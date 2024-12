Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Carlo Occhinegro, Head of Digital PR di Startup Geeks, incubatore online italiano di startup e società attiva nel campo della formazione imprenditoriale –

La comunicazione d’impresa sta vivendo una trasformazione profonda, specialmente tra le giovani imprese innovative che devono affrontare sfide crescenti per ottenere visibilità e posizionarsi in un mercato sempre più competitivo. Nell’era digitale, la comunicazione si è evoluta ben oltre il semplice ufficio stampa, diventando un motore strategico per costruire relazioni autentiche e rafforzare la reputazione aziendale.

Il crescente interesse delle aziende verso la comunicazione d’impresa è sostenuto da un dato: il mercato globale delle PR è in forte espansione, con un incremento previsto che raggiungerà i 133 miliardi di dollari entro il 2027. Questo dimostra che le aziende vedono nella comunicazione aziendale più strutturata, un elemento chiave per rafforzare la reputazione e differenziarsi in un mercato sempre più competitivo.

Comunicazione e posizionamento delle startup

A maggior ragione nel contesto dell’ecosistema startup, la capacità di raccontare la propria storia in modo autentico e convincente è diventata essenziale. La comunicazione non si limita più alla semplice promozione di prodotti o servizi, ma si concentra sulla creazione di una connessione con il pubblico. La comunicazione, anche grazie al digitale, si è trasformata per queste giovani imprese innovative, in un motore di credibilità e autorevolezza, capace di supportare le startup nel posizionarsi.

Questo tipo di comunicazione oggi richiede una strategia che vada oltre l’approccio tradizionale, abbracciando l’agilità tipica delle startup. Questo significa combinare strumenti di comunicazione tradizionale con un approccio innovativo: piattaforme come i social media, i blog aziendali e il video marketing permettono alle nuove imprese di raggiungere un vasto, fornendo contenuti informativi, educativi e coinvolgenti. Questa pianificazione che mette al centro la narrazione e la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, crea una connessione diretta con il pubblico e offre la possibilità di ricevere feedback immediati.

Il valore di un approccio strategico che aiuti a farsi ricordare

Le startup italiane stanno sempre più comprendendo l’importanza di un approccio strategico alla comunicazione, che le aiuti a farsi conoscere e a farsi ricordare. L’evoluzione della comunicazione d’impresa ha aperto nuove possibilità per queste realtà, che possono ora beneficiare anche di una strategia digitale per ottenere copertura sui principali media di settore, testate giornalistiche, radio e televisione. Questo non solo le aiuta a ottenere visibilità, ma le posiziona come punti di riferimento all’interno del proprio mercato. Una strategia di comunicazione efficace può letteralmente trasformare una piccola realtà emergente in una voce autorevole del proprio settore.

L’importanza della comunicazione nel mondo dell’innovazione, è quindi una leva strategica fondamentale per le startup che vogliono crescere e raggiungere il loro pubblico in modo efficace. In un mondo in cui la tecnologia e la capacità di adattamento sono fattori determinanti per il successo, il ruolo della narrazione d’impresa diventa un vero e proprio asset strategico.

Imparare a distinguersi grazie allo storytelling imprenditoriale

Lo storytelling imprenditoriale è diventato un elemento chiave per il successo delle startup, in quanto consente di creare una connessione emotiva tra la giovane impresa e il pubblico, rendendo l’azienda più vicina, comprensibile e rilevante. Per una startup, che spesso si trova a competere in un mercato sovraffollato e a volte con risorse limitate, lo storytelling può fare la differenza tra essere notati o passare inosservati.

Ecco alcuni motivi per cui lo storytelling è essenziale per la comunicazione d’impresa delle startup:

1. Distinzione nel mercato: attraverso una narrazione unica, le startup possono differenziarsi dai concorrenti. Raccontare la storia dietro il brand, i valori che lo guidano e l’idea di fondo che ha dato vita all’azienda, creando un’identità forte e riconoscibile. Quando una startup racconta le sfide, i sogni e i successi del proprio percorso, riesce a generare empatia e fiducia. 2. Credibilità e autenticità: uno storytelling ben strutturato trasmette autenticità e trasparenza. I consumatori di oggi sono sempre più attenti a chi c’è dietro ai servizi che acquistano e vogliono relazioni con un’azienda che rifletta i valori in cui credono. Questo è particolarmente vero per le startup, che sono spesso percepite come agenti di cambiamento e innovazione. 3. Attrarre investitori e talenti: per le startup in cerca di finanziamenti o di nuovi talenti, lo storytelling può essere un potente strumento per attrarre l’attenzione di investitori e dipendenti. Raccontare la missione, la visione e il potenziale impatto di un progetto può motivare gli investitori a scommettere sull’azienda, oltre a coinvolgere professionisti che desiderano contribuire a un progetto significativo.

Comunicazione aziendale: quale futuro?

Il futuro della comunicazione aziendale sarà quindi caratterizzato da un approccio sempre più strategico, tecnologico e orientato al valore, dove la capacità di raccontare la propria storia in modo autentico e rilevante sarà la chiave per emergere in un mercato in continua evoluzione.

Fare comunicazione d’impresa non avrà come finalità solo la visibilità, ma per la gestione della reputazione attraverso canali digitali come social media e piattaforme di engagement, con un crescente utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per monitorare in tempo reale i temi più rilevanti del momento.

Sarà essenziale comunicare il valore sociale, poiché i consumatori e gli investitori sono sempre più attenti a questo aspetto. Inoltre, ci si sposterà verso un modello di comunicazione integrato, permettendo alle aziende di costruire leadership di pensiero tramite contenuti proprietari e con una più attenta copertura mediatica.