi ma continuate così”

7- I due che hanno avuto successo cominciano distribuire utili al capitale del fondo, il fondo è contento perché rientra di tutto il capitale che ha iniettato nei progetti degli altri 98 pazzerelli e ne avanza

8- I 98 pazzerelli che hanno fallito e consumato il capitale mandano il curriculum in giro per i vicoli dell’alta finanza

9- I tizi dei vicoli dell’alta finanza leggono i curriculum e molti dicono “ehi questo tizio ha perso tutti i soldi che gli sono stati dati però prima è riuscito ad averli, quindi è in gamba, prendiamolo!”

10- In finanza, in America, perdere i soldi degli altri fa curriculum

In Italia:

1-un giovane pazzerellone ha un’idea nel suo garage, scrive un report di 87 pagine, poi chiede un appuntamento a un fondo di Venture Capital, lo ottiene

2-Si presenta in giacca e cravatta, i tizi del fondo di Venture Capital guardano la cravatta, ascoltano, leggono qua e là le 87 pagine

3- Alla fine gli dicono, è un’idea pazza, non ti finanziamo

Non so se è proprio così, ma l’entità degli investimenti dei venture capital negli Stati Uniti e in Italia, in generale, mi fa sospettare che alcuni di questi passi siano realistici.