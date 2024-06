Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Luca Curtarelli, Country Manager, Alibaba.com Italia, Spagna e Portogallo –

Possiamo considerare alla stregua di un assunto o di una buzzword – a seconda della considerazione nel merito – il fatto che le imprese italiane debbano perseguire concretamente la trasformazione digitale del proprio business per essere competitive sul mercato globale. Resta ancora un po’ aleatorio definire cosa questo significhi concretamente.

Dal punto di vista della proposta nell’arena digitale per sostenere l’export e di conseguenza il fatturato, il panorama del marketing nel settore B2B sta attraversando una rivoluzione senza precedenti, trainata dalla crescente digitalizzazione delle attività commerciali e dall’evoluzione delle preferenze dei consumatori finali. Una dinamica che va anche letta nel contesto delle ultime rilevazioni dello studio Allianz Trade Global Survey[1] che indica per il 2024 una crescita dell’export per le imprese italiane di 20 miliardi di euro rispetto allo scorso anno verso Germania, Francia e Stati Uniti.

PMI e importanza strategica della pubblicità digitale

Mentre tradizionalmente le PMI hanno destinato budget pubblicitari più contenuti al B2B, recentemente è emersa una crescente consapevolezza dell’importanza strategica della pubblicità digitale per promuovere la crescita aziendale e conquistare una posizione competitiva. Se però le sfide da vincere non sono poche – budget limitati, targeting del pubblico complesso, cicli di vendita prolungati e rispetto di policy ESG per citarne alcune – in questo i tool digitali che sono già a disposizione possono incidere sensibilmente.

Le PMI possono sfruttare una vasta gamma di soluzioni, formati e piattaforme digitali per raggiungere e coinvolgere il proprio pubblico con maggiore precisione. Inoltre, la sempre maggiore democratizzazione degli strumenti offerti dal web consente alle aziende di sperimentare canali online che hanno un ottimo rapporto costo-opportunità. La gestione dinamica del budget media, l’ampliamento del bacino di utenza e la precisione nella misurazione dell’efficacia delle campagne sono alcuni dei benefici che rispondono pienamente ai bisogni delle aziende di piccole e medie dimensioni.

Il ruolo sempre più importante dell’AI integrata

In questo, l’Intelligenza Artificiale integrata nel marketing B2B sta assumendo un ruolo cruciale soprattutto nella personalizzazione della proposta, l’automazione delle decisioni grazie all’analisi dei dati nel rispetto puntuale della privacy e dei modelli previsionali.

Secondo il Forbes Business Council[2], che ha condotto un’indagine fra i professionisti del marketing, l’85% delle aziende ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un impatto positivo sul B2B nei prossimi 12 mesi, e in particolare, l’intelligenza generativa impatterà maggiormente sul content marketing.

Tuttavia, le imprese italiane necessitano maggiore formazione per non subire una concorrenza aggressiva da player internazionali che mostrano di avere maggiore capacità di gestire lo strumento e quindi migliori condizioni per trarne benefici. È un elemento che è emerso chiaramente in un’analisi che abbiamo realizzato a livello europeo ed italiano, che racconteremo in un evento in occasione dei nostri 25 anni di attività.

Nuove skills e conoscenze, un mismatch di sistema

Se da un lato, quindi, le imprese stanno cercando la propria via verso la transizione digitale, di cui comprendono bene il valore, dall’altro si trovano a poter accedere ad un assortimento di tool innovativi senza precedenti, intuitivi e disponibili a fronte di un investimento contenuto, che possono facilitare questo processo, ampliando le opportunità di export. Il passo successivo, fondamentale, è mettere aziende e operatori nelle condizioni migliori per sfruttare a pieno tali strumenti a partire dalla diffusione di skills e conoscenze.

È un tema di mismatch che deve essere colmato a livello di sistema con una collaborazione concreta da parte di Istituzioni, marketplace, ed il mondo dell’associazionismo imprenditoriale che si fa portavoce delle esigenze e delle aspettative delle eccellenze territoriali.

NOTE

[1] Protectionism Mithridatism, Allianz Trade Global Survey 2024

[2] Adapt Or Persist? Analyzing 5 B2B Marketing Trends In 2023 – (Forbes)