Post di Daniele Arduini, ceo di Kampaay –

Negli ultimi anni, complice anche la pandemia da Covid-19, l’industria degli eventi aziendali ha vissuto una trasformazione epocale. Se si sono modificate abitudini e modalità di incontro, con formule sempre più ibride e digitali, stimolate da innovazione tecnologica e impiego dell’intelligenza artificiale, le esigenze delle aziende sono rimaste le stesse, anche se questa evoluzione riflette la nuova percezione degli eventi come investimento strategico capace di generare un valore tangibile.

Oggi le aziende riconoscono sempre più il pieno potenziale degli eventi, anche in termini di networking, formazione, motivazione del personale e innovazione. Se ben pianificati e gestiti, gli eventi possono generare un significativo ROI (Return on Investment). Il 60% dei professionisti marketing prevede di sfruttare gli eventi per raggiungere i propri obiettivi nel 2024 (fonte: indagine “Global B2B Marketing Benchmark” di LinkedIn). Notevoli i benefici misurati dalle aziende, secondo una recente indagine condotta da Splash, in termini di visibilità del brand (63% delle risposte), di consolidamento delle relazioni con i clienti (63%) e nella formazione di nuove e più solide partnership (52%).

Eventi aziendali com investimento strategico: il caso editoria

La transizione degli eventi aziendali da costo a investimento strategico è particolarmente evidente nel settore editoriale che, negli ultimi anni, ha trasformato questi momenti in un segmento di business capace di generare nuove fonti di ricavo, diversificando le attività per mitigare i rischi associati alla dipendenza da un singolo segmento di mercato. Se inizialmente i costi e l’effort potrebbero sembrare alti, i benefici a lungo termine possono trasformare quella che è vista come una spesa in un investimento strategico, capace di generare nuove entrate e rafforzare la presenza del brand sul mercato, anche in periodi di crisi economica.

Naturalmente, una corretta pianificazione e gestione dell’evento aziendale è indispensabile per produrre un impatto positivo: infatti, se gli eventi non sono approcciati come attività una tantum, bensì posti all’interno di una strategia più ampia, possono fare la differenza in ogni fase della customer journey. Dalla fase di awareness in cui l’evento aiuta a dare credibilità e a fare esperienza del brand, fino alla fase di conversione, in cui l’esperienza dal vivo dà un assaggio di ciò che significa entrare a far parte del mondo del brand.

Come si ottengono risultati positivi con gli eventi?

Con sempre meno tempo da dedicare all’organizzazione e un approccio al budget sempre più sostenibile, le aziende che vogliono raggiungere risultati positivi attraverso gli eventi devono intraprendere un percorso sempre più proiettato all’ottimizzazione dei processi, del budget e delle risorse.

Semplificare la logistica e i flussi di lavoro associati alla pianificazione degli eventi riduce significativamente i costi e migliora l’efficienza. L’adozione di tecnologie innovative e il ricorso a piattaforme di gestione degli eventi consente di automatizzare i task ripetitivi, facilitare la collaborazione tra i team e migliorare il monitoraggio delle prestazioni. Le piattaforme tech infatti aumentano la visibilità di dati e informazioni, offrendo ai team un hub centralizzato che migliora la collaborazione, riduce i tempi di organizzazione, permette la decentralizzazione delle responsabilità e un maggiore focus sugli aspetti strategici più ad alto impatto.

Una pianificazione accurata, una gestione intelligente del budget e l’adozione di tecnologie avanzate costituiscono la chiave per massimizzare l’impatto degli eventi come strumento capace di promuovere la crescita del business.