Post di Michele Sansone, country manager di iBanFirst Italia –

Il governo Biden non ha eliminato le misure protezionistiche introdotte dall’amministrazione Trump contro la Cina. Anzi, le ha rafforzate. Attualmente circa un terzo dei paesi del mondo è soggetto a misure protezionistiche e sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti. Tra i paesi a basso reddito, la percentuale sale addirittura al 60% – un record. È questo è avvenuto sotto un’amministrazione democratica, non repubblicana.

Ufficialmente, Harris sostiene il libero scambio equilibrato. Durante la sua vicepresidenza ha più volte sottolineato il suo stretto rapporto con il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e il suo desiderio di collaborare con l’istituzione. Ma, gli Stati Uniti bloccano la nomina di giudici nel corpo di risoluzione delle controversie dell’OMC, che garantisce il rispetto delle regole del libero scambio. In questo modo, ostacolano il corretto funzionamento dell’OMC.

Quindi, quale sarà la politica commerciale di Kamala Harris se sarà eletta? Anche se i mezzi per attuare il protezionismo differiscono tra repubblicani e democratici, il risultato è lo stesso: il protezionismo americano proseguirà.

Il protezionismo soft e la concorrenza sleale

I democratici non applicano frequentemente barriere tariffarie. Dal nostro osservatorio, gli aumenti tariffari mirati proposti dal candidato Joe Biden (25% sulle batterie per veicoli, 100% sui veicoli elettrici, 50% sui semiconduttori, 25% sui guanti medici, ecc.) che Harris ha successivamente adottato nel suo programma economico, avranno un impatto marginale sul PIL della Cina. D’altro canto, l’aumento tariffario proposto da Trump del 60% potrebbe ridurre il PIL cinese dell’1,4%: un colpo devastante a livello economico. Tuttavia, ciò non significa che i democratici siano meno decisi o riluttanti ad affrontare la Cina. Sono solo più “delicati”.

Il protezionismo che i democratici applicano si basa su elevate barriere all’ingresso per le aziende straniere che desiderano accedere ai mercati pubblici statunitensi. Questo approccio penalizza pesantemente le imprese europee ed è accompagnato da sussidi estremi per le politiche di reindustrializzazione, come l’IRA (Inflation Reduction Act, transizione energetica e sostegno alle aziende di fronte all’inflazione) e il CHIPS Act (semiconduttori).

Talvolta finanziano fino al 100% delle attività di rilocalizzazione negli Stati Uniti, creando nuovi posti di lavoro nell’industria manifatturiera ma aumentando il deficit pubblico a quasi il 5% del PIL. Secondo le regole dell’OMC, ciò è considerato concorrenza sleale. È esattamente ciò che fa la Cina, ad esempio.

Perché l’approccio di Bruxelles è fallimentare

In confronto, l’approccio europeo è completamente diverso. I piani di ripresa e reindustrializzazione falliscono nel Vecchio Continente perché gli europei cedono a vari sforzi di lobbying e finiscono per finanziare una vasta gamma di settori quando dovrebbero concentrarsi su uno o due settori strategici che guidano l’innovazione e la produttività. Un altro svantaggio è che i fondi vengono erogati in fasi nel corso di diversi anni con una significativa burocrazia lungo il percorso e il settore pubblico in realtà fornisce molto pochi finanziamenti.

I piani europei di reindustrializzazione e competitività come il Next Generation EU lanciato dopo il COVID o il Piano Juncker del 2015 falliscono a causa di un effetto leva eccessivo. Quando il settore pubblico investe un euro, si aspetta che il settore privato ne investa da sette a dieci. Ma non è così che funziona nella realtà.

Con Harris la deindustrializzazione europea aumenterà

Per le imprese europee, la vittoria di Harris non sarebbe una notizia migliore rispetto a quella di Trump. In realtà, si potrebbe sostenere che l’approccio transazionale di Trump sia più facile da gestire. Minaccia tariffe doganali per ottenere concessioni economiche. È per questo che le autorità cinesi si sentono a proprio agio con la prospettiva di un’altra presidenza Trump.

Sotto un governo di Harris, l’Europa sarebbe ancora ufficialmente un partner privilegiato. Tuttavia, in realtà, le politiche di sussidio al lavoro e all’energia introdotte da Biden continueranno ad accelerare la deindustrializzazione dell’Europa — negli ultimi mesi, la chiusura delle fabbriche è in aumento. Molte aziende europee non avranno altra scelta se non quella di trasferire le proprie attività oltreoceano per sopravvivere, come già sta accadendo nei settori dell’eolico e del solare.

Anche per Harris vale il principio America First

La possibilità di un ritorno di Trump ha causato ansia in Europa, fungendo da campanello d’allarme. Con la sua presidenza del 2016, gli europei hanno realizzato di dover ridurre la loro dipendenza strategica dagli Stati Uniti. La paura è che, se Harris venisse eletta, questo slancio possa svanire: gli europei credono ancora ingenuamente che i democratici siano più ricettivi agli interessi europei rispetto ai repubblicani. Questo è falso. Per entrambi i partiti vale il principio “America first”​.