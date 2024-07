Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Enrico Poletto, Real Estate Manager e CEO di APP – Aste Private Professionali Auction House –

In un mondo iperconnesso e iperdigitalizzato, la tecnologia sta diventando sempre di più uno strumento imprescindibile per le varie attività quotidiane. Dallo smartphone alla domotica, passando per la spesa al supermercato o per un acquisto online, la digitalizzazione della vita è una dinamica che ci accomuna sempre di più. Come riporta il sito d’indagine specializzato Datareportal nel suo Digital 2024 Global Overview Report, ad aprile 2024 erano ben 5,44 miliardi gli utenti con accesso alla rete internet a livello globale, che rappresentano il 67% della popolazione totale mondiale. Considerando solamente gli ultimi 12 mesi d’indagine, il numero totale di nuovi user è stato pari a 178 milioni. Questo aumento della disponibilità di accesso alla rete internet è favorito da una sempre crescente diffusione dei sistemi di collegamento online in molte zone del mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Un mercato in rapida crescita

Una tendenza che trova conferme anche nel settore delle aste: in passato tutte le vendite all’incanto si tenevano di persona e richiedevano la presenza fisica degli acquirenti, del venditore e del banditore. Al giorno d’oggi, invece, molte auction house offrono la possibilità di partecipare da remoto grazie al supporto della tecnologia e del digitale. Il sito Verified Market Research riporta che le “online auctions” nelle case d’asta in Europa hanno generato un mercato dal valore complessivo di 406 milioni di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà i 724 milioni di dollari entro il 2030 (+78%), con un tasso composto di crescita annuale pari a 7,5%. Quadri, cimeli, monete, macchine, case e moltissime altre tipologie di beni possono essere vendute e acquistate all’asta e oggi, grazie al digitale, diventa anche più facile, più accessibile e più vantaggioso.

L’immobiliare è uno dei settori che ha saputo stare al passo con la trasformazione digitale, sfruttando al massimo tutte le nuove opportunità e i molti benefici che questa risorsa garantisce. L’utilizzo della modalità telematica sta prendendo sempre più piede nelle case d’asta dedicate al real estate di tutto il mondo. Oggi è possibile partecipare a una vendita all’incanto che si sta svolgendo dall’altra parte del mondo, cosa che in passato era semplicemente impensabile. Ma non solo, l’ingresso della tecnologia nel settore immobiliare ha portato altre importanti novità che hanno contribuito a ridisegnare le dinamiche del mercato. Dalla burocrazia all’organizzazione, passando per il materiale messo a disposizione degli acquirenti, comodante visionabile scaricabile, e per la sicurezza nei processi: sta a noi saper sfruttare al meglio tutti i vantaggi che l’era digitale ci mette a disposizione.

Gli otto vantaggi delle aste immobiliari online

Ma quali sono quindi i vantaggi che il digitale può offrire al settore delle aste immobiliari? Elenco di seguito gli 8 principali benefici da noi individuati: