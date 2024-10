Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Greta Antonini, Chief Marketing & Communication Officer di Opyn –

Negli ultimi anni, il Buy Now Pay Later (BNPL) si è affermato come una delle soluzioni più innovative nel panorama dei pagamenti B2C, ma ora sta emergendo con forza anche nel mondo B2B. Le stime ci dicono che il Buy Now Pay Later dedicato al commercio tra imprese vale 2,5 volte il segmento retail B2C. Non si tratta solo di una moda passeggera: questa modalità di pagamento offre vantaggi concreti, soprattutto in un contesto in cui la gestione del credito e dei flussi di cassa è cruciale per le imprese in Italia così come in Europa.

Le imprese sono mature per cogliere l’opportunità offerta da questa transizione. Ce lo conferma anche l’analisi dei dati relativi ai termini di pagamento principalmente adottati emersi dalla ricerca condotta da Ipsos per Opyn su un campione di oltre 1000 aziende in cinque Paesi, Francia, Italia, Spagna, Germania e UK. La dilazione di pagamento nelle transazioni B2B risulta un elemento caratterizzante: in Italia si privilegia la formula a 30-60-90 giorni, mentre negli altri Paesi si preferisce l’utilizzo del pagamento in unica soluzione in un intervallo che va da 90 giorni fino 12 mesi. Le aziende in Europa, quindi comprano subito ma pagano dopo.

Funzionamento del Buy Now Pay Later e opportunità per le aziende B2B

Ma come funzionano le piattaforme di Buy Now Pay Later e quali opportunità offrono alle aziende B2B? Il BNPL offre una risposta concreta a una serie di problematiche che le imprese affrontano ogni giorno: la gestione efficiente del capitale circolante, il rischio di insolvenze e la necessità di facilitare gli acquisti a clienti nuovi o poco conosciuti. Per le imprese che decidono di offrire il BNPL ai propri clienti business, l’integrazione del servizio è semplice e in genere senza costi di attivazione. Dal punto di vista tecnologico, gli operatori del Buy Now Pay Later mettono a disposizione piattaforme cloud facili da implementare, per le vendite sia online che offline.

Nel caso dell’e-commerce, basta integrare una semplice API che consente ai clienti di accedere alla piattaforma BNPL direttamente dal sito dell’azienda, senza interruzioni nella loro esperienza d’acquisto, esattamente come avviene nel mondo consumer. Per le vendite offline, invece, il sistema funziona tramite una web app accessibile da qualsiasi dispositivo, permettendo al merchant di gestire i piani rateali e ai clienti di pagare comodamente in più tranche attraverso un link di pagamento.

L’effetto principale di questo sistema è duplice: da un lato, i venditori possono offrire dilazioni di pagamento ai propri clienti; dall’altro, possono godere subito di una parte delle somme dovute grazie al meccanismo di anticipo dei crediti. In pratica, una volta effettuata la vendita, gli operatori BNPL trasferiscono al merchant una percentuale che va dall’80% al 90% dell’importo totale della transazione, consentendo così all’azienda di incassare rapidamente e mantenere il flusso di cassa stabile.

Rischi e Opportunità: Un Nuovo Approccio alla Valutazione del Credito

Uno degli aspetti più interessanti del BNPL B2B è il modo in cui inverte il paradigma tradizionale del credito. Nei modelli classici, una banca valuta il merito creditizio del merchant prima di concedere facilitazioni o prestiti. Con il BNPL, invece, l’analisi si concentra principalmente sui clienti finali, lasciando che sia l’operatore BNPL a gestire il rischio di insolvenza. Questo è particolarmente vantaggioso per le imprese che si trovano a vendere a nuovi clienti o a soggetti con cui non hanno ancora sviluppato una relazione consolidata. Il merchant può offrire dilazioni anche a imprese con cui non ha avuto rapporti precedenti, riducendo il rischio di mancato pagamento grazie alla selezione e screening effettuato dalla piattaforma BNPL.

La decisione di affidare un cliente avviene in tempo reale, basata su una serie di dati raccolti attraverso un processo di valutazione automatizzato, che analizza bilanci, reputazione online e persino segnalazioni a centrali rischi o sistemi antifrode. Questo significa che le imprese possono concentrarsi sul proprio core business, mentre i rischi legati al credito sono gestiti in modo efficiente dal provider della soluzione di buy now pay later.

Benefici Operativi e Strategici del Buy Now Pay Later

L’integrazione del BNPL non si limita solo a facilitare i pagamenti. Uno dei principali vantaggi per le imprese è la possibilità di migliorare la gestione complessiva del ciclo di incasso, riducendo burocrazia e costi amministrativi legati al recupero crediti. In questo senso, il BNPL rappresenta una soluzione finanziaria particolarmente adatta alle imprese che operano in settori con alta rotazione di clienti e che necessitano di flessibilità nelle transazioni.

Inoltre, l’opzione di cessione pro-soluto, che trasferisce il rischio di insolvenza all’operatore Buy Now Pay Later, consente di alleggerire l’uso delle tradizionali facilitazioni creditizie, migliorando gli indicatori patrimoniali dell’azienda. Questo si traduce in una maggiore competitività, soprattutto in un contesto in cui l’accesso al credito e la gestione efficiente dei pagamenti sono sempre più cruciali.

Verso il Futuro del Buy Now Pay Later dedicato al B2B

I numeri parlano chiaro: le previsioni indicano una crescita significativa del mercato BNPL B2B nei prossimi anni, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 27,4% tra il 2024 e il 2029. Il volume delle transazioni passerà dai 149,3 miliardi di dollari del 2023 ai 669,5 miliardi nel 2029. È evidente che il BNPL, da semplice innovazione, si sta trasformando in uno strumento strategico per il mondo B2B, capace di offrire flessibilità e sicurezza nei pagamenti.

Il Buy Now Pay Later non è solo una soluzione di pagamento, ma un vero e proprio acceleratore di crescita per le imprese che lo adottano. La sua capacità di rendere più efficienti i processi di vendita, migliorare la gestione del credito e supportare il flusso di cassa lo rende uno strumento di grande valore per il futuro del commercio tra imprese.