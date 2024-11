Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Aliénor Legendre, Research Associate di MainStreet Partners –

Con l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici, i contenziosi legati al clima sono in forte aumento, con cause contro governi e aziende, spesso accusate di greenwashing. Tra il 2017 e il 2022, il numero di casi è più che raddoppiato, passando da 884 a 2.180, con oltre 230 nuovi casi nel 2023. Sebbene prevalenti in USA, Regno Unito, Germania, Italia e Svezia, i contenziosi crescono anche nei paesi in via di sviluppo, che nel 2022 rappresentavano il 17% delle cause globali. Questo fenomeno richiede attenzione da parte degli investitori, i cui portafogli potrebbero risentire delle conseguenze legali di tali cause.

Il database di MainStreet Partners rivela che le aziende coinvolte in contenziosi climatici sono spesso segnalate anche per casi di greenwashing. Importanti precedenti si trovano nei settori dell’energia e della finanza, che presentano rischi particolarmente elevati, soprattutto in Europa. Con numerosi casi pendenti, le aziende devono affrontare una crescente vigilanza legale e possibili conseguenze finanziarie.

Tipologie di contenzioso climatico

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), il contenzioso climatico può essere suddiviso in sei aree chiave. Queste rappresentano i diversi tipi di azioni legali intraprese da individui, organizzazioni o governi in risposta ai cambiamenti climatici:

1. Cause basate sui diritti umani: Molte cause si fondano sull’argomentazione che i cambiamenti climatici e l’inadeguata azione governativa violino i diritti costituzionali, come il diritto alla vita, alla salute e a un ambiente sicuro. I ricorrenti invocano spesso il diritto internazionale dei diritti umani o le disposizioni costituzionali per chiedere un’azione climatica più incisiva da parte di governi e aziende. 2. Contestazioni per mancata attuazione delle normative nazionali: Alcune cause mirano a obbligare i governi a rispettare i propri impegni e strategie climatiche. Questi casi intendono rafforzare l’implementazione delle politiche esistenti per mitigare i rischi climatici. 3. Casi contro i combustibili fossili: Un numero crescente di cause mira a prevenire l’estrazione e la combustione di combustibili fossili, sostenendo che tali attività contribuiscono al cambiamento climatico e devono essere limitate. 4. Contenzioso per greenwashing e trasparenza climatica: Le aziende vengono sempre più spesso citate in giudizio per dichiarazioni ambientali false o fuorvianti, note come greenwashing. I ricorrenti chiedono maggiore trasparenza nelle dichiarazioni climatiche aziendali per garantire la responsabilità. 5. Responsabilità aziendale per danni ambientali: Alcuni casi chiamano le aziende a rispondere esclusivamente dei danni ambientali causati. Queste cause spesso cercano compensazioni finanziarie o modifiche nelle politiche per prevenire ulteriori danni. 6. Casi di mancato adattamento: Con l’intensificarsi degli impatti climatici, emergono cause che si concentrano sulla mancata pianificazione per i rischi climatici. Questi casi sostengono che una scarsa pianificazione può aumentare le vulnerabilità, causando ulteriori danni.

ExxonMobil e il contenzioso climatico: una crisi crescente di responsabilità

Una delle aziende che si trova sempre più spesso al centro del contenzioso climatico è ExxonMobil, oggetto di numerose cause che stanno ridefinendo il dibattito sulla responsabilità aziendale in tema ambientale.

Nel luglio 2024, una causa contro ExxonMobil è stata avviata da oltre due dozzine di città e stati. Questa causa accusa l’azienda di aver ingannato il pubblico sui rischi ambientali e climatici legati ai combustibili fossili, e richiede sanzioni finanziarie, risarcimenti e una campagna correttiva per correggere decenni di disinformazione. La società ha risposto citando in giudizio gli azionisti, creando tensioni con grandi investitori istituzionali come CalPERS e Norges Bank. Questi sviluppi sottolineano i crescenti rischi finanziari e legali per le aziende. Questo caso potrebbe stabilire un potente precedente per chiedere ai grandi produttori di petrolio di rispondere del loro ruolo nella crisi climatica.

Tendenze emergenti e aspettative future

Il numero di nuovi casi legati al clima continua a crescere, ma il tasso di crescita sta rallentando, suggerendo un futuro contenzioso focalizzato su casi strategici e ad alto impatto, selezionati con l’obiettivo di stabilire precedenti significativi o di ottenere cambiamenti rilevanti nelle politiche climatiche.

Dal 2023, si è registrato un aumento di cause internazionali in tribunali di rilievo, come la Corte di Giustizia Europea e il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, destinati a influenzare i sistemi legali nazionali. Le aziende, in particolare nei settori dell’energia e della finanza, stanno affrontando un’ondata di contenziosi legati al greenwashing, alla gestione inadeguata dei rischi di transizione e al principio “chi inquina paga”. Nel 2023, i ricorrenti hanno vinto il 70% delle cause per greenwashing, evidenziando i crescenti rischi legali. Inoltre, sono stati depositati cinquanta casi contestanti gli obiettivi climatici, complicando ulteriormente il panorama legale.

Le aziende devono prepararsi a una vigilanza crescente, mentre i ricorrenti si concentrano su casi chiave per promuovere l’azione climatica. I contenziosi stanno quindi ridefinendo l’approccio alla crisi climatica.