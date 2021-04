In particolare, all’art. 22, prevede che vi siano rassicurazioni sulla compliance in merito alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e alla prevenzione della corruzione e dei conflitti di interessi grazie ad un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Inoltre, il Regolamento prevede che le richieste di pagamento (ossia le domande di trasferimento dei fondi dall’UE allo Stato) siano corredate da una dichiarazione di gestione che attesti, tra l’altro, che i sistemi di controllo posti in essere forniscano le garanzie necessarie, e da una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate.

Sempre nel Regolamento del RRF, all’art. 19, sono esplicitate le procedure di approvazione dei PNRR da parte dell’UE (responsabilità condivisa dalla Commissione Europea e dal Consiglio) e, nell’Annex V, vengono esposte le modalità di valutazione dei Piani. Di particolare rilievo per quanto concerne le scelte relative al sistema di governance, risultano il punto 2.8 che pone l’accento sulla credibilità delle modalità organizzative generali proposte dagli Stati membri per l’attuazione delle riforme e degli investimenti, e il punto 2.10 che descrive le principali caratteristiche del sistema di controllo interno.

Nell’esaminare i PNRR, la Commissione valuterà se le modalità proposte dagli Stati membri, compresi il calendario e i target intermedi e finali previsti e i relativi indicatori, sono tali da garantire un’attuazione efficace del piano (criterio 2.8) sulla base dei seguenti elementi:

l’esistenza di una struttura all’interno dello Stato membro con il compito di attuare il piano di ripresa e resilienza, monitorare i progressi su traguardi e obiettivi e comunicare informazioni;

la chiarezza e la realisticità dei traguardi e degli obiettivi nonché la pertinenza, l’accettabilità e la solidità degli indicatori proposti;

la credibilità delle modalità organizzative generali per l’attuazione delle riforme e degli investimenti, compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale.La valutazione del criterio avverrà attraverso un rating composto da 3 livelli : “modalità adeguate per un’attuazione efficace” “modalità minime per un’attuazione efficace” “modalità insufficienti per un’attuazione efficace” La Commissione, inoltre, valuterà se le proposte degli Stati contengano le disposizioni tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse , nell’utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, nonché le disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell’Unione, (criterio 2.10) sulla base dei seguenti fattori:

:

che il sistema di controllo interno si basi su processi e strutture solidi, individui con chiarezza gli attori (organismi ed entità), i loro ruoli e le loro responsabilità nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;

che il sistema di controllo e le altre disposizioni siano adeguati a garantire prevenzione, individuazione e correzione dei casi di corruzione, frode e conflitti di interesse, anche attraverso la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali;

l’adeguatezza delle disposizioni atte ad evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell’Unione;

la garanzia che gli attori responsabili dei controlli abbiano la capacità giuridica e amministrativa di esercitare ruoli e compiti previsti.La valutazione del criterio avverrà attraverso un rating composto da 2 livelli: A. “disposizioniadeguate”C. “disposizioniinsufficienti”

Recentemente sono state altresì aggiornate le Linee Guida, destinate agli Stati membri, per la predisposizione dei PNRR. Alla sezione 3 paragrafo 5 del documento viene illustrata la conformazione del sistema dei controlli dei singoli PNRR specificando: le procedure da attivare a livello nazionale, il ruolo della Commissione Europea, le verifiche da effettuare in occasione delle richieste di pagamento e i controlli che saranno realizzati “ex post”. Nelle Linee Guida viene ribadito che gli esborsi saranno collegati alle performance (raggiungimento degli obiettivi prefissati) e non saranno calcolati semplicemente sui costi effettivamente sostenuti.

Richiamate le premesse generali, l’invito della Commissione agli Stati membri è, per quanto possibile e opportuno, di avvalersi dei sistemi nazionali di gestione e controllo e degli organismi correlati già esistenti, come ad esempio quelli utilizzati per altri fondi dell’UE. Nel descrivere tali sistemi, gli Stati dovranno spiegare come intendono dimostrare alla Commissione che le tappe fondamentali e gli obiettivi sono raggiunti ed attraverso quali meccanismi garantiranno che i relativi dati siano affidabili.

Dovranno inoltre raccogliere i dati sui destinatari finali dei fondi e garantirne l’accesso in modo rapido ed efficiente, descrivendo chiaramente nel Piano le modalità di raccolta, archiviazione e accessibilità degli stessi, in quanto la raccolta dati è risultato essere il modo più efficiente per prevenire la corruzione, la frode, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento. La tecnologia appare quindi indispensabile per la gestione dell’ingente mole di dati che dovrà essere trattata.

Il documento richiama inoltre il ruolo degli organismi comunitari che eserciteranno ruoli specifici in tema di controlli: la Commissione, la Corte dei Conti europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea potranno richiedere e accedere alle informazioni, effettuare controlli e indagare, secondo i rispettivi poteri e competenze. La Corte dei Conti europea, in particolare, avrà il ruolo di “external auditor”. Infine, saranno realizzati dei controlli ex post da parte della Commissione, basati principalmente su un’analisi del rischio, finalizzati alla verifica del raggiungimento dei risultati dichiarati dagli Stati ed eventualmente accompagnati da visite in loco.

Forse non tutti sanno che…

Per la Programmazione 2014 – 2020 l’Unione Europea ha assegnato all’Italia, nell’ambito dei fondi Strutturali e di Investimento Europei – fondi SIE, oltre 44,7 miliardi (quota UE) a cui si aggiungono le risorse nazionali di cofinanziamento pari a oltre 27,7 miliardi(ripartite tra amministrazioni centrali e decentrate a seconda della titolarità del programma). Le risorse stanziate nell’ambito dei fondi SIE vengono gestite attraverso un sistema di responsabilità condivisa (così detta “gestione concorrente”) tra la Commissione Europea e gli Stati membri. I Paesi sono tenuti ad istituire un Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) efficiente ed efficace che consenta ai diversi organismi individuati per l’attuazione dei Programmi, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione (AdC) e Autorità di Audit (AdA), di svolgere le proprie specifiche funzioni nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 1303/2013 e, in particolare, in ottemperanza del principio di separazione delle funzioni.

• L’Autorità di Gestione (AdG) ha il compito di programmare e realizzare l’attuazione delle risorse messe a disposizione nel Programma Operativo attraverso diverse modalità (ad esempio con l’emanazione dei bandi), selezionare le operazioni, monitorarne la realizzazione e svolgere i controlli di primo livello (verifiche amministrative e in loco), necessari a garantire una prima verifica sulla regolarità e l’ammissibilità della spesa rendicontata dai beneficiari. L’AdG, inoltre, istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, adotta sistemi informatizzati per la contabilità e la trasmissione dei dati finanziari, redige e trasmette alla Commissione la Relazione Annuale di Attuazione e prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale dei controlli in occasione della trasmissione del c.d. “pacchetto di affidabilità” alla Commissione.