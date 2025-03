Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Gracy Chen, CEO di Bitget –

Bitcoin (BTC) ha mantenuto la sua posizione di asset con le migliori prestazioni, anche dopo una recente correzione di prezzo del 20%. Nonostante un calo dal suo massimo storico di 109.000 dollari, Bitcoin continua a superare gli investimenti tradizionali come azioni, obbligazioni e metalli preziosi.

A guidare questa performance sono i significativi afflussi negli ETF Bitcoin, con oltre 274 milioni di dollari investiti solo il 17 marzo, segnalando la continua fiducia degli investitori. Tuttavia, anche i fattori politici e macroeconomici giocano un ruolo essenziale nei suoi movimenti di prezzo.

Le mosse della Fed e il Bitcoin

Il 19 marzo, la Fed ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse al 4,25%-4,50%, adottando un approccio prudente e basato sui dati in un contesto di inflazione persistente e solida crescita economica. Con l’inflazione sotto controllo, il mercato ha iniziato a respirare leggermente. Bitcoin ha registrato un leggero aumento dopo l’annuncio della riunione del FOMC (il Federal Open Market Committee della Federal Reserve), passando da 82.000 a 86.000 dollari al momento della stesura.

L’idea di una riserva strategica statunitense

Gli analisti prevedono un’ulteriore crescita, con alcune previsioni che suggeriscono che i prezzi potrebbero raggiungere i 200.000 dollari entro due anni e altre che proiettano valori tra i 160.000 e i 180.000 dollari entro la fine del 2025.

Nonostante la posizione pro-cripto di Trump, il calo di Bitcoin ha lasciato molti perplessi. L’idea di una riserva strategica statunitense di Bitcoin non è solo una chiacchiera, sta guadagnando terreno. Anche se il governo non sta ancora acquistando BTC, potrebbe cambiare presto idea, creando legittimità istituzionale e supporto di prezzo a lungo termine.

Nel frattempo, il disegno di legge sugli Stablecoin sta avanzando al Congresso, segnalando un cambiamento significativo verso un sistema finanziario basato sulla blockchain. Alcuni grandi nomi, incluso Elon Musk, stanno esplorando le proprie stablecoin. Il team di Trump vede le stablecoin come un modo per proteggere lo status di riserva globale del dollaro.

Cosa c’è nel futuro del Bitcoin?

Poi c’è l’economia. Il discorso di Scott Bessent su un “periodo di disintossicazione” suggerisce che potrebbe essere in arrivo una recessione controllata. In tal caso, la strategia di Trump sembra chiara: attribuire le colpe della recessione a Biden, utilizzare tariffe e narrazioni cripto per gestire i costi e spingere per tassi di interesse più bassi per alimentare la crescita tecnologica e dell’IA. Dolore a breve termine, guadagno a lungo termine: questa è la strategia.

In ogni caso, non vedo il Bitcoin scendere sotto i 70.000 dollari, forse 73.000-78.000 dollari, che è un buon momento per entrare su BTC anche per i più indecisi. Nei prossimi 1-2 anni, il BTC a 200.000 dollari non è così inverosimile come molti potrebbero pensare.