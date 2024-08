Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Micaela Valent, Chief Operating Officer, Area Solutions, della piattaforma di supply chain collaboration IUNGO –

Il ruolo del Responsabile acquisti o Chief procurement officer (Cpo), sta vivendo una trasformazione profonda, passando da una figura focalizzata sugli aspetti tattico/operativi a un vero e proprio partner strategico per l’azienda: l’impatto che determina sui risultati aziendali è sempre maggiore. Questo aspetto si è accentuato ulteriormente a seguito degli eventi mondiali che continuano a rendere sempre più complesse le supply chain.

Per le aziende italiane di ogni dimensione, dalla PMI alle medie imprese, identificare e attrarre un Responsabile acquisti con le giuste competenze è fondamentale per il successo.

Ma perché puntare su questa professione? Crisi del Mar Rosso e altre tensioni geopolitiche, progressi tecnologici e inediti impegni di sostenibilità stanno disegnando una nuova era economica caratterizzata da interruzioni, volatilità, nuove considerazioni ambientali, sociali e di governance e dominio dell’intelligenza artificiale generativa: emerge questo da uno studio di McKinsey sul Procurement, eletto a veicolo cruciale di generazione di valore per il mercato globale della Supply Chain.

Ai leader del futuro sarà per questo chiesto di essere creativi, coinvolgenti, comunicatori e ascoltatori efficaci, esperti nelle tecniche del settore, aggiornati su approcci e tecnologie emergenti, e ben informati sulla propria azienda e sul mercato.

Come diventare Responsabile acquisti?

A fronte di tutte queste sfide ci si chiede come diventare un Responsabile acquisti o come crescere nel ruolo. Innanzitutto non esiste un percorso di studi specifico ma alcune competenze e esperienze sono fondamentali: a partire da una solida formazione (spesso si parte da una laurea in ambito Economico o Ingegneristico) fino ad acquisire esperienza nel settore con ruoli di crescente responsabilità per acquisire le competenze tecniche necessarie.

E quali sono le migliori competenze da coltivare per i Cpo di domani? In qualità di Chief Operating Officer dell’Area Solutions della piattaforma di supply chain collaboration IUNGO, ho identificato 10+1 skills che riflettono un’attitudine al costante miglioramento in funzione di fattori di stress, volatilità e disordine: