Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Paolo Picazio, Country Manager di Shopify per l’Italia –

In un mondo guidato dalla trasformazione digitale e dai cambiamenti tecnologici, la possibilità di fare acquisti grazie ad esperienze sempre più personalizzate, digitalizzate e veicolate attraverso un ampio spettro di canali di vendita ha innalzato le aspettative dei consumatori a nuovi livelli. In questo senso, una ricerca di Accenture ha rilevato che il 64% dei consumatori desidera che le aziende rispondano più rapidamente alle loro esigenze in continua evoluzione.

Per indagare lo stato di salute del commercio e il sentimento delle aziende, in collaborazione con IDC, Shopify ha recentemente intervistato 1.000 aziende che operano nel settore per comprendere meglio quali siano le sfide più grandi da affrontare per rispondere al dinamismo del mercato. Sebbene vi sia un consenso sull’aggiornamento delle piattaforme di vendita per rispondere ai mutamenti del mercato, la propensione a farlo alla luce degli investimenti, in termini di tempo e di costi, è scarsa.

E-commerce e investimenti in innovazione, quante resistenze

Per due terzi (66%) del campione l’effettiva efficacia dei costi da sostenere in relazione a un miglioramento del proprio ecosistema di business è infatti una delle principali preoccupazioni alla base del cambiamento della propria piattaforma di vendita. Il paradosso è che per il 94% dei player intervistati, un’implementazione tempestiva di tecnologie e architetture aggiornate è ritenuta cruciale. La domanda sorge spontanea: è il rischio potenziale che spinge troppe realtà ad essere restie a un processo di cambiamento e innovazione?

Il crocevia sta però nel fulcro del commercio e della vendita che sarà, sempre di più, la relazione con il cliente e l’efficientamento dell’esperienza d’acquisto complessiva del consumatore finale. E in un mercato veloce e frenetico, come quello odierno, i clienti difficilmente accettano di aspettare che i brand offrano un’esperienza di acquisto migliore. Più probabilmente, sceglieranno di affidarsi ad altri marchi.

Consumatori e tecnologia, il senso delle piattaforme SaaS

Un altro studio condotto da Shopify in collaborazione con Sapio dimostra la crescente domanda di esperienze tecnologiche da parte dei consumatori in questo contesto. È emerso che quasi il 40% degli acquirenti sono più propensi ad acquistare da marchi che integrano la tecnologia nei processi di vendita e acquisto, mentre uno su cinque dichiara di essere più incline a fidelizzarsi a questi marchi.

Il sentimento e le esigenze reciproche di aziende e consumatori sono chiari, e il modo attraverso cui soddisfare queste necessità va in una sola direzione, soprattutto nel settore della vendita al dettaglio: le piattaforme di vendita SaaS (Software as a Service), un modello di distribuzione utilizzato per fornire software e piattaforme attraverso Internet. Le piattaforme SaaS sono sostanzialmente dei siti web che permettono di utilizzare direttamente il software, l’applicazione o lo strumento tecnologico di cui si ha bisogno, senza doverlo installare e pagando semplicemente un canone periodico.

Le piattaforme SaaS presentano uno straordinario vantaggio, quello di permettere agli imprenditori e alle aziende di concentrarsi sull’utilizzo del software per le proprie attività, senza dover preoccuparsi dell’infrastruttura, di problemi tecnici, aggiornamenti o manutenzione, e svolgono un ruolo centrale nel semplificare e ottimizzare i processi di vendita e commercio, favorendo al tempo stesso una fidelizzazione autentica del cliente e un rafforzamento della relazione con il brand.

Le sfide della trasformazione digitale e dei costi

Attualmente ci troviamo di fronte a una congiuntura di fattori e contingenze che danno vita a diverse sfide economiche: la carenza di prodotti, l’aumento dei tassi di interesse e dei prezzi delle materie prime, insieme all’aumento dell’inflazione e al relativo impatto sul potere d’acquisto, rendono evidente la necessità per le aziende di adattare le proprie strategie per rimanere efficienti e fidelizzare i clienti. La carenza di competenze a livello globale, l’aumento della concorrenza e la necessità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato spingono le imprese a cercare soluzioni digitali efficienti, scalabili e che consentano di risparmiare sui costi.

Il mondo del commercio di oggi si trova, inoltre, di fronte a un bivio: solo chi offre ai propri clienti un’esperienza di acquisto personalizzata, autentica e pienamente soddisfacente, sia online che offline, può restare al passo con l’evoluzione del mercato. Sembra semplice, ma nel mondo di oggi è proprio questa la sfida che devono affrontare i rivenditori e le aziende. Essi si trovano ad affrontare uno scenario caratterizzato da problemi complessi, che vanno dall’affollamento del mercato alla mancanza di capacità digitali, che diventano ostacoli al coinvolgimento ottimale dei clienti.

L’ultima indagine condotta da Shopify in collaborazione con IDC evidenzia che il 75% delle aziende, per mantenere competitività sul mercato, considera cruciale due aspetti: un veloce time-to-market (il periodo di tempo necessario per portare un prodotto o un servizio sul mercato) e un’eccellente esperienza cliente. In altre parole, la costruzione di relazioni dirette con i consumatori, in un contesto di vendita sempre più digitale, è essenziale, mantenendo come punto di partenza una conoscenza approfondita del cliente, delle sue preferenze, comportamenti e abitudini di consumo.

La risposta attraverso le piattaforme commerciali SaaS

Le piattaforme commerciali SaaS offrono quindi una soluzione efficace in risposta a queste sfide e all’evoluzione del mercato della vendita. Consentono, infatti, un rapido time-to-market, un vantaggio competitivo fondamentale che consente alle aziende di rispondere velocemente alle esigenze del mercato e di capitalizzare le opportunità di business in modo tempestivo. Allo stesso tempo sono facili da usare e riducono il Total Cost of Ownership (il costo totale di possesso della tecnologia in un’azienda).

Tutto ciò crea un valore notevole per il brand, che può assicurarsi un fattore di vantaggio in mercati sempre più dinamici ed essere il primo ad offrire soluzioni innovative, oltre ad essere più efficiente dal punto di vista operativo, riducendo al tempo stesso i rischi e sfruttando al meglio le risorse. Inoltre, le crescenti pressioni economiche richiedono attenzione ai costi e un’attitudine a massimizzare l’efficienza delle loro operazioni: le piattaforme SaaS consentono alle aziende di ottenere i vantaggi delle tecnologie più recenti senza dover investire in costose infrastrutture o in personale specializzato.

Ci sono anche effetti positivi per i consumatori, come l’accesso anticipato ai prodotti e alle tecnologie più recenti, fattori cruciali per migliorare la loro esperienza e, di conseguenza, il loro grado di soddisfazione. Queste piattaforme integrano un’elaborazione avanzata dei pagamenti, l’intelligenza artificiale e, non da ultimo, l’opportunità di valorizzare appieno il social commerce.

Ne consegue che le piattaforme SaaS contribuiscono anche all’intero ecosistema economico, facilitando l’accesso alle tecnologie più recenti e stimolando l’innovazione e la competitività.

Il valore aggiunto delle piattaforme SaaS: un partner strategico per la generazione di valore nell’economia digitale

Il vero valore aggiunto delle piattaforme SaaS, è il trasferimento implicito di competenze che ne consegue al loro utilizzo. I fornitori di piattaforme SaaS diventano player abilitanti per l’innovazione delle aziende, potendo far leva sull’esperienza maturata nel commercio e diventando così un vero e proprio facilitatore di business, nonché un partner strategico per l’infrastruttura e la crescita di un’azienda. L’importanza delle piattaforme commerciali SaaS è centrale per la creazione di relazioni dirette con i clienti nell’economia digitale.

Di conseguenza, le aziende che investono in queste tecnologie possono offrire esperienze di acquisto personalizzate, rafforzare la fedeltà dei clienti e ottenere un significativo fattore di vantaggio, frutto soprattutto del costante aggiornamento a cui sono sottoposte queste piattaforme, che innovano continuamente e sono in grado di implementare funzionalità di pari passi con l’evoluzione tecnologica e le esigenze del business. Ne è un esempio l’integrazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, facilitata dall’utilizzo di piattaforme terze che forniscono l’infrastruttura tecnologica di un’azienda e che, se applicata con la giusta ratio, può contribuire a migliorare ulteriormente la soddisfazione dei propri clienti.

Ciò che ne consegue e che si può evincere, a conclusione, è il valore aggiunto portato alle imprese, all’imprenditorialità, al commercio e all’intero settore della vendita: ecco perché queste piattaforme rappresentano il binario su cui deve viaggiare il futuro del commercio, sempre più connesso e vicino al consumatore.