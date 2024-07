Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Alessandro De Leonardis, Member of Board e CIO di Armundia Group –

Nel settore dei servizi finanziari, la gestione degli investimenti è influenzata da una serie di sfide e tendenze emergenti. Tra i trend più rilevanti, le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando le pratiche operative. E l’ascesa della sostenibilità come criterio importante per le decisioni di investimento sta spingendo le società di gestione a integrare considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nei loro processi decisionali. Ciò richiede un approccio innovativo e orientato al futuro e le istituzioni finanziarie riconoscono la necessità di collaborare con le fintech per trarre vantaggio dalle loro conoscenze e dalla tecnologia per affrontare efficacemente le complessità della finanza sostenibile, riconoscendo esplicitamente nel piano strategico la loro difficoltà nella gestione, come emerge dall’ultimo Osservatorio Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano sulla sostenibilità presentato nei giorni scorsi.

La sostenibilità nell’industria finanziaria è un tema che può essere affrontato da diverse prospettive. Spesso viene associata esclusivamente alla compliance normativa, ma, come dimostrato dalla MIFID2, anche la compliance può trasformarsi in una significativa opportunità di business.

ESG, sostenibilità e la tecnologia necessaria

I prodotti ESG stanno guadagnando sempre più popolarità nel contesto finanziario, poiché gli investitori desiderano allineare i loro portafogli ai valori di sostenibilità. Tuttavia, la loro adozione richiede rigorosi controlli di compliance per garantire che rispettino effettivamente i parametri.

E’ possibile identificare due esigenze principali. In primo luogo, la gestione di grandi quantità di dati richiede una potenza elaborativa significativa. In secondo luogo, è fondamentale per l’operatore finanziario mantenere l’indipendenza dal fornitore IT nella generazione e modifica dei modelli e degli indicatori utilizzati per individuare e valutare gli investimenti sostenibili ai sensi del regolamento SFDR. Questo comporta uno sforzo progettuale maggiore ma gli permette di essere più agile e reattivo alle esigenze del mercato, alle normative in continua evoluzione e all’evolversi della qualità e della disponibilità dei dati.

Per la verifica dei parametri ESG dei prodotti finanziari, una piattaforma flessibile può permettere, infatti, al team di investimento di modificare le metodologie di identificazione degli investimenti sostenibili, impostando criteri ESG. L’Integrazione delle tecnologie di AI generativa e conversazionale nella piattaforma, può consentire di interrogare e analizzare l’intero patrimonio di dati, ottenendo risultati basati sulle metodologie e metriche di sostenibilità del modello.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Le tecnologie AI possono, infatti, elaborare dati strutturati e non strutturati provenienti da diverse fonti, come report finanziari, articoli di ricerca, video e documenti. Questo permette di creare una visione completa e aggiornata delle performance di sostenibilità dei vari investimenti. Le tecnologie AI generative e conversazionali, come i chatbot avanzati e i copilot specializzati addestrati ad hoc sulle metriche di sostenibilità, possono fornire rapidamente tutte le informazioni richieste dalla divisione di compliance per ottenere report sulla conformità dei prodotti finanziari e assicurativi ai parametri ESG, e dalla divisione commerciale per ottenere insight in tempo reale.

Al contempo questi strumenti possono offrire un importante supporto in tempo reale ai consulenti, rispondendo a domande specifiche, fornendo spiegazioni dettagliate su prodotti ESG e aggiornandoli sulle ultime normative e tendenze di sostenibilità. Questo tipo di supporto immediato è fondamentale per tenerli informati e pronti a rispondere alle domande dei clienti. L’AI può sintetizzare informazioni complesse e presentarle in modo chiaro e comprensibile.

Consulenti e clienti, strumenti per una comunicazione efficace

Grazie alla capacità di generare report e dashboard interattivi, i consulenti possono visualizzare rapidamente le performance ESG dei prodotti finanziari, identificare tendenze e prendere decisioni informate. Questo aiuta non solo nella formazione, ma anche nella comunicazione efficace con i clienti.

Il risultato finale è duplice: da un lato, si rafforzano i controlli di compliance e risk management, garantendo che i prodotti finanziari rispettino rigorosamente i criteri ESG; dall’altro, si forniscono informazioni dettagliate e strumenti di supporto alla vendita, aiutando i consulenti finanziari a comprendere e comunicare efficacemente il valore dei prodotti ESG ai loro clienti.