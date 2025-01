Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Francesco Bergamini, Head of Representative Office Freedom24 in Italia –

Il recente calo delle azioni tecnologiche e di quelle legate all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, scatenato dal lancio del modello cinese di AI DeepSeek R1, ha sollevato un dibattito per gli investitori: occasione strategica o motivo di prudenza?

Da un lato, la reazione del mercato è risultata eccessiva e si potrebbe considerare questo ribasso come una potenziale opportunità di acquisto per gli investitori con una prospettiva di lungo termine. Il ragionamento si basa sul continuo dominio dei giganti tecnologici statunitensi nell’infrastruttura e nell’adozione dell’IA nel settore aziendale, supportato da proiezioni di trilioni di dollari di spesa in capitali per l’intelligenza artificiale nei prossimi anni.

Nonostante il forte calo, aziende come Nvidia, Microsoft e Broadcom sono considerate attori chiave nella crescita a lungo del settore, con la leadership di Nvidia nelle GPU e nelle soluzioni di rete ad alte prestazioni che rimane salda. La stessa azienda ha minimizzato i rischi della concorrenza, sottolineando che anche modelli a basso costo come DeepSeek R1 richiedono significative risorse GPU per eseguire compiti di inferenza logica.

Infrastruttura AI e domanda di chip e tech correlato

Il concetto di “scaling during testing” proposto da Jensen Huang, CEO di Nvidia, potrebbe stimolare ulteriormente la domanda consentendo ai clienti di allocare dinamicamente la potenza di calcolo. Nel frattempo, i principali fornitori di cloud come Microsoft, Amazon e Google stanno ancora pianificando investimenti significativi nell’infrastruttura AI, sostenendo la domanda a lungo termine di chip e tecnologie correlate. Per gli investitori fiduciosi nel potenziale di trasformazione dell’intelligenza artificiale, le valutazioni attuali, depresse dal panic selling, potrebbero offrire interessanti punti di ingresso nelle aziende leader del settore.

Tuttavia, esistono rischi significativi che offuscano questo ottimismo. Le problematiche relative alla valutazione delle azioni sono preoccupanti, poiché molte aziende tecnologiche sono scambiate a livelli storicamente elevati. Le affermazioni di DeepSeek riguardo alla costruzione di un modello avanzato con soli 5,57 milioni di dollari su vecchie GPU H800 – sebbene messe in discussione per l’esclusione dei costi di ricerca e sviluppo – hanno evidenziato vulnerabilità nell’idea che i margini delle aziende tecnologiche statunitensi siano inattaccabili.

Ma se l’innovazione cinese corre?

Se le aziende cinesi continueranno a innovare con hardware compatibile per l’export o a trovare modi per aggirare le restrizioni, il potere di determinazione dei prezzi dei produttori di chip statunitensi potrebbe indebolirsi. Le incertezze normative complicano ulteriormente il quadro, come notato da alcuni osservatori di mercato, che sottolineano le complessità regolatorie irrisolte che devono affrontare i grandi progetti di AI.

L’atteggiamento prudente di molti investitori riflette uno scetticismo generale sulla trasparenza a breve termine, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione delle trimestrali. Sebbene i piani di spesa ambiziosi dei provider cloud evidenzino la fiducia nel futuro dell’IA, gli investitori sono sempre più preoccupati per i rendimenti a breve termine, specialmente se la concorrenza o le tensioni geopolitiche dovessero interrompere le catene di approvvigionamento o ridurre la domanda.

Investitori tra scommessa a lungo termine e cautela

Per gli investitori a lungo termine con un’elevata tolleranza al rischio, acquisti selettivi di azioni delle società leader del settore come Nvidia o dei principali provider cloud durante questo calo potrebbero rivelarsi redditizi, a condizione che l’adozione dell’IA acceleri come previsto. Queste aziende mantengono vantaggi strutturali nelle infrastrutture, negli ecosistemi e nelle relazioni aziendali che i concorrenti cinesi come DeepSeek non possono facilmente replicare.

Tuttavia, gli investitori più cauti potrebbero preferire attendere segnali più chiari: un’analisi approfondita e indipendente delle dichiarazioni sui costi di DeepSeek, le prossime previsioni nei report (in particolare per la domanda in ambito data center e gli investimenti in capitale nel secondo trimestre del 2025) e i cambiamenti normativi nelle politiche tecnologiche di Stati Uniti e Cina. La volatilità a breve termine probabilmente continuerà, amplificata dai risultati trimestrali e dai cambiamenti di sentiment, ma la costruzione dell’infrastruttura IA è ancora nelle fasi iniziali.

Cavalcare la rivoluzione AI senza esporre il portafoglio

Dal punto di vista tecnico, sarà importante che l’indice Nasdaq si consolidi sopra la fascia di 20.000-19.000 punti nel breve periodo, che si trova anche vicino al limite inferiore del lungo ciclo di crescita iniziato all’inizio del 2023, al fine di evitare un aggravamento della contrazione e mantenere alta la probabilità di un rimbalzo dai livelli attuali.

Alla fine, la decisione dipende dalla tolleranza individuale al rischio e dall’orizzonte temporale. Una strategia di value averaging o di diversificazione in settori legati all’intelligenza artificiale meno volatili (ad esempio, cybersecurity, SaaS) può mitigare i rischi di tempismo, mentre un focus su aziende con vantaggi competitivi sostenibili – servizi cloud, software proprietario o hardware essenziale – offre un percorso bilanciato per sfruttare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale senza esporre eccessivamente il portafoglio a rischi nel breve termine.