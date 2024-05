Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Giorgio Forti e Mattia Tricella, founder di QualeAgenzia.it –

Immobili di lusso fantasma, case dei sogni a prezzi stracciati, finti agenti immobiliari, mediazioni di vendita in asta fittizie, sono solo alcune delle più comuni frodi immobiliari che si verificano ogni anno in Italia. Dietro molti annunci immobiliari infatti si nascondono, in alcuni casi molto bene, truffe ben architettate.

Secondo gli ultimi fatti di cronaca, gli inquilini di un palazzo milanese hanno recentemente vissuto sulla propria pelle l’inganno orchestrato dal proprio portinaio, che si spacciava come intermediario immobiliare.

Attraverso questo stratagemma, raggirava inconsapevoli acquirenti, chiedendo loro cospicue somme di denaro come caparra o acconti per contratti preliminari che finivano per ingrossare solamente il conto bancario del truffatore.

Negli ultimi anni si sono verificati casi in cui locatari ignari hanno scoperto che il loro appartamento era stato affittato da finti agenti immobiliari, successivamente dileguatisi con gli anticipi versati dai clienti ingannati. Allo stesso modo, genitori convinti di aver trovato il luogo ideale per il trasferimento dei loro figli desiderosi di iniziare gli studi universitari a Milano, si sono ritrovati vittime di truffe, subendo danni economici significativi.

Da Nord a Sud le frodi sono all’ordine del giorno, come dimostra il recente sequestro preventivo di beni e l’interdizione dall’esercizio della professione per un agente immobiliare a Livorno. Il professionista, smascherato dalla Guardia di Finanza dopo numerose denunce e segnalazioni, è stato accusato di aver truffato 24 persone, promettendo la locazione di uno stesso immobile a più persone, che invece era destinato alla vendita. Le vittime hanno versato caparre significative senza ricevere il servizio concordato, con l’agente che è risultato irreperibile successivamente.

Non è quindi difficile cadere nel tranello delle frodi, lo scenario immobiliare si presenta molto diversificato e le agenzie sono numerose, quindi non è semplice comprendere quale sia quella più adatta alle proprie esigenze. Questi episodi sottolineano la necessità di soluzioni che offrano strumenti per verificare l’affidabilità degli agenti immobiliari e prevenire frodi nel settore.

Basti pensare che in Italia, ci sono 26.550 agenzie, una ogni 2.226 persone (fonte QualeAgenzia.it) e, secondo il Report “Reti e aggregazioni immobiliari 2024”, ci sono 46.981 agenti immobiliari registrati, in crescita del 14% rispetto al 2019.

La situazione è ancora più complessa a Milano, dove vi è un’agenzia ogni 652 persone, nello specifico, una ogni 100 passi.

Il mercato residenziale italiano è molto dinamico con circa 710.000 transazioni immobiliari, un valore ancora molto alto anche se in stabilizzazione dopo il boom 2021-2022 (739/745k). Bisogna tornare al 2007 per trovare numeri maggiori (816k). A Milano città nel 2023 sono stati stipulati 24.832 rogiti residenziali. Considerando che il 50% passa tramite le agenzie, abbiamo una media di circa 6 transazioni immobiliari per agenzia, con una commissione media di 15.000€, pari a oltre 90.000 euro di fatturato.

Come si possono individuare potenziali rischi ed evitare truffatori?

La regola aurea è sempre una: affidarsi ad agenti professionali e regolarmente certificati! Per questa ragione è bene accettare solo agenzie regolarmente registrate alla Camera di Commercio con codice ateco 68.31 relativo all’attività di mediazione immobiliare.

I mediatori abilitati hanno l’obbligo di imparzialità e di comunicare ogni circostanza a loro nota che possa influenzare la compravendita, oltre a stipulare una polizza assicurativa per l’esercizio della professione.

Diversi sono comunque gli accorgimenti che si possono adottare per evitare di essere coinvolti in situazioni spiacevoli, eccone alcuni:

Eseguire ricerche approfondite:

prima di impegnarsi in qualsiasi transazione, è opportuno cercare l’agenzia immobiliare controllando l’eventuale presenza di recensioni negative e approfondendo lo storico e la professionalità dell’agente. Visionate sempre una visura catastale dell’agenzia dove potrete controllare la regolarità dei titoli.

Richiedere sempre la documentazione:

verificare la documentazione legale dell’immobile e dell’agenzia immobiliare assicurandosi che tutto sia in regola senza esitare a chiedere chiarimenti su qualsiasi dettaglio apparentemente sospetto.

Attenzione agli annunci troppo allettanti:

approcciarsi con cautela ad annunci che offrono prezzi e condizioni incredibilmente convenienti, spesso si rivelano l’esca per attirare potenziali vittime.

Evitare pagamenti anticipati:

Non versare mai denaro prima di aver visto l’immobile di persona e aver firmato un contratto legale. In particolare occorre prestare attenzione ai pagamenti anticipati richiesti senza una valida ragione.

Cogliere segnali di avvertimento:

Identificare qualsiasi segno che possa indicare una truffa, come richieste di pagamento in contanti, mancanza di documentazione ufficiale o pressioni eccessive per concludere rapidamente l’affare.

Agenzia immobiliare, che cosa conta davvero

La professionalità di un’agenzia immobiliare, oltre che di tutti i collaboratori della stessa, è fondamentale per vivere un’esperienza di vendita o locazione senza rischi e stress massimizzando le opportunità offerte dal mercato. Sebbene possa sembrare più conveniente procedere alla compravendita da privato senza il supporto di un agente immobiliare, si tratta solo un risparmio apparente: la situazione degli immobili in Italia richiede spesso l’intervento di diverse figure:

I consulenti legali possono dipanare situazioni complesse come in caso di donazioni o di eredità, o dove esistono ipoteche che gravano sull’immobile che ne impediscono la vendita

I consulenti tecnici possono risolvere eventuali piccole difformità catastali o urbanistiche trovando la strategia corretta per rendere gli appartamenti adatti alla vendita (e al rilascio di un mutuo!)

Gli esperti di marketing possono valorizzare al meglio ogni immobile grazie a strategie digitali o tecniche di home staging, raggiungendo esattamente il pubblico di riferimento.

Muoversi all’interno di un panorama così complesso è difficoltoso e gli agenti immobiliari sono i perfetti trait d’union per arrivare alla stipula notarile con serenità, anticipando e risolvendo grazie alle loro competenze e alla loro rete ogni tipo di problema. Nell’immaginario collettivo la casa è il bene rifugio del popolo italiano, tutelarlo al meglio è fondamentale per non incorrere in spiacevoli sorprese.