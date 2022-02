Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Giulia Baccarin, ceo di MIPU* –

Gestione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare, efficientamento dei servizi idrici, della fornitura energetica, della pulizia e della raccolta rifiuti, attraverso un modello focalizzato sulla raccolta e l’elaborazione dei dati e sull’utilizzo di analitiche predittive. Le smart cities di oggi ripartono da qui: le città intelligenti possono definirsi tali solo se sono in grado di porsi al servizio della tutela dell’ambiente e del benessere dei cittadini. Ciò è possibile solo attraverso modelli più inclusivi, capaci di abbattere il divario digitale che oggi esclude alcune categorie della popolazione o i paesi più periferici, creando le condizioni infrastrutturali e coinvolgendo i diversi attori locali: aziende, associazioni e cittadini.

Ecco da dove è partita MIPU che, dopo 10 anni di esperienza nel portare l’intelligenza artificiale nelle fabbriche del mondo, lancia MIPU Smart Cities, mettendo la propria expertise al servizio di tutte le Città italiane per supportarle nel diventare Comuni connessi, predittivi e sostenibili.

Già in uso a livello internazionale, come strumento a sostegno delle politiche di riqualificazione urbana, l’utilizzo di dati per la costruzione di modelli di Intelligenza Artificiale consente, ad esempio,di prevedere quale sarà il fabbisogno idrico di una città, il consumo energetico di un impianto o se lo stesso è destinato a usurarsi, identificando il 98% dei potenziali guasti con previsioni fino a 6 mesi di anticipo e riducendo fino al 20% i consumi energetici; o, ancora, di monitorare le aree verdi e prevedere quando intervenire, analizzare l’integrità strutturale degli edifici o abilitare la previsione delle onde di piena e ottimizzare la gestione dell’acqua durante periodi di siccità.

Un esempio della centralità dell’AI per la realizzazione della Smart City è il modello di AI progettato e sviluppato da MIPU per Alperia – seconda società italiana per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili – che ha come finalità l’uso degli sbarramenti fluviali idroelettrici per la mitigazione delle onde di piena, consentendo in questo modo la riduzione dell’impatto di un’onda di piena sul territorio.

Il sistema basato sull’intelligenza artificiale è in grado, con un anticipo di 48 ore, di prevedere le onde di piena sulla base dei dati di previsione meteo. Questo dato viene poi elaborato da un simulatore di serbatoio, che usando particolari algoritmi di calcolo, determina e suggerisce le operazioni da eseguire sugli organi di scarico della diga per ridurre il più possibile il picco dell’onda di piena. Tutto questo per una maggiore sicurezza del territorio e della popolazione.

Il progetto è il frutto di un importante lavoro di squadra tra il team MIPU e il team Alperia durato 5 mesi, che dà il via ad ancor più ambiziosi progetti: nell’arco del 2022 il modello AI di previsione verrà perfezionato e integrato con lo stream dei dati di previsioni meteo per segnalare allerte e prevedere in real time la portata predetta in base alla piovosità. Grazie ad un’integrazione completa con il simulatore di serbatoio, il sistema fornirà agli operatori che gestiscono gli impianti un prezioso strumento per il controllo delle onde di piena, garantendo nel contempo la massima sicurezza delle opere di sbarramento fluviale.

E proprio per approfondire queste tematiche e le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale MIPU ha deciso di strutturare una serie di webinar gratuiti che possano interessare direttamente gli attori coinvolti nel processo di gestione delle acque: amministrazioni, istituzioni, consorzi e gestori.

La serie di webinar sarà strutturata attraverso 4 appuntamenti, a partire dal 27 Gennaio 2022 sui seguenti temi: purificazione dell’acqua ed efficientamento degli impianti, controllo delle onde di piena mediante l’uso dei bacini idroelettrici, distribuzione dell’acqua e gestione dell’acqua per le colture durante periodi di siccità.

Per partecipare, ci si può iscrivere al seguente link: Webinar

*MIPU

MIPU, fondato nel 2012 da Giulia Baccarin e Giovanni Presti a Salò, è un gruppo di imprese la cui missione comune è quella di portare tecniche predittive e intelligenza artificiale nella fabbrica e nelle città per ridurre sprechi e costi e aumentare sostenibilità e competitività.

MIPU ha sviluppato una tecnologia proprietaria per prototipare rapidamente intelligenze artificiali industriali oltre che un portfolio di soluzioni sintesi di oltre 10 anni di esperienza nel campo dell’ottimizzazione energetica, della manutenzione predittiva e dell’ingegneria dell’affidabilità .