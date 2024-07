Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Laurence Connors, detto Larry.

Chi è costui ?

Se tra alcune categorie di professionisti italiani c’è l’obbligo di colleganza, retaggio certamente del corporativismo medioevale ma dato di fatto nella realtà del nostro Paese, il rapporto invece tra i trader può essere solo rappresentato da una barzelletta.

Un nonno va davanti alla scuola dove ci sono tutti gli altri nonni in attesa dell’uscita dei nipoti: “l’ambiente è insopportabile – racconta questo nonno – perché ogni nonno racconta agli altri nonni quanto sia intelligente il proprio nipote, anzi come sia il più intelligente, il più educato e il più bravo di tutti gli altri”.

Ma la realtà è diversa, spiega il nostro nonno, e molto disturbante perché è suo nipote ad essere il più intelligente di tutti gli altri.

( Laurence Larry Connors fonte www.emiliotomasini.it )

Ebbene la stessa cosa avviene tra i trader: se provate a chiedere ad un trader chi sia il trader più bravo vi risponderà inevitabilmente che è lui ad essere il migliore. In questa sede voglio rompere questo tabù: e se mi chiedete chi è il trader che pur senza conoscerlo personalmente mi ha dato di più nella mia vita professionale vi rispondo senza esitazione: Laurence A. Connors, soprannominato Larry.

Basta andare su Amazon e troverete traccia della sua enciclopedica produzione. Anzi aggiungo di più: non esiste un mio trading systems che non incorpori qualcuna delle sue regole.

Per sapere cosa è un trading system puoi leggere questo mio articolo.

Molti miei detrattori sostengono che io sia un trader da quattro soldi e forse hanno anche ragione. Ma chi mi conosce bene sa benissimo che una mia vera dote è quella di ammassare, immagazzinare, salvare qualsiasi documento, intervista, software, codice di programmazione, libro, articolo che riguardi i sistemi di trading.

(Il primo testo di Laurence Larry Connors fonte www.emiliotomasini.it)

Io sono un po’ come la Gestapo o il KGB: ho un archivio di finanza da fare paura. Anzi, da accumulatore seriale.

Per questo, nel corso degli anni, ho accumulato ossessivamente tutto il materiale prodotto da Larry Connors tanto che se lui ha perso qualcosa me lo può chiedere direttamente.

Debbo dire che generalmente ho sempre detestato questa abitudine tutta propria dell’industria editoriale americana di proporre ossessivamente al pubblico contenuti con una base simile ma una declinazione diversa.

Nel caso di Larry invece anche le più banali declinazioni sono sempre state oro colato: se anche il trading systems di un libro era simile a quello del libro precedente c’era sempre un qualcosa che lo rendeva diverso ed unico, un qualcosa che ti faceva fare un passo in avanti.

E che passo!

Penso che le 3 tecniche di trading che ho più apprezzato di Larry Connors siano le seguenti:

1. compra quando una azione sprofonda del 5% e chiudi il long in chiusura;

2. un breakout è buono quando viene entro un numero massimo di giorni da altre condizioni;

3. se compri quando l’RSI è in ipervenduto è sempre e comunque meglio;

(un altro dei libri di Laurence Larry Connors fonte www.emiliotomasini.it)

Sono concetti tipicamente mean reverting, ma molti si possono applicare anche a sistemi di trading direzionali senza nessun intoppo. E le performance incrementano non di poco.

Ora vi chiederete perché faccio un assist così plateale a questo signore al quale francamente non ho mai stretto la mano e senza nessun tornaconto. Lo faccio perché sono convinto che nella vita quando hai preso qualcosa da qualcuno hai anche l’obbligo morale di restituire.

E Larry Connors mi ha dato davvero molto.

Se oggi gli rendo l’onore delle armi è perché se lo merita e tra noi vecchi trader vale il detto della fanteria: you salute the rank, not the man (si saluta il grado e non la persona in carne ed ossa).

E Larry ha un grado superiore al mio.

X (già Twitter) @EmilioTomasini

La pagina di Emilio Tomasini sul suo sito personale