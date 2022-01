Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L'autrice è Mariachiara Marsella, SEO Strategist & Digital Marketing Consultant

Siamo sicuri che l’e-commerce abbia spopolato soltanto a causa o grazie (dipende dai punti di vista) del Covid? Sicuramente questa situazione ha accelerato un processo che, tuttavia, era già in atto. Non solo. Se guardiamo alle motivazioni che spingeranno ad acquistare più frequentemente online nel 2022, non troviamo tanto il timore dei contatti quanto la speranza del risparmio.

Attraverso la piattaforma professionale Google Consumer Surveys ho posto a 500 utenti la seguente domanda: qual è il prodotto che acquisterai più frequentemente online nel 2022 e perché?

In primis i prodotti tecnologici, seppur con qualche notevole differenza tra uomini e donne, e sicuramente non per timore del Covid (ovvero per “evitare contatti con altre persone”) ma – come sempre – perché si risparmia.

In breve, riassumendo in appena 20 parole: nel 2022 si continuerà ad acquistare online per il semplice fatto che agli occhi dei consumatori conviene economicamente.

Tra le categorie indicate come risposta, (Tecnologia, Abbigliamento e Alimentari), il 60% sceglie la tecnologia. Subito dopo l’abbigliamento, che piazza però due risposte in seconda e terza posizione:

16%: perché online si risparmia di più

8%: per evitare contatti con altre persone

Poi al 4° posto ritorna nuovamente la tecnologia ma, in questo caso, “per evitare contatti” e infine 5° e 6° posto i prodotti alimentari: in primis per risparmiare tempo e (solo il 3% per evitare contatti con altre persone).

Come a dire che il timore del contatto c’è nel caso dell’abbigliamento molto più che in altri settori e questo è probabilmente dovuto proprio al fatto che i vestiti si indossano, un pacco di pasta no.

Le differenze delle quali parlavo sopra, sono rintracciabili in modo più marcato nel confronto tra genere ed età. Infatti, nel confronto tra uomini e donne emerge che la percentuale di uomini che acquisterà online tecnologia è del 38%, quella femminile del 22%. Mentre nel caso dell’abbigliamento la situazione, potremmo dire, si ribalta.

Interessante soffermarci anche sull’età perché considerando anche questi dati (non solo questi, ovviamente) è possibile orientare le scelte di comunicazione online in modo che sia più efficiente possibile. Capire a chi ci stiamo rivolgendo aumenta il tasso di conversione certo, ma prima ancora è una forma di rispetto per gli utenti.

Se il nostro target, ad esempio, sono donne dai 35 ai 44 anni, sappiate che sono proprio loro a scegliere l’abbigliamento online per evitare contatti con altre persone (55,5%). Però sappiamo anche quanto sia importante per il consumatore la possibilità di toccare con mano un capo o un accessorio. Non stupisca allora che brand come Zalando abbiano attivato servizi come Prova prima e paga dopo. O che Amazon abbia aperto negozi fisici dove far “provare” i prodotti che poi l’utente acquisterà – rigorosamente – online.

Concludendo, al netto di speculazioni filosofiche e previsioni, e basandoci sui dati nudi e crudi possiamo tirare le somme per il 2022:

• La tecnologia è il settore dove c’è una maggiore propensione all’acquisto online

• Le persone acquistano online perché – banalmente – vogliono risparmiare

• La connessione tra online e offline sarà sicuramente un argomento di discussione

Ricordo solo, per chi fosse digiuno di argomenti legati all’e-commerce, che i prodotti di un e-commerce non compaiono solo nel sito che li vende online, i prodotti possono apparire in qualsiasi momento durante il quale l’utente sta cercandoli online o sta cercando qualcosa di simile e possono apparire su:

Google (Search)

Google immagini

Google Lens (con Google Merchant Center)

Google Shopping (con Google Merchant Center)

Google My Business

Google Maps

Social

Amazon, eBay

All’interno di applicazioni su dispositivi mobili

Nelle email

Via WhatsApp

….

Ad oggi non c’è altro luogo oltre l’online dove l’utente possa trovare così tanti prodotti da acquistare esattamente quando li sta cercando. Immaginate, semplicemente, una lunga via piena di negozi che compaiono e scompaiono in una frazione di secondo a seconda di cosa abbiamo bisogno: ecco, questo è l’e-commerce, e nel 2022 pare che molti di questi negozi venderanno prodotti tecnologici.

