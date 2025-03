Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Vidhya Srinivasan Vice President e General Manager, Ads & Commerce di Google –

Come si fa a catturare l’attenzione delle persone? È una domanda che le aziende mi pongono molto spesso, e ne hanno tutte le ragioni: il comportamento dei consumatori è del tutto imprevedibile.

Le persone fruiscono dello sport o dei video dei loro creator preferiti in streaming sulla loro TV, e contemporaneamente scorrono il feed del loro smartphone. In qualsiasi momento – per non dire in tutti – scoprono cose nuove che li ispirano a cercare, consultare e acquistare. In pochi minuti, passano da un’app all’altra, da un sito web all’altro e da un dispositivo all’altro, alla ricerca di contenuti che li soddisfano veramente.

Quindi, come si cattura l’attenzione delle persone? La risposta sta proprio in questo: con contenuti che si rivolgono veramente a loro. Ed è per questo che stiamo ripensando gli annunci pubblicitari e le opzioni di shopping, affinché diventino strumenti per avere un’esperienza personalizzata. Ciò richiede una velocità di esecuzione straordinaria e un’alta complessità tecnica, che solo ora, grazie all’intelligenza artificiale, è davvero possibile.

Trasformare l’AI in azione

Abbiamo fatto progressi incredibili nel campo dell’AI, una tecnologia potente che può trasformare la pubblicità e lo shopping. Da ingegnere e responsabile dei nostri prodotti Ads e Commerce, mi affascina enormemente la capacità di questa tecnologia di mettere in contatto persone e aziende.

Nell’ultimo anno abbiamo sperimentato nuove applicazioni dell’AI generativa nei nostri prodotti, dal miglioramento nella generazione di immagini a una più efficace gestione dei prodotti che le persone vedono. Abbiamo anche integrato l’AI nei nostri tool per le campagne pubblicitarie e semplificato la gestione dei dati per aiutare le aziende a ottenere il massimo da questi strumenti. Ma siamo certi di poter fare ancora di più. Vedo infatti grandi opportunità nell’aiutare le aziende a creare contenuti pertinenti, interattivi e di qualità, che sembrano fatti su misura per gli interessi di ciascuno.

Ad esempio, l’agenzia pubblicitaria Tombras ha creato per PODS una campagna out-of-home utilizzando Google Gemini per creare copy con dati in tempo reale, mentre i loro truck percorrevano le strade di New York.

Raggiungere la propria audience nell’immediato

Contenuti accattivanti non bastano da soli ad attirare l’attenzione e l’interesse del pubblico. È necessario essere presente ovunque le persone si trovino, nella fase di scoperta e in quella decisionale. È qui che Google può supportare le aziende.

Le persone si rivolgono a Google con domande, dalle più semplici alle più complesse, dal pianificare un viaggio alla scelta dell’università, oltre che ovviamente per fare acquisti. Infatti, le persone scelgono le piattaforme Google per fare acquisti più di un miliardo di volte al giorno. A volte arrivano avendo già un’idea specifica di ciò che vogliono, ma ogni giorno scoprono su Google nuovi prodotti preferiti. A tal proposito, in Italia, quando viene scoperto un nuovo brand, prodotto o rivenditore, Google e YouTube sono parte del customer journey nel 53% dei casi.

L’attenzione il fenomeno dei creator su YouTube

I creator sono una parte fondamentale di queste scoperte. Creano grandi community di fan, in particolare tra gli spettatori più giovani come la generazione Z, e guidano la crescita delle visualizzazioni su YouTube. I creator creano e influenzano i trend del momento, e sfruttare questo fenomeno può portare grandi vantaggi. Nel 98% dei casi gli utenti online sono più inclini a fidarsi maggiormente dei consigli dei creator di YouTube, rispetto a quelli di altre piattaforme social. Sempre più persone guardano i contenuti dei loro creator preferiti, eventi sportivi e altro sulle loro TV, per oltre 1 miliardo di ore al giorno.

Il mio team lavora proprio per supportare a raggiungere in maniera efficace il pubblico di YouTube. Una parte importante di questo impegno consiste nel migliorare la precisione degli annunci e nel realizzare migliori esperienze di acquisto end-to-end durante la visualizzazione dei contenuti. Ad esempio, stiamo lavorando su annunci più interattivi che aiutano gli spettatori a conoscere i prodotti direttamente nell’annuncio, senza dover interrompere ciò che stanno guardando. Stiamo anche aiutando i brand a scoprire nuovi creator e a connettersi con loro, per raggiungere la propria audience in modo autentico con degli annunci in partnership.

Connettersi con i consumatori su Search

Sulla Ricerca, esperienze ricche e multimodali come AI Overviews, Cerchia e Cerca e Lens offrono alle persone nuovi modi per indicare esattamente ciò che vogliono, in modo più naturale che mai. Su Google si registrano più di 5 trilioni di ricerche l’anno e con l’intelligenza artificiale stiamo continuando ad ampliare le tipologie di domande che le persone possono porre. Grazie a questo, ci saranno sempre più opportunità per entrare in contatto con i consumatori attraverso domande completamente nuove. Ad esempio, con il lancio di AI Overviews, è aumentato il volume delle query commerciali.

Nell’ultimo anno abbiamo lanciato Lens e la possibilità di mostrare le immagini in 3D negli annunci pubblicitari. Abbiamo anche esteso la prova virtuale di abbigliamento e integrato questo tool negli annunci. Tutto ciò sta già aiutando le persone ad acquistare ciò che vedono, a ricevere consigli personalizzati e a capire meglio un prodotto prima di acquistarlo o trovarlo in negozio, e molto altro ancora è in arrivo.