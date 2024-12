Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Tino Crisafulli e Teresa Rossi , founder di Recupero Legale –

In un contesto economico sempre più incerto, il problema delle insolvenze colpisce un numero crescente di imprese italiane, minacciando la stabilità del sistema produttivo. Secondo i dati recenti (fonte Cribis), si prevede che il numero di insolvenze in Italia possa arrivare a 10.200 nel 2024, con un aumento del 24% rispetto al 2023.

Tuttavia, le recenti trasformazioni tecnologiche e metodologiche aprono la strada a strategie più efficaci per la gestione del credito. La digitalizzazione offre strumenti avanzati, ma non è solo questione di tecnologia. È necessario soprattutto adottare un modello strutturato di credit management, che abbia inizio dalla valutazione dei clienti e preveda il monitoraggio costante del cash flow.

In particolare la sostenibilità finanziaria delle PMI dipende dall’applicazione di 5 principi fondamentali.

Business Model Compliance: La Business Model Compliance è un’analisi legale con la quale si studia il modello di business di un’organizzazione al fine di verificare se le procedure di lavorazione e le strategie di monetizzazione siano conformi alle leggi e alle fonti normative di settore. In questo modo è possibile individuare le vulnerabilità in grado di generare contenziosi giudiziari o sanzioni amministrative che rischiano di compromettere la stabilità finanziaria dell’impresa. Tale valutazione permette di elaborare un piano di risposta per correggere potenziali criticità e prevenire eventuali rischi di insolvenza.

Creazione delle SOP: Le SOP (“Standard Operating Procedures” – Procedure Operative Standard) sono il complesso di regole e indicazioni operative che descrivono come svolgere le attività all’interno di un’organizzazione. In questo modo è possibile segmentare i progetti più complessi per facilitare e snellire la gestione delle attività quotidiane. Le SOP possono essere utilizzate per migliorare il processo di acquisizione dei nuovi clienti, la corretta formazione del consenso nelle trattative e la gestione della documentazione contrattuale.

Risk Assessment: Il Risk Assessment (valutazione del rischio) è il processo aziendale con cui un’impresa identifica, valuta e quantifica i rischi a cui può essere esposta, in modo da poter adottare misure preventive o correttive. In particolare, il Risk Assessment permette di analizzare in anticipo la solvibilità dei clienti, prevenendo il rischio di mancato pagamento. Infatti, attraverso l’analisi dei bilanci e degli indicatori economici delle controparti, l’impresa può individuare i clienti meno solvibili e richiedere garanzie aggiuntive prima di concludere nuovi accordi commerciali. In questo modo la valutazione del rischio contribuisce a rafforzare la solidità finanziaria dell’impresa, permettendo di prendere decisioni più consapevoli.

Boarding: Il termine “boarding”, che in inglese significa “imbarco” o “abbordaggio”, viene utilizzato per identificare il processo di apprendimento e formazione (“onboarding”) di una risorsa all’interno di un’organizzazione. Per la corretta gestione dei crediti commerciali è possibile elaborare una procedura di boarding per monitorare il comportamento di un cliente dopo l’avvio della collaborazione e verificare la sua predisposizione a rispettare le obbligazioni contrattuali. Se il Risk Assessment è il processo di valutazione che si applica prima della firma del contratto, il Boarding è il processo di analisi che si applica dopo la conclusione dell’accordo.

Legal Due Diligence: Il termine “Due Diligence” indica il processo di analisi finalizzato a valutare la fattibilità di un’opportunità commerciale o di un affare. In particolare, nel in caso di mancato pagamento di un credito aziendale, la Legal Due Diligence consiste nella valutazione legale dei fatti su cui è sorta una controversia e nella raccolta della documentazione al fine di valutare l’esito di un’eventuale azione giudiziaria. In questo modo è possibile individuare la strategia di recupero più efficace e stimare i tempi di probabile incasso.