Se sei un economista i ricchi li puoi studiare per interesse scientifico, ma se sei una banca lo fai sicuramente per un interesse commerciale. La svizzera UBS, uno dei più grandi wealth manager (gestore di ricchezze) del mondo, studia da molti anni i ricchi di tutte le latitudini: i ricchi sono i suoi clienti, quelli che le garantiscono ricavi e profitti.

Una possibile definizione di persona ricca è: chi può permettersi di comprare tutto ciò che desidera. Un’altra possibile definizione di persona molto ricca è: chi, dopo aver comprato tutto ciò che desidera, ha ancora tanti soldi e non sa come spenderli.

Secondo UBS la percentuale di adulti che sta nella fascia di ricchezza più bassa (sotto i 10.000 dollari di patrimonio) si è dimezzata dal 2000 al 2023. La maggior parte di questa gente è passata alla fascia di ricchezza più alta, tra 10.000 e 100.000 dollari.

In Italia la crescita della ricchezza è stata del 7% tra il 2000 e il 2010; è stata invece negativa per il 2% dal 2010 al 2023. Il numero di milionari, cioè chi ha più di un milione di patrimonio, crescerà in Italia del 9% dal 2023 al 2028.