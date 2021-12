Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Flavia Gamberale, esperta di comunicazione istituzionale e aziendale, giornalista –

Mentre la stragrande maggioranza dei Paesi europei ha dedicato, all’interno dei propri piani di riprese e resilienza, ampio spazio alla programmazione di attività di comunicazione finalizzate a far conoscere ai cittadini le opportunità del NextGenerationEu, l’Italia sembra non avere dedicato la medesima cura al tema in questione.

Per ora è attivo solo un sito web, Italia Domani, con annessi e ovviamente immancabili profili social, ma non è ancora stata presentata una strategia di comunicazione organica e articolata sul NextGenerationEu. Inoltre tra i 1000 nuovi esperti reclutati dal Governo per l’attuazione del piano spicca l’assenza di comunicatori e giornalisti.

Eppure l’Europa stessa, nel suo regolamento e nelle sue linee guida sul Recovery Plan, ha espressamente invitato gli Stati membri a includere nell’ambito dei rispettivi piani una bozza di strategia di comunicazione per aumentare la consapevolezza e la fiducia dei cittadini europei verso il più grande piano di sviluppo continentale mai approvato dal dopoguerra a oggi, nonché fornire un’informazione trasparente su come verranno investiti i moltissimi soldi stanziati.

La Francia ha già messo a disposizione linee guida, la Lituania ha già riservato dei budget ad hoc, la Croazia e il Portogallo hanno previsto di utilizzare anche i canali tradizionali – tv, stampa e punti fisici – non solo il web, per raccontare il PNRR ai cittadini e raggiungere quindi anche la popolazione più anziana e meno scolarizzata.

Se quindi la maggior parte dei Paesi europei sembra aver colto la sfida, conferendo una centralità al dialogo con i cittadini, l’Italia nel suo piano ha liquidato la questione in 15 righe.

Ma senza una buona comunicazione capillare e pianificata si rischia di compromettere quel clima di fiducia verso l’Europa faticosamente ripristinato a seguito delle misure messe in campo per rispondere all’emergenza della pandemia, grazie soprattutto a NextGenerationEU.

