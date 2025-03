Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Mattia Soragni, CEO e founder di Linkeasy, agenzia SEO specializzata in Link Building –

Negli ultimi anni, il concetto di autorevolezza online ha attraversato diverse fasi. Se all’inizio degli anni 2000 avere un sito web era sufficiente per affermare la propria presenza digitale, con il tempo il focus si è spostato prima sui blog, poi sui social media e successivamente sulle newsletter. Oggi, con l’intelligenza artificiale in rapida evoluzione, la SEO (Search Engine Optimization, l’insieme delle tecniche utilizzate per essere più visibili in rete) sta vivendo una nuova trasformazione. Il vero obiettivo non è più solo posizionarsi tra i primi risultati di ricerca su Google, ma diventare una fonte riconosciuta da strumenti come ChatGPT.

L’AI generativa sta cambiando il modo in cui gli utenti cercano e consumano informazioni. Ogni giorno milioni di persone pongono domande a ChatGPT, ricevendo risposte basate su un’ampia selezione di fonti.

Citazione vuol dire acquisire autorevolezza

Essere citati da questa tecnologia significa acquisire un’autorevolezza fuori dal comune soprattutto in questo momento in cui seppur già fruibili in modo relativamente semplice , l’intelligenza artificiale e le piattaforme ad essa collegate rappresentano ancora un qualcosa il cui dietro le quinte non è ben chiaro e per questo una barriera all’ingresso sufficientemente alta da creare un vantaggio competitivo che potrà durare nel tempo e per le aziende, questo rappresenta una straordinaria opportunità.

Il punto cruciale da cui partire è che ChatGPT “indicizza” e presenta i contenuti ritenuti più affidabili, aggiornati e pertinenti rispetto alla ricerca effettuata dall’utente basandosi su una logica tanto complicata quanto semplice: autorevolezza.

Come farsi riconoscere quindi come fonte autorevole dall’intelligenza artificiale?

La SEO si evolve e torna ad essere centrale

La chiave resta la SEO, che torna ad assumere un ruolo centrale, seppur con dinamiche più evolute, basate sugli stessi principi fondamentali che da sempre determinano il posizionamento sui motori di ricerca.Costruire un sito web ottimizzato con contenuti di qualità è il primo passo per garantire una presenza forte e credibile.

Ma è l’ottimizzazione del proprio nome nei risultati di ricerca attraverso tecniche SEO come le attività di Digital PR e Link Building che portano non solo ad un miglioramento della visibilità ma anche e soprattutto della considerazione (autorevolezza) che il motore di ricerca utilizza per determinare chi merita di posizionarsi in alto nei risultati di ricerca.

Informazioni prodotte vengano riconosciute e utilizzate dalle AI generative

Anche la produzione di contenuti gioca un ruolo fondamentale: articoli pubblicati su blog di settore, paper accademici, collaborazioni con media specializzati e la partecipazione attiva a eventi e conferenze che vengono poi richiamati ad esempio da giornalisti nei loro articoli contribuiscono a rafforzare il posizionamento, e consente di migliorare la visibilità e di emergere tra i riferimenti principali nel proprio settore.

L’obiettivo finale è essere percepiti come un riferimento nel proprio ambito, in modo che le AI generative riconoscano e utilizzino le informazioni prodotte.

La presenza costante nei media permette di aumentare ulteriormente l’autorevolezza che diventa la fonte da cui ChatGPT attribuisce sempre maggiore importanza, aumentando le probabilità di comparire -per le giuste richieste- nelle risposte dettate dall’intelligenza artificiale.

Costruire un’identità forte anche per gli algoritmi

Il cambiamento in atto è una trasformazione profonda nel concetto di reputazione digitale. Non basta più essere presenti su Google o sui social media, oggi è essenziale costruire un’identità forte anche per gli algoritmi dell’intelligenza artificiale.

Per chi saprà adattarsi e sfruttare questo oceano blu ancora inesplorato, le opportunità sono immense.