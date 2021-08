Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’autore del post, Silvano Joly, 55 anni, torinese, guida Syncron in Italia e Spagna. Manager per Innovation Leader come PTC, Reply, Sap, Dassault Systemes e Centric Software, ha lavorato anche con Aziende pre-IPO, start up e collabora con varie Università Italiane. Mentore pro-bono di start-up high-tech è da sempre amico della Piccola Casa della Provvidenza (Cottolengo), il più antico istituto dedicato all’assistenza di persone con gravi disabilità –

Saranno i postumi del confinamento, sarà che siamo entrati nell’era dell’Acquario o che – per i boomers come me – i figli crescono e le mamme imbiancano, ma sembra essere tendenza ormai diffusa quella di considerare di non lavorare più o di cambiare il modo di lavorare. O meglio ancora, di rivedere le ragioni per le quali si lavora.

Si sogna una start up, si pensa di gettare badge e mouse alle ortiche, di abdicare alla sveglia, ai colleghi in presenza o in tele-riunione, alla routine ma pure allo stipendio. Onorando il motto di Guy Debord, filosofo marxista del Novecento che diceva : “Non lavorare mai richiede un grande talento”. Oppure ci si impone un “ora o mai più” circa il progetto imprenditoriale tenuto in mente da anni, con la scelta di espatriare o quella di fare una anno sabbatico, magari per tornare a studiare.

Insomma sempre più persone si interrogano e rivedono le priorità in un’ottica di vero bilancio di vita e non solo in base a guadagno, prestigio, status e benefit, mentre siti web come Voglio Vivere Così creato nel 2007 da Alessandro Castagna, per raccontare le esperienze di chi “spinto da un sogno o stanco della propria quotidianità, ha deciso di cambiare vita”, propongono ricette e storie di successo, diventando sempre più di un riferimento consultato assiduamente.

Ma siamo di fronte a fantasie da ombrellone oppure sta davvero cambiando il mondo?

Stando allo studio intitolato The Next Great Disruption Is Hybrid Work – Are We Ready?, Microsoft ha rilevato che che il 54% dei lavoratori della Generazione Z ed il 41% dell’intera forza lavoro globale potrebbero considerare di dare le dimissioni. Mentre un altro sondaggio del World Business Forum ha determinato che nel Regno Unito e in Irlanda il 38% dei dipendenti aveva intenzione di lasciare il lavoro nei prossimi sei mesi o un anno, mentre un sondaggio negli Stati Uniti ha riferito che il 42% dei dipendenti avrebbe lasciato se la propria azienda non avesse offerto opzioni di lavoro a distanza. lungo termine.

Qualcosa quindi di molto serio, sistemico, globale e potenzialmente dirompente.

Infatti, in tempi normali, la liquidità nel mondo del lavoro, persone che lasciano e cambiano impiego, indicherebbe un’economia sana, con grande domanda ed offerta. Ma questi tempi normali non sono: la pandemia ha da una parte portato recessione e disoccupazione, mentre dall’altra certi datori di lavoro lamentano carenza di manodopera.

In effetti, questo potenziale “esodo di massa” ha già un un nome: “The Great Resignation” e non è qualcosa che ha a che fare con il reddito di cittadinana o i Neet, qui c’ è qualcosa di più profondo, quasi filosofico e le Aziende stanno cercando di mitigarlo con programmi HR, iniziative di well-being, piani di attrazione e ritenzioni dai talenti.

Ma dal punto di vista del’impiegato, del dipendente come valutare il proprio lavoro, quando dimettersi e in base a quali puntuali considerazioni? Vi propongo una semplice matrice, quella delle 5 C:

1. Cash, 2. Career, 3. Challenge, 4. Company, 5. Consideration

che facilita la sintetica misura percentuale di Salario, Carriera, Sfida, tipo di Azienda, Considerazione per noi come persone che un posto di lavoro può offrire.

Starà quindi a noi di valutare tale mix e decidere cosa fare, eventualmente cosa chiedere prima di prendere decisioni irrevocabili.

Talvolta infatti la cosa giusta da fare è tenere duro, magari quando non siamo soddisfatti del nostro incarico ma non ne abbiamo ancora discusso con un responsabile o con le Risorse Umane. Quando gli aspetti del lavoro che non ci piacciono possono essere assegnati ad altri oppure riorganizzati. Oppure possiamo sperare in un aumento o una promozione. Ma attenzione sempre al parametro della Considerazione: se questa non c’è, se le nostre richieste e rimostranze non vengono ascoltate allora va veramente calcolato se ci stiano pagando abbastanza per accettare un compromesso con l’Azienda e ancora di più con noi stessi.

Fa un analisi simile Alistair Cox, capo di Hais, che ha elencato quelle che secondo lui sono le 7 ragioni per le quali così tante persone vogliono cambiare lavoro:

1. Sono certi troveranno un altro modo di guadagnare

2. Hanno avuto il tempo e lo spazio per riflettere sulla loro vita personale e professionale

3. Non vogliono più tornare in ufficio.

4. Sono in Burn-out

5. Vogliono un avanzamento di carriera

6. Sono motivati da ragioni finanziarie

7. Si son resi conto di non amare l’attuale impiego

Siamo davvero davanti a qualcosa di definitivo? Alla “Great Resignation”, come l’ha battezzata lo psicologo e professore alla Texas A&M University Anthony Klotz ? Se la paragoniamo alle altre “Grandi” cui abbiamo assistito nel corso della storia, “La Grande Recessione” o “La Grande Depressione”, ad esempio, l’impatto potrebbe essere davvero importante.

Difficile fare previsioni, forse meglio godersi il periodo estivo, ma vale la pena provare a riflettere, magari proprio con il cluster delle 5 C, su quanto effettivamente valga dedicare tutto il nostro tempo al lavoro e quanto invece ne dovremmo dedicare a noi, ai nostri interessi ed affetti.

Twitter @sjoly-ita