Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Alessandro Reati, HR Practice Leader e Head of People & Culture di Cegos Italia –

In un mercato del lavoro, sempre più influenzato dall’AI e caratterizzato da elevato mismatch, scarsità di talenti e workplace multigenerazionali, il mentoring può esprimere le sue piene potenzialità come leva strategica, per favorire l’adattabilità e la resilienza al cambiamento, la trasmissione di know-how, lo sviluppo della leadership, la crescita individuale e collettiva, oltre che la retention dei talenti, stimolando una cultura aziendale positiva e promuovendo la diversità e l’inclusione.

Le aziende che adottano programmi di mentoring ne riconoscono l’importanza. Ad avvalorare la tesi, l’ultima survey “Essere manager: tra formazione e realtà operativa” condotta da Cegos Italia – parte del Gruppo Cegos, tra i principali player nel Learning & Development – secondo cui l’85% dei manager vorrebbe partecipare a programmi di mentoring o coaching per affinare le proprie capacità di leader.

Implementare un programma di mentoring di successo richiede però una pianificazione strategica. Come procedere al meglio?

Linee guida

Il primo passo è definire obiettivi chiari (SMART – specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e temporizzati), coinvolgendo fin dall’inizio gli stakeholder chiave, come dirigenti, HR Manager, mentor e mentee. Segue l’allocazione delle risorse – budget, tempo e strumenti – e la selezione dei partecipanti: i mentor devono possedere solide competenze, capacità di leadership e un’attitudine al supporto. I mentee, invece, devono essere motivati e aperti al confronto.

Ai soggetti coinvolti è importante fornire formazione, supporto e un affiancamento continuo, affinché il programma rimanga pertinente ed efficace nel tempo, adattandosi alle esigenze in evoluzione dei partecipanti e dell’organizzazione.

Un alleato sempre più importante è la tecnologia avanzata: le piattaforme online possono ottimizzare il matching tra mentor e mentee, non solo in termini di abilità ma anche di aspettative e obiettivi, oltre a programmare incontri e gestire le comunicazioni. L’adozione di dispositivi di ultima generazione offre ulteriori vantaggi: l’AI, ad esempio, può analizzare i dati dei partecipanti per suggerire abbinamenti più efficaci e fornire raccomandazioni personalizzate.

Non va sottovalutata l’importanza di considerare le dinamiche interculturali e intergenerazionali. Un programma di mentoring può diventare una soluzione efficace per promuovere diversità, equità e inclusione, creando uno spazio rispettoso e collaborativo. Secondo un report di Deloitte[1], il 35% della Gen Z e il 34% dei Millennial considerano proprio i programmi di mentorship tra le iniziative più rilevanti per promuovere l’uguaglianza sociale.

Infine, per rendere il processo più efficace, è essenziale monitorare e valutare regolarmente il programma oltre a documentare e condividere i successi.

Le diverse tipologie di mentoring

Una volta definita la struttura, l’iniziativa può essere declinata in diverse modalità. Quella tradizionale (one-to-one) consente un’interazione personalizzata per lo sviluppo di skill ad hoc e per un accompagnamento individuale. Invece, se si vuole favorire l’apprendimento collaborativo, il mentoring di gruppo crea occasioni di confronto e scambio su best practice e conoscenze, rafforzando il senso di comunità. Una terza opzione, il reverse mentoring, prevede che i mentee condividano soprattutto tech skill con i mentor più senior, incoraggiando un ambiente di apprendimento reciproco che valorizza ogni livello di seniority e agevola le dinamiche intergenerazionali.

Errori da evitare per un mentoring win-win

L’efficacia del mentoring dipende fortemente da una comunicazione aperta e onesta che si basa su ascolto attivo, ovvero interesse autentico, domande per esplorare in modo completo le tematiche e feedback costruttivi per puntare al miglioramento continuo; tuttavia, alcuni errori possono comprometterla.

Il mentor, ad esempio, per agevolare fiducia e apprendimento, non dovrebbe essere autoritario e parlare solo di sé stesso. Il mentee, invece, dovrebbe evitare di crearsi aspettative irrealistiche e saper accettare feedback. L’HR Director deve definire obiettivi precisi, curare la formazione, monitorare i progressi e garantire la compatibilità tra le parti. L’alta direzione, infine, ha il compito di sostenere autenticamente il mentoring, allineandolo alla strategia aziendale e valorizzandolo per mantenere alta la motivazione.

Il mentoring, dunque, opportunatamente pianificato e progettato, è win-win per tutti gli attori:

– le aziende migliorano le performance, aumentano la retention, riducono il turnover e facilitano un ambiente inclusivo.

migliorano le performance, aumentano la retention, riducono il turnover e facilitano un ambiente inclusivo. – i mentor sviluppano capacità di leadership e il proprio network, oltre ad incrementare la soddisfazione lavorativa complessiva.

sviluppano capacità di leadership e il proprio network, oltre ad incrementare la soddisfazione lavorativa complessiva. – i mentee crescono professionalmente e personalmente, grazie a un supporto mirato.

Il mentoring non è solo un programma, quindi, ma un investimento strategico di lungo periodo che trasforma le organizzazioni, rafforza le relazioni e valorizza il potenziale umano, promuovendo uno sviluppo per tutti gli stakeholder.

[1] 2024 Gen Z and Millennial Survey – Deloitte