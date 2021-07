l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate. Si segnala, altresì, il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici.

Tali rischi assumono ora una maggiore rilevanza in relazione al diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale che facilitano l’acquisto di cripto-attività da parte di una platea molto ampia di soggetti.

Conseguentemente anche l’adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a cripto-attività, quali ad esempio i cd. digital token, è un investimento altamente rischioso, tanto più qualora, come spesso riscontrato, le offerte siano effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna Autorità.”

Intervento dovuto, visto che la difesa e la tutela del risparmio costituiscono uno dei valori fondanti della Repubblica: all’articolo 47 della Costituzione si afferma solennemente che: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.”

La domanda inevitabile che ci si pone è: l’Italia potrebbe seguire l’esempio di El Salvador? Sicuramente no, perché una decisione del genere spetterebbe comunque alla BCE (come autorità monetaria dell’unione europea), ed inoltre non basta dichiarare una criptovaluta “moneta nazionale” per darle lo stesso peso del dollaro o dell’euro. Lo stesso El Salvador sembra a metà del guado, perché deve ancora definire dettagli importanti: occorre che la banca centrale s’impegni a cambiare il bitcoin in dollari in qualunque momento e per qualunque quantità, occorre definire con chiarezza il ruolo della nuova moneta (al momento, ad esempio, ai fini contabili la moneta di riferimento resta il dollaro!), e soprattutto occorre fornire formazione alla popolazione sul nuovo modo “duale” di gestire la finanza, in un paese in cui la stragrande maggioranza della popolazione è informaticamente tagliata fuori non possedendo un computer e non avendo cultura finanziaria. Insomma, la tappa di giugno è sicuramente significativa, ma non è certo una garanzia che l’avanzata delle criptovalute nel mondo diventi una marcia trionfale.

