Post di Jacob Falkencrone, Global Head of Investment Strategy di BG SAXO e Saxo Bank –

Strategia, resilienza ed esecuzione sotto pressione sono esattamente le qualità che separano gli investitori di successo da quelli che annaspano con il loro futuro finanziario. Proprio come giocare a football, investire non si esaurisce in una singola partita: è una lunga strategia in cui la gestione del rischio, la disciplina e l’adattabilità determinano il risultato.

C’è bisogno di un piano, ma si deve essere pronti ad adattarlo

Nessuna squadra si presenta al Super Bowl senza, appunto, una strategia meticolosamente elaborata. Gli allenatori trascorrono settimane a studiare gli avversari, analizzare le giocate e prepararsi per diversi scenari. Ma una volta che la partita inizia, la realtà spesso costringe ad aggiustamenti: gli infortuni accadono, le difese si stringono e le giocate inaspettate possono cambiare l’inerzia.

Lo stesso vale per gli investimenti. Bisogna avere un piano finanziario chiaro basato sulla propria tolleranza al rischio, sui propri obiettivi e sul proprio orizzonte temporale. Ma i mercati, come le partite di calcio, sono imprevedibili. Le recessioni colpiscono, i tassi di interesse aumentano, i dazi vengono implementati (e talvolta annullati all’ultimo minuto) e improvvisi shock di mercato possono gettare nel caos anche i piani migliori. Pertanto, è sempre consigliabile avere una solida strategia di investimento, ma rimanere flessibili. I mercati cambiano e i migliori investitori si adattano senza farsi prendere dal panico.

Vincere una partita è sempre questione di centimetri, non di scommesse

Le squadre del campionato non si affidano a una o due grandi giocate. Macinano con costanza piccoli passi avanti, muovendo metodicamente la palla verso il basso. È lo stesso negli investimenti. Mentre le azioni meme e le scommesse speculative possono sembrare allettanti, la creazione di ricchezza riguarda il progresso costante, non è una vincita alla lotteria.

Gli investitori a lungo termine che accumulano costantemente ricchezza attraverso investimenti disciplinati, piuttosto che inseguire le ricchezze dall’oggi al domani, tendono ad avere la meglio.

Diversificazione: a un team vincente servono specialisti e più di un fuoriclasse

Una squadra di football non è composta solo da quarterback e ricevitori stellari. Ci sono uomini di linea che proteggono il QB, difensori che intercettano i passaggi e kicker che si fanno avanti nei momenti decisivi. Ogni giocatore ha un ruolo e, anche se alcuni contribuiscono solo nei momenti chiave (come un kicker che tenta un field goal vincente), sono cruciali per il successo complessivo. I vari giocatori si distribuiscono la palla per mantenere la difesa in bilico e ridurre il rischio di essere chiusi. Una squadra che dipende da un solo giocatore, non importa quanto talentuoso, può essere facilmente neutralizzata da una forte strategia difensiva.

Così come una squadra di football di successo non si basa su un solo fuoriclasse, un portafoglio vincente non si basa su una singola azione. La diversificazione garantisce di avere i giocatori giusti per ogni condizione di mercato. Alcuni asset saranno i protagonisti in un mercato rialzista (come i titoli growth), mentre altri, come le obbligazioni o i settori difensivi, si fanno avanti quando le cose si fanno difficili. Un portafoglio è come una squadra, potrebbe non aver bisogno del suo kicker in ogni azione, ma quando il gioco è in un momento cruciale, diventerà importante averne uno. Pertanto, la diversificazione è fondamentale e, distribuendo il portafoglio d’investimento su diverse asset class e settori, è possibile mitigare i rischi e stabilizzare i rendimenti nel tempo.

La difesa vince i campionati

Si dice che “l’attacco vince le partite, ma la difesa vince i campionati”. Se una squadra ha il miglior attacco del campionato, se la sua difesa è debole, non vincerà le partite importanti. Nell’investire, non si tratta solo di fare soldi, ma anche di gestire il rischio. Proprio come le squadre del campionato si concentrano sulla prevenzione di costosi turnover, gli investitori intelligenti si concentrano sulla protezione del loro portafoglio da perdite catastrofiche. Ciò significa diversificazione, strategie stop-loss e comprensione dell’esposizione al rischio. Quindi non bisogna concentrarsi solo sui rendimenti: la gestione del rischio è altrettanto importante. Proteggere il portafoglio durante le recessioni assicura agli investitori di rimanere in gioco.

Tenere sotto controllo le emozioni e giocare tutta la partita

Il Super Bowl è pieno di momenti ad alta pressione. I migliori giocatori mantengono la calma ed eseguono, mentre gli altri lasciano che il momento li travolga, portando a errori costosi.

Gli investitori si trovano ad affrontare sfide simili. Quando i mercati crollano, il panic selling blocca le perdite. Quando le azioni salgono alle stelle, la FOMO porta ad acquisti sconsiderati. I migliori investitori, come i migliori atleti, si fidano del loro processo e non lasciano che le emozioni dettino le loro decisioni. I mercati mettono alla prova la loro pazienza, ma il successo deriva dall’attenersi alla strategia attraversando la volatilità.

Imparare dalle battute d’arresto: anche i campioni perdono le partite

Anche le più grandi squadre del Super Bowl disputano brutte partite, fumble e opportunità mancate. Ciò che le contraddistingue è il modo in cui reagiscono: rivedono i filmati di gioco, analizzano i loro errori e tornano più forti. Gli investitori possono fare lo stesso. Ogni investitore commette degli errori lungo il percorso: scegliere l’azione sbagliata, acquistare troppo in alto o vendere troppo presto. Ciò che conta è imparare da quegli errori e affinare la propria strategia nel tempo. Quindi, bisogna saper rivedere le proprie decisioni, imparare dai propri errori e continuare a migliorare.

Fischio finale: gioca in modo intelligente e pensa al lungo termine

Vincere un Super Bowl non si riassume nel realizzare una giocata perfetta, ma significa aver attraversato un’intera stagione di preparazione, esecuzione e resilienza. Investire non è diverso. I migliori investitori si concentrano sul lungo termine, gestiscono i rischi e rimangono disciplinati, anche quando le cose non vanno per il verso giusto.

Ogni investitore dovrebbe chiedersi: sto giocando la partita degli investimenti con una strategia solida, una difesa forte e un team (portafoglio) diversificato? Perché, che si tratti di football o di investimenti, il successo non riguarda le vittorie a breve termine, ma le performance nel tempo.