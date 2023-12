Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Cos’è la finanza privata, quali sono le sue origini storiche e quali sono le sue caratteristiche distintive rispetto ad altre forme di finanza? Queste e altre domande sono state al centro del dibattito organizzato a Milano da The Smart Institute in occasione della presentazione dell’ultimo libro “Capitali coraggiosi. Un viaggio nella finanza privata dalle strade di San Francisco ai grattacieli di Wall Street”, di Bepi Pezzulli.

Introduzione

Il convegno “Capitali coraggiosi: Un viaggio nella finanza privata da Wall Street a Milano” tenutosi di recente ha offerto un’opportunità unica per esplorare il ruolo della finanza privata nell’economia contemporanea. L’evento ha riunito esperti del settore finanziario, imprenditori e accademici per discutere l’importanza del capitale privato nel finanziamento di imprese innovative e trasformative. In questo articolo, esamineremo i punti salienti del libro e le discussioni emerse durante il convegno.

La tavola rotonda

Il think tank della business community si è ritrovato presso LCA Studio Legale che ha ospitato una tavola rotonda stimolante e coinvolgente, con esperti di spicco nel campo della finanza privata. Il viaggio nella finanza privata è iniziato dapprima con un’introduzione di Riccardo Sismondi, partner di LCA seguito da Giulia Paoli, partner di Valida che ha guidato i lavori della tavola rotonda, ispirati dai contenuti del saggio di Bepi Pezzulli. Oltre all’autore, la tavola rotonda ha visto la partecipazione di Alessandra Bechi, Vice Direttore di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), Pasquale Merella, Chief Risk Officer di Green Arrow Capital SGR e Antonio Chiarello, CEO e Fondatore di Club Deal Online.

La nascita e lo sviluppo della finanza privata negli Stati Uniti

Bepi Pezzulli, autore del saggio “Capitali coraggiosi”, ha fornito una panoramica sulla nascita e lo sviluppo della finanza privata negli Stati Uniti. Ha spiegato come questa forma di finanziamento, ben descritta nel libro, abbia avuto origine negli USA e si sia successivamente diffusa a livello globale. Pezzulli ha evidenziato i vantaggi derivanti dall’applicazione del capitale privato, come il supporto finanziario alle imprese innovative e l’accesso a risorse non finanziarie, come il know-how e la disciplina di mercato. L’attenzione si è poi rivolta ad alle caratteristiche e tendenze della finanza privata, evidenziando le differenze tra il mercato americano e quello europeo, e in particolare quello italiano. Come sottolineato nel libro, è fondamentale creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di questo settore, che richiede competenze, innovazione, fiducia e regole chiare.

L’esperienza italiana e il ruolo di AIFI

Alessandra Bechi ha condiviso la prospettiva italiana sulla nascita e lo sviluppo del capitale privato. Ha sottolineato l’influenza dell’esperienza americana nel campo finanziario e ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto da AIFI nel promuovere il mondo private capital in Italia. Interessanti, infine, le riflessioni fatte da Alessandra Bechi sulle recenti difficoltà incontrate dal settore, come la diminuzione delle operazioni di M&A, ove, tuttavia, ha anche sottolineato una ripresa dell’interesse nei confronti del private equity.

Il ruolo della gestione del rischio nel private capital

Pasquale Merella ha approfondito il ruolo cruciale della gestione del rischio negli investimenti nel private capital. Ha spiegato come una gestione efficace del rischio possa creare valore per il settore e ha fornito esempi di casi di successo in cui il private equity ha giocato un ruolo fondamentale, in particolare ricordando il success case di Farmol seguito in prima persona. La gestione del rischio, oggi più che mai, è diventata sempre più importante nelle scelte di investimento degli ultimi decenni. Non solo contribuisce a creare valore, ma anche favorisce un maggiore interesse per il settore del Private Capital da parte degli investitori, migliorando la reputazione e attrattività delle imprese finanziate.

Il mondo dei Club Deal e i suoi vantaggi

Antonio Chiarello ha presentato il mondo dei Club Deal come una forma di investimento particolare nel private capital. Ha spiegato come sia nato e si sia sviluppato questo modo di investire e ha illustrato i vantaggi e i benefici ad esso associati. Ha condiviso casi di successo e criticità emerse tipiche di questo modo di investire, evidenziando l’aspetto dell’imprenditorialità presente in questa realtà. Interessante la figura di imprenditori coraggiosi a fianco di quella dei capitali coraggiosi evocata da Pezzulli.

Conclusioni

Il libro di Bepi Pezzulli, ricco di approfondimenti, sostiene che la finanza privata è uno strumento potente e versatile per trasformare l’economia e la società, ma che richiede anche una visione strategica, una responsabilità etica e una regolazione adeguata. La sua lettura è un’occasione per esplorare il ruolo della finanza privata nell’economia contemporanea. Attraverso le risposte dei relatori durante la tavola rotonda, infine, sono emerse prospettive interessanti sulla nascita, lo sviluppo e i vantaggi del capitale privato. Il convegno di The Smart Institute ha così contribuito a promuovere una maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dalla finanza privata e ha evidenziato la necessità di creare un ambiente favorevole all’investimento e all’innovazione nel contesto italiano.

You can’t make an omelet without breaking eggs. [Proverbio] Risk is essential to innovation and progress.

LinkedIn Pasquale Merella