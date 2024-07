Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Rolf Werner, Head of Mobile Networks Europe, Nokia –

Sono trascorsi ormai cinque anni dal lancio delle prime reti 5G commerciali, e la loro diffusione non mostra segni di rallentamento. Oggi il 5G rappresenta circa un quinto delle connessioni dei dispositivi mobili, e nei prossimi anni supererà l’LTE come soluzione di connettività mobile maggiormente utilizzata.

Tale domanda è stata alimentata da una fortissima richiesta di applicazioni ad uso intensivo di dati come il media streaming, ed il traffico di rete è destinato ad aumentare di oltre il 400% entro il 2030.

Man mano che il settore delle telecomunicazioni ha iniziato l’opera di modernizzazione della propria infrastruttura, la capacità del 5G di trasformare radicalmente il settore è stata propagandata come il principale elemento di differenziazione rispetto alle generazioni precedenti. Tuttavia, alla luce dello scarso livello di implementazione del 5G in contesti industriali, a differenza dell’importante crescita registrata nel settore consumer, sarebbe facile screditare le sue potenzialità in ambito aziendale.

Il 5G privato esce dal cono d’ombra

Confrontare i tassi di adozione nelle aziende con quelli a livello consumer non è un confronto equo. In primo luogo, i cicli di acquisto delle aziende hanno un lasso di tempo molto più lungo. Valutare e implementare una rete wireless privata è un compito molto più complesso rispetto alla scelta di un telefono e di un abbonamento a una SIM. Inoltre, al di fuori del mercato di massa, la definizione e lo sviluppo di dispositivi e software per casi d’uso specialistici richiedono più tempo.

Con il passare del tempo il mercato sta superando tali ostacoli, il che lascia intendere che il 5G privato sia finalmente pronto per uscire dal cono d’ombra delle reti commerciali. Le aziende in prima linea su questo fronte stanno costantemente ampliando la diffusione del 5G privato e, dopo anni di crescita cumulativa, siamo arrivati ad un punto di svolta e il numero di reti private è destinato a crescere rapidamente. I dati di Analysys Mason prevedono che il numero di reti LTE/5G private passerà da circa 4.000 del 2022 a oltre 60.000 entro il 2028.

Driver di crescita

Cosa sta alimentando tale esplosione? Un ecosistema di dispositivi in via di maturazione, casi d’uso di comprovata efficacia e una maggiore domanda di connettività più sicura e affidabile fanno sì che il 5G privato sia finalmente diventato una realtà acquisita.

La pressante necessità delle aziende di investire nell’intelligenza artificiale (AI) e di implementarla nelle loro operazioni ha fornito anch’essa nuovo slancio e capitali freschi alle reti private. La latenza ultra bassa e la superiore capacità di trasmissione rendono il 5G ideale per connettere processi ad alta intensità di dati a modelli di AI, in particolare sull’edge delle reti. L’avvento di 5G RedCap come alternativa superiore a LTE-M e NB-IoT sta anch’esso accelerando il cambiamento per le aziende con una forte impronta IoT. Esempi di applicazioni 5G RedCap sono sensori industriali wireless, apparecchiature di videosorveglianza, smart grid e contatori intelligenti per i servizi di pubblica utilità e dispositivi indossabili intelligenti per la sicurezza dei lavoratori.

Il ruolo del 4G/LTE privato

Sebbene le reti 5G private stiano acquisendo grande slancio, è importante ricordare che il 4G/LTE privato ha ancora un ruolo significativo da svolgere. La maggior parte delle reti private che utilizzano lo spettro concesso in licenza sono attualmente basate su LTE, e tale posizione dominante si protrarrà per diversi anni. In molti casi, LTE è più che adeguata per soddisfare i requisiti delle reti, quindi il passaggio alla generazione successiva non è una priorità. Molte di queste reti possono eseguire l’upgrade al 5G privato, il che consente alle aziende di effettuare il passaggio nel momento più confacente alle loro specifiche esigenze.

Il 5G e la trasformazione industriale

Il 5G privato sta pian piano trasformando numerosi settori verticali. La connettività avanzata consente operazioni intelligenti che promuovono efficienza, maggiore sicurezza e maggiori livelli di sostenibilità rispetto a quanto fosse possibile con l’infrastruttura legacy.

A San Sebastian, l’operatore aeroportuale spagnolo AENA ha impiegato droni per finalità di sicurezza e monitoraggio ambientale avanzato su una rete 5G privata gestita da Cellnex. I droni raccolgono dati ambientali quali qualità dell’aria, temperatura, umidità e rumore, che vengono poi analizzati per aiutare a gestire le attività aeroportuali in modo più sostenibile e a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente locale.

Mentre Lufthansa Technik, la divisione di ingegneria della compagnia aerea tedesca, utilizza il 5G privato nella propria sede di Amburgo per rendere più efficiente la manutenzione degli aerei. Grazie alla nuova “Virtual Table Inspection” (VTI) abilitata dal 5G privato i clienti possono partecipare da remoto e comunicare con i meccanici in tempo reale, in modo da accelerare i programmi di manutenzione e ridurre la necessità di recarsi fisicamente in sede.

Verizon ha implementato una rete 5G privata nel porto di Southampton, uno dei porti più trafficati del Regno Unito, con un giro di affari di 40 miliardi di sterline in esportazioni. La rete consente all’operatore portuale Associated British Ports (ABP) di offrire servizi innovativi quali monitoraggio delle risorse, veicoli a guida autonoma, gestione del flusso di lavoro, manutenzione predittiva e monitoraggio della sicurezza.

Ancora, in Finlandia, Telia e Digita hanno costruito una rete 5G privata per Posiva, un’azienda pioniera nell’introduzione di metodi innovativi per lo smaltimento sicuro del combustibile nucleare. La rete consente il funzionamento di un sistema di automazione avanzato che migliora la sicurezza dei processi per i dipendenti.

I prossimi cinque anni? Spesa a 9,2 miliardi entro il 2028

La spesa aziendale per le reti 5G private dovrebbe raggiungere i 9,2 miliardi di dollari entro il 2028, secondo quanto riferisce Analysys Mason. Nonostante il forte interesse che sta suscitando, tuttavia, il 5G privato resta a tutt’oggi una tecnologia nascente, a causa della disponibilità limitata e del costo elevato dei dispositivi 5G presenti sul mercato. Attualmente, la sua adozione è limitata alle grandi aziende dotate del personale e del capitale finanziario necessari per sostenere tale sviluppo. Tuttavia, via via che la consapevolezza dei vantaggi offerti dalle reti private aumenta e che la loro disponibilità aumenta, si prevede che l’adozione aumenterà del 1.400% dal 2022 al 2028.

Settori industriali come quelli manifatturiero, dei trasporti e minerario ne sono i maggiori fruitori, in quanto le reti private consentono loro di raggiungere obiettivi di automazione e supportare casi d’uso a larghezza di banda elevata e bassa latenza come l’AI e la robotica. Ma la domanda di reti private sta aumentando anche in altri settori – quali istruzione, sanità e servizi di emergenza – via via che sempre più aziende implementano progetti di trasformazione digitale, adottano l’AI e sostituiscono le reti legacy.

Sorpresa? Cina sarà leader di mercato per il 5G

Forse non sorprende il fatto che la Cina sia in prima linea nell’implementazione del 5G. Spinto dai piani di incentivazione finanziaria del governo, il Paese è sulla buona strada per realizzare la sua ambizione di diventare leader di mercato per il 5G, con la previsione che la sola Cina rappresenterà il 45% delle reti private distribuite entro il 2028. L’Europa occidentale e il Nord America hanno rappresentato ciascuna circa un quinto delle implementazioni nel 2022, mentre i mercati a reddito medio-basso si sono sviluppati gradualmente grazie alla forte domanda in uno o due settori chiave.

Ciò a cui quindi probabilmente assisteremo nei prossimi cinque anni sarà che le reti private 5G coesisteranno con il Wi-Fi, subentrando per supportare applicazioni per le quali il Wi-Fi è limitato, ivi inclusa la copertura esterna di siti di grandi dimensioni per migliorare l’efficienza dei costi o la copertura interna di siti in cui lo spettro dedicato può funzionare meglio in ambienti a segnali con “rumore”.

I prossimi cinque anni del 5G

L’accelerazione verso le reti 5G private nei prossimi cinque anni vedrà le reti aziendali uscire dal cono d’ombra delle loro controparti commerciali pubbliche. Sebbene il numero totale di connessioni resterà relativamente piccolo, l’impatto in termini di produttività, innovazione, crescita economica e miglioramento della sostenibilità, dell’ambiente e della società sarà significativo. I prossimi cinque anni del 5G sono pertanto destinati ad essere ancora più entusiasmanti.