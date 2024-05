Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Alessia Mistretta, managing partner e impact & sustainability manager di MIDA –

Il nostro attuale modello di sviluppo sta esercitando un impatto devastante sull’ambiente e sulla società, esaurendo le risorse naturali e amplificando le disuguaglianze economiche e sociali. Diventa dunque prioritario adottare un nuovo approccio basato sulla sostenibilità e sulla circolarità delle risorse, che valorizzi le relazioni umane e promuova un benessere globale. Un modello da attuare con urgenza per rigenerare un futuro sostenibile, dove l’innovazione sia al servizio della collettività e della salute del pianeta.

Un pensiero ecologico è ormai essenziale anche allo sviluppo del business, per supportare con efficacia le Corporate e gli stakeholder nel guidare un cambiamento ormai necessario. MIDA – Società Benefit B Corp di management consulting che disegna soluzioni per la people transformation, specializzata in Human Capital Advisory Change e Adoption di comportamenti e tecnologie – risponde a tali sfide attraverso la “Peoplecology“: un approccio “proprietario” incentrato sulla trasformazione sostenibile delle aziende, che tenga conto del wellbeing organizzativo e che generi sistemi inclusivi.

Il cambiamento culturale per la crescita sostenibile

Per rigenerare sistemi di crescita sostenibile, è opportuno promuovere una visione e un processo di interdipendenza funzionale tra persone, sistemi e tecnologie, con l’obiettivo di accelerare le trasformazioni di business e organizzative in una logica di sostenibilità; ciò potrà avvenire attraverso un cambiamento culturale più coerente col contesto e il potenziamento delle persone che dovranno adottarlo, creando e misurando gli impatti di valore attesi. La Peoplecology è il framework per realizzare tale visione, che si traduce in una linea di offerta di servizi costruiti su un approccio scientifico e che sfrutta gli insight delle Behavioural Science, delle Neuroscienze, della Psicologia Positiva e di metodologie di innovazione, apprendimento e di design.

In tale scenario si inserisce la partnership strategica tra MIDA e Gellify – Innovation Factory internazionale che supporta le aziende nei processi di innovazione e digital transformation – che sottolinea l’importanza del connubio tra Digital e Human Transformation, ispirato dalle possibilità offerte da una Società 5.0. Insieme, le due realtà offrono un esempio tangibile di come la tecnologia e l’elemento umano possano integrarsi efficacemente nella gestione delle persone. La sfida è, dunque, trasformare le aziende in avamposti di cambiamento sociale dove la tecnologia diventi uno strumento fondamentale.

I principi dell’economia circolare e i progetti di cambiamento

Questo principio sta alla base della Peoplecology, concetto che pone l’essere umano al centro di un’esperienza lavorativa che favorisce l’emancipazione e lo sviluppo personale, sfruttando il digitale per creare valore sia per l’azienda che per le persone: una visione che si trasforma in metodo, portando i principi dell’economia circolare all’interno dei progetti di cambiamento e di potenziamento individuale, organizzativo ed extra-organizzativo per renderli eco-sistemici ed ecologici, con l’obiettivo di creare valore non solo economico-finanziario ma anche ambientale e sociale.

In particolare, la collaborazione con Gellify evidenzia l’importanza di sviluppare soluzioni software e di integrazione dei sistemi a supporto della digitalizzazione delle imprese, ma anche l’interesse a garantire che gli individui abbiano le capacità e le competenze per adottare efficacemente queste innovazioni nella loro routine lavorativa.

Crescita con un approccio antropocentrico

La Peoplecology è una visione, ma anche un approccio antropocentrico che riporta la priorità dell’impresa nell’aumentare la qualità della vita dell’essere umano, non solo nel profitto. E comunque non estrattivo. Tale paradigma sarà rilevante per le realtà lavorative desiderose di essere protagoniste nel costruire reti umane inclusive e aumentate dalla tecnologia, elemento in grado di accelerare l’innovazione e creare sistemi sostenibili che possano puntare a trovare un equilibrio tra lo sviluppo economico e la soluzione delle sfide sociali e ambientali, abilitandole con l’utilizzo dei dati, le tecnologie avanzate, l’IoT, i robot e l’Intelligenza Artificiale. Questi strumenti tecnologici consentiranno di migliorare l’efficacia dei processi interni di gestione del personale, offrendo un’opportunità concreta per innovare e migliorare l’esperienza lavorativa.

In tale contesto, le tecnologie implementate da Gellify saranno un alleato prezioso per promuovere il benessere delle persone e rendere le aziende protagoniste del cambiamento sociale. Una prospettiva lungimirante a cui le organizzazioni possono ispirarsi, aumentando la loro rilevanza nel mercato globale e garantendo che tutti gli stakeholder possano beneficiare dello scopo dell’azienda.

*Gellify è una innovation factory globale che integra strategia, design e tecnologia, supportando la crescita delle organizzazioni dalla visione all’esecuzione.