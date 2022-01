Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Gianfranco Sorasio, ingegnere nucleare laureato al Politecnico di Torino, PhD ad Umea Svezia, Alumni di Harvard e fondatore e amministratore delegato di eVISO* –

L’intelligenza artificiale, fino a poco tempo fa materia per scienziati e ingegneri, riguarda sempre più il cittadino comune. Proprio per questo motivo è in corso tra le istituzioni dell’Unione Europea un dibattito per l’approvazione dell’Artificial Intelligence Act, proposto dalla Commissione Europea e in attesa di approvazione da parte del Parlamento e Consiglio Europeo prima della partenza definitiva. In questo documento, vengono definite alcune norme che hanno l’obiettivo di offrire delle linee guida per unire l’innovazione tecnologica dell’AI, con la certezza del diritto.

L’Unione Europea ha da tempo recepito l’importanza strategica dell’intelligenza artificiale come strumento di sviluppo economico, visto che consente il miglioramento delle previsioni, l’ottimizzazione delle operazioni e l’intelligente assegnazione delle materie prime.

L’Intelligenza Artificiale contribuirà al conseguimento di risultati vantaggiosi non solo a livello medico, sociale e di marketing, ma anche e soprattutto a livello di sostenibilità grazie alla efficiente programmazione delle materie prime energetiche, agricole e industriali.

Come esperto del settore e operando da molti anni con la mia azienda eVISO nel campo dell’AI, ritengo che il proposal per Artificial Intelligence ACT costituirà per le aziende attive nel segmento digitale una pietra miliare fondamentale perché legittima gli ingenti investimenti e l’innovazione assicurando la certezza del diritto, facilitando così lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di AI lecite, sicure e affidabili nonché prevenire la frammentazione del mercato.

Per ciò che riguarda eVISO, abbiamo sviluppato una piattaforma di Intelligenza Artificiale dedicata alle materie prime energetiche, agricole ed industriali che consente agli utilizzatori ricorrenti di essere più efficienti nell’utilizzo delle risorse e di migliorare la programmazione grazie a sofisticati modelli predittivi riducendo così l’impatto sull’ambiente: il fatto che l’Unione Europea abbia individuato la sostenibilità, l’ambiente e l’agricoltura come settori ad alto impatto economico per il futuro dell’Europa, conferma la bontà della nostra direzione strategica.

In generale le applicazioni di Intelligenza Artificiale possono essere molteplici e riguardare diversi ambiti, non solo industriali ma anche domestici. Tuttavia, se è vero che potenzialmente l’Intelligenza Artificiale potrebbe essere applicata a diverse sfere del nostro quotidiano, questo processo di diffusione non è destinato a manifestarsi in tutti gli ambiti alla stessa velocità. La pervasività di questa innovazione dipende da tre parametri: le soluzioni tecnologiche disponibili, il valore attribuito all’innovazione da parte delle aziende. Infine, i costi necessari per rendere intelligenti prodotti e processi.

Nella mia lunga esperienza posso portare la testimonianza di un’applicazione in un mercato tradizionale, ricchissimo di dati, con dinamiche di meccanizzazione sofisticate, per cui l’intelligenza artificiale può avere impatti profondi: quello delle mele che vale 87 miliardi, una parte del mercato della frutta che in generale vale molto di più.

Attraverso la piattaforma “SmartMele” (smartmele.eviso.it), è possibile negoziare l’acquisto di mele con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi (e oltre).

Il portale SmartMele che è stato lanciato a febbraio 2020, è oggi pienamente operativo e sta già funzionando, con contratti conclusi, il primo è stato siglato tra Lagnasco Group, leader nazionale nella produzione di mele, presente con la sua frutta in oltre 50 paesi nel mondo, e Novafruit, società di distribuzione di frutta a livello internazionale. Il portale ha reso possibile la raccolta di enormi volumi di dati sulle mele in un unico luogo, accessibile a tutti, per poi essere rielaborati con tecniche avanzate di machine learning e con la piattaforma AI eVISO offrendo così un vantaggio a tutti gli operatori della filiera.

Si tratta della prima transazione a lungo termine nel mercato delle mele, con un’infrastruttura digitale, legale e un sistema di garanzie tipico dei mercati regolamentati. Fino a ieri, gli operatori eseguivano prevalentemente acquisti spot e a richiesta, ora con questa piattaforma chi acquista o vende mele può accedere ad un mercato regolamentato da informazioni certe e condivise. Questo consente da un lato di formulare in autonomia le proprie decisioni finali in merito al trading delle commodity, dall’altro di programmare e gestire al meglio le risorse.

La domanda che si pone l’imprenditore è: quali benefici posso ottenere investendo in Intelligenza Artificiale?

L’ampia gamma di applicazioni di AI incide positivamente sui benefici che le aziende possono ottenere. Tra le imprese che hanno già investito in progetti di Intelligenza Artificiale, secondo i dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence, il 50% ha come obiettivo la riduzione dei costi attraverso il miglioramento dei processi. Il 37%, invece, punta ad aumentare i ricavi, mentre il restante 13% ha voluto sviluppare soluzioni a supporto del processo decisionale. Tra le aziende che hanno avviato progetti di AI, soltanto il 4% non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, mentre ben il 68% dichiara di avere in corso progetti che si stanno rivelando di grande successo. Il restante 28%, invece, non è ancora in grado di esprimere un giudizio.

In conclusione, questi dati evidenziano come le aziende italiane stiano iniziando a vedere le soluzioni di AI come una reale opportunità che, nonostante le complessità di avviamento e realizzazione, può offrire grandi benefici a livello tecnologico, economico e organizzativo.

*società specializzata che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile