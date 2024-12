Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Giacomo Romeo, financial specialist di Citi Bank* –

Dopo le elezioni USA del 2024 che hanno visto Donald Trump vincere la presidenza, il coinvolgimento politico del suo principale sostenitore – Elon Musk – sembra essere in crescita. Elon co-guiderà il “DOGE” ovvero “Department Of Government Efficiency”** (Dipartimento dell’Efficienza Governativa) insieme a Vivek Ramaswamy. Nonostante il nome, non si tratta di un Dipartimento ufficiale del Governo USA con poteri esecutivi, ma piuttosto di una Commissione Consultiva Presidenziale volta ad aiutare il governo a ridurre le spese superflue e migliorare l’efficienza del budget.

La nomina di due imprenditori di successo in questi ruoli appare logica, e le motivazioni vanno oltre il loro sostegno alla campagna di Trump. Elon Musk, in particolare, è ben noto per la sua ossessione per la riduzione dei costi nelle sue aziende e la sua attenta valutazione dei potenziali ritorni sui suoi investimenti. L’esempio più eclatante è stata una riduzione della forza lavoro di circa l’80% dopol’acquisizione di Twitter, ora X, senza alcun impatto negativo visibile sulle operazioni o sul prodotto. Mentre il caso ha inizialmente scatenato controversie, ha effettivamente dimostrato che le aziende possono essere molto più attente nella loro allocazione delle risorse, per usare un eufemismo.

Lo stesso principio si applica alle organizzazioni pubbliche come il governo, forse anche di più, secondo Musk. In molti dei suoi recenti post su X, ha criticato diversi progetti e iniziative pubbliche che – a suo avviso – sono costosi e non necessari, e dovrebbero essere tagliati di conseguenza.

1. Perché ora e perché è così importante

In poche parole: il Governo USA ha un problema di debito. E anche urgente.

L’attuale debito pubblico USA ha raggiunto il suo massimo storico, superando i 36 trilioni di dollari (36mila miliardi), e sta crescendo a un ritmo rapidissimo, oltre

163,7 miliardi di dollari al mese in media nell’ultimo anno. Questo è dovuto agli ampi deficit di bilancio che si verificano quasi ogni anno dall’inizio degli anni 2000, e che non sembrano destinati a diminuire nel prossimo futuro, con le più recenti previsioni del Congressional Budget Office che indicano deficit annuali intorno al ~6% nel prossimo decennio, raggiungendo il 7% nel 2034.

Il debito totale è calcolato come la somma del “Debito detenuto dal pubblico” (Debtheld by the public) e delle “Partite Intragovernative” (Intragovernmental Holdings). Il

primo dovrebbe essere considerato “il vero debito”, ovvero il debito emesso verso investitori pubblici e privati che finanziano la spesa pubblica, mentre il secondo rappresenta “denaro che il governo deve a se stesso”, come gli squilibri tra i diversistati e il governo federale. Pertanto, possiamo concentrarci esclusivamente sul Debito Detenuto dal Pubblico e ignorare i circa 7,35 trilioni di dollari di PartiteIntragovernative. Il Debito Pubblico USA ammonta attualmente a circa 28,73 trilionidi dollari al momento della stesura.

Si potrebbe sostenere che il modo giusto di vedere la questione sia guardando al Debito come percentuale del PIL, ma questa prospettiva è ancora più preoccupante.

Rapporto Debito/PIL in USA, base semiannuale. H1 1993 – H1 2024. FRED

Il debito si attesta intorno al 100% del PIL. Gli ultimi dati rilasciati da FRED (96,2%)si riferiscono al secondo trimestre 2024, ma da allora il debito ha continuato acrescere a un ritmo più veloce persino delle previsioni più ottimistiche del PIL perl’anno in corso.

Una sfi da aggiuntiva è rappresentata dall’aumento dei tassi di interesse – o costo deldebito – negli ultimi due anni. Dopo un lungo periodo di tassi ai minimi storici, la Fed è stata costretta ad alzare sostanzialmente il tasso base nel tentativo di contenere l’inflazione.

È degno di nota che nonostante i tagli dei tassi della Fed nel 2024, il rendimento dei Treasury decennali continua a oscillare intorno ai suoi massimi degli ultimi 15 anni, con gli investitori che richiedono un premio per compensare un’inflazione che siprevede rimarrà al di sopra dell’obiettivo della Banca Centrale per un periodo prolungato.

Considerando che la spesa pubblica contribuisce a una maggiore inflazione attraverso l’aumento della domanda di beni e servizi, e che un’inflazionenpiù alta porta gli investitori a richiedere tassi di interesse più elevati indipendentemente dai tagli della Fed, diventa chiaro che gli sforzi di allentamento monetario da soli non possono spezzare questo ciclo.

Questo picco dei tassi di interesse, combinato con livelli di debito più elevati, ha portato – prevedibilmente – a un rapido aumento della spesa per interessi:

Ora la spesa per interessi sul debito è una delle più elevate dell’intero budget, e continua a scalare la classifica (1,1 trilioni di dollari nell’ultimo anno).

Questo rappresenta un pesante fardello per le future generazioni e governi, rendendo ancora più difficile ridurre il deficit negli anni a venire.

2. Il punto di rottura

Esiste un punto in cui il debito diventa davvero insostenibile? Per oltre un secolo, siamo stati avvertiti che il debito pubblico è “una bomba a orologeria”, un problema serio che richiede attenzione urgente, eppure eccoci qui, con un’economia che ha performato bene nel lungo termine, persino in termini reali. Quindi perché questa volta dovrebbe essere diverso? Beh, la risposta è piuttosto sfumata.

L’intero Debito USA è emesso in Dollari USA, quindi tecnicamente non esiste un punto in cui il Governo sarebbe costretto a dichiarare default – l’incapacità di ripagare il proprio debito – dato che la Fed potrebbe teoricamente emettere tutta la massa monetaria necessaria per il rimborso immediato. Tuttavia, questo scatenerebbe un’inflazione senza precedenti, di tale portata da minare seriamente l’economia per decenni, se non oltre. Sarebbe come uccidere un paziente nel tentativo di curare la malattia. Non proprio una soluzione.

Ecco la formula comune per calcolare la sostenibilità del debito:

Il saldo primario rappresenta il deficit fiscale escludendo la spesa per interessi. Sostituendo con le previsioni USA 2024 dell’FMI:

In altre parole, il rapporto debito/PIL crescerà del 4,2% in un solo anno! Ci sono dunque due modi per ridurre il rapporto debito/PIL: ridurre il debito rimborsandolo anno dopo anno, o aumentare il PIL a un ritmo più veloce dellacrescita del debito. Tuttavia, questi due approcci sono strettamente interconnessi: per ripagare il debito, bisogna prima avere un surplus, il che significa ridurre le spese e aumentare le entrate fiscali.

Ma tagliare drasticamente gli investimenti e la spesa pubblica mentre si aumentano bruscamente le tasse avrebbe inevitabilmente un impatto sul PIL, possibilmente innescando una recessione. D’altra parte, stimolare l’economia richiederebbe una maggiore spesa e probabilmente porterebbe a una maggiore inflazione, risultando in defi cit più ampi e tassi di interesse più elevati.

Quindi, qual è la soluzione?

3. Qui entra in gioco Musk con il suo DOGE

Secondo Musk, il problema non è quanto si spende ma come si spende.

Questo aspetto è stato per lo più ignorato dalla maggior parte dei governi da lungo tempo,specialmente nel mondo occidentale. Un graduale aumento della spesa sociale e dialtre voci senza questionare quale sarebbe il ritorno atteso ha portato a un aumentocostante del debito senza un proporzionale ritorno sul PIL.

In altre parole, è come un privato che prende in prestito denaro, indipendentemente dal suo costo, per consumi personali e per molti anni, invece di un imprenditore chechiede un prestito per avviare un’attività. In quest’ultimo caso potrebbe sembrarerischioso, ma nel lungo periodo e distribuendo la somma in molti progetti diversi conattenzione può diventare sostenibile. Nel primo caso, la perdita – o il fallimento – èsemplicemente garantito.

In termini aziendali, Musk mira a eliminare una lunga lista di spese con ROI (Ritorno sugli investimenti, ndr) basso – o addirittura negativo – che non sono strategicamente importanti per gli Stati Uniti, mantenendo allo stesso tempo un’ampia spesa pubblica nelle aree che generano il maggior valore economico.

Purtroppo, i dettagli specifici su quali aree sarebbero impattate e l’efficacia potenziale di queste misure rimangono poco chiari. Possiamo solo fare ipotesi ragionate, basate sulle dichiarazioni pubbliche di Musk, che hanno evidenziato preoccupazioni riguardo a un numero eccessivo di Agenzie Federali e una forza lavoro federale sovradimensionata. Ha anche criticato le spese per aiuti esteri improduttive e l’eccesso di regolamentazione, che secondo lui crea costi sia per il governo che per le aziende che devono conformarsi.

Potenziali conflitti di interesse sono qui evidenti, dato che Musk ha ripetutamente sottolineato come le stringenti regolamentazioni abbiano rallentato le sue stesse aziende – SpaceX, Tesla e The Boring Company – costringendole a spese più elevate del previsto. Indubbiamente, il primo ingresso di Elon nel servizio pubblico attirerà critiche significative.

4. Dedollarizzazione, qual è la connessione?

Negli ultimi anni, c’è stato un aumento delle discussioni sulla “de-dollarizzazione”, lo sforzo graduale di ridurre il ruolo globale del Dollaro USA nel commercio internazionale e come mezzo di stabilità finanziaria per le Banche Centrali di tutto il mondo. Questi sforzi sono guidati dalle nazioni BRICS – in particolare Russia e Cina – e hanno accelerato dopo le sanzioni internazionali alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, molti altri paesi nel mondo, inclusi alcuni alleati degli USA, hanno mostrato un serio interesse per questo approccio.

Passi iniziali in questa direzione sono già visibili, con la Russia che commercia gas e petrolio con la Cina esclusivamente in Renminbi cinesi e Rubli russi, mentre altri paesi come l’India e l’Arabia Saudita stanno accettando ed eseguendo almeno parte dei loro pagamenti in valute diverse dal dollaro americano.

La maggior parte delle analisi sulla de-dollarizzazione finora si è concentrata principalmente sugli obiettivi politici degli avversari globali dell’America, che cercano di evitare le sanzioni, prevenire potenziali leve di pressione sui loro governi e mirano a indebolire finanziariamente gli Stati Uniti.

Questa è solo una parte della verità. Ci sono anche profonde implicazioni economiche nel dipendere così pesantemente dalla valuta di un altro paese. Per esempio, c’è il rischio che la Fed possa immettere grandi quantità di denaro nel sistema per sostenere il debito mentre tollera livelli più alti di inflazione per rafforzare l’economia americana.

Questo indebolirebbe gradualmente il valore reale della valuta, danneggiando così i paesi con grandi riserve in USD. Questi paesi, in particolare i principali esportatori di materie prime, sperimenterebbero una costante erosione del valore reale delle loro riserve in USD pur essendo costretti a mantenerleper il commercio con i loro partner.

Non sorprende che paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l’Iran si siano uniti ai BRICS nel 2024. L’Arabia Saudita, il più grande esportatore mondiale di petrolio greggio, aveva pianificato di unirsi al gruppo e ha fermato il processo solo dopo forti pressioni dada Washington, anche se continua a considerare la questione. È significativo che tutti i membri dei BRICS allargati siano fortemente coinvolti nel commercio di materie prime, che attualmente viene condotto in dollari.

Quando la Federal Reserve emette grandi quantità di dollari, distribuisce il peso dell’inflazione tra tutti i detentori di dollari nel mondo, mentre i benefici di tale emissione vanno esclusivamente agli Stati Uniti. L’attuale stato delle finanze USA,

gli estremi deficit di bilancio e i crescenti livelli di debito stanno spingendo le nazioni a considerare la de-dollarizzazione come un’opzione realistica per il loro futuro, anche quelle che in precedenza non avevano alcun interesse a perseguire tale direzione.

Data la dominanza globale del dollaro, il processo richiederebbe probabilmente decenni per completarsi, ammesso che raggiunga mai una piena realizzazione.Tuttavia, le politiche del governo americano possono notevolmente accelerare o rallentare questi sforzi, a seconda di quanto seriamente si impegni a raggiungere unaposizione fi nanziaria più solida.

*Le opinioni espresse nell’articolo sono del tutto personali

** DOGE richiama anche Dogecoin, la criptovaluta open-source che dal 2021 ha visto un aumento esponenziale del suo valore, spinta da investitori retail e dal supporto da parte di celebrità come Elon Musk