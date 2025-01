Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Stefano Boffi, CEO e founder di Amastar –

Negli ultimi anni, Amazon è diventato uno dei principali canali di vendita per le PMI italiane, offrendo opportunità straordinarie di crescita e internazionalizzazione. Tuttavia, il marketplace si è evoluto rapidamente, trasformando il semplice “esserci” in una sfida complessa che richiede competenze avanzate in SEO, advertising e gestione del marchio. In questo articolo verrà esplorato come il panorama è cambiato per le aziende italiane, analizzando i principali fattori che hanno influenzato questa evoluzione.

1. Abitudini di consumo: da prezzo a esperienza

La pandemia ha accelerato un trend già in atto, avvicinando molti italiani all’e-commerce. Se in passato il prezzo era la principale leva d’acquisto, oggi la qualità dell’esperienza cliente gioca un ruolo determinante. Amazon, con la sua affidabilità, rapidità di consegna e ampia offerta, è diventato una parte integrante della quotidianità. In Italia, questo cambiamento ha seguito il modello già osservato in Germania e in altri paesi esteri, con un ritardo di circa 2-3 anni. L’esperienza cliente si basa sempre più su fattori come il marchio “Prime”, la qualità delle inserzioni e le recensioni dei prodotti, spingendo le aziende a migliorare la propria presenza online anche fuori dal marketplace e ragionare in ottica di omnicanalità. 2. Evoluzione delle strategie per le PMI

L’ottimizzazione delle schede prodotto, che un tempo bastava per ottenere risultati significativi, è ora solo una parte di una strategia complessa. Oggi le PMI si trovano nella necessità di adattare le proprie strategie per avere successo su Amazon. Investire in pubblicità mirata consente di posizionare meglio i propri prodotti, mentre l’ottimizzazione costante di descrizioni, immagini e video aiuta a migliorare la qualità percepita da parte dei clienti. È altrettanto fondamentale monitorare con attenzione il feedback degli acquirenti, così da identificare le aree di miglioramento e offrire un’esperienza d’acquisto sempre più soddisfacente.

Un esempio concreto di questo percorso è rappresentato da un’azienda del settore arredamento che, inizialmente, ha triplicato il fatturato su Amazon in un solo anno grazie a interventi SEO di base. Tuttavia, per sostenere questa crescita nel tempo, è stato necessario adottare un approccio più strutturato e investire ulteriormente nella qualità dei prodotti e dei servizi.

3. Amazon come partner strategico: il ruolo nell’export

Amazon ha permesso alle PMI italiane di accedere a nuovi mercati. Grazie alla logistica integrata, anche le piccole aziende possono vendere all’estero senza infrastrutture complesse. Tuttavia, l’internazionalizzazione presenta sfide:

– Mercati come la Germania richiedono maggiore competitività e investimenti più elevati.

– In alcuni settori, come l’abbigliamento, il tasso di resi può essere molto alto (30% in Germania contro il 3% medio in Italia).

Questo implica che, nel nostro mercato, molti marchi conosciuti e posizionati su fasce di prezzo molto basse, ideali per la vendita tramite la GDO, scelgano comunque di affidarsi ad Amazon come canale strategico.

4. Best practice e scenari futuri

Per avere successo su Amazon, le PMI devono adottare un approccio olistico che integri diverse strategie. È fondamentale costruire un marchio riconoscibile anche al di fuori del marketplace, sfruttando i social media e altri canali digitali per ampliare la propria visibilità. Allo stesso tempo, l’adattamento dell’offerta ai mercati esteri richiede un percorso graduale e l’implementazione di strategie mirate per soddisfare le specificità di ciascun paese. Infine, investire nella formazione del personale risulta indispensabile per garantire una gestione professionale ed efficace dei canali digitali, rafforzando così la presenza dell’azienda online.

L’evoluzione di Amazon e il crescente numero di competitor richiedono alle PMI italiane di alzare continuamente l’asticella, trasformando il marketplace in un’opportunità concreta ma anche in una sfida strategica.

Amazon continua a essere un partner fondamentale per molte PMI italiane, offrendo opportunità di crescita impensabili fino a pochi anni fa. Tuttavia, per emergere in un contesto sempre più competitivo, è necessario investire in competenze, strategie e professionalità, trasformando le sfide in un vantaggio competitivo.