Post di Luca Guffanti, amministratore delegato di Ginvest Group ed ex presidente Ance Lombardia –

Il mondo cambia e le esigenze delle famiglie cambiano. Anche le abitazioni sono un prodotto in continua evoluzione che deve tenere conto delle nuove tecnologie ma anche dei cambiamenti climatici in atto e delle nuove tendenze abitative già da tempo in trasformazione. Per comprendere come saranno strutturate le abitazioni del futuro è necessario chiedersi chi saranno gli abitanti. Una risposta unica non c’è perché le abitazioni dovranno rispondere ad esigenze molto diversificate, dai giovani single alle coppie, ma anche alle famiglie con figli e alle persone con caratteristiche di fragilità per motivi di salute o di età anagrafica. Una possibile soluzione saranno app attraverso le quali i clienti avranno accesso semplicemente ad una molteplicità di servizi, proprio per rispondere a bisogni che saranno sempre più manifesti e variegati.

Questo fenomeno condizionerà di conseguenza la realizzazione degli immobili nei prossimi decenni: la casa sarà caratterizzata dalla possibilità di una riconfigurazione semplice delle stanze e dalla creazione di spazi condivisi. I servizi saranno disposti sulle pareti esterne così che le pareti interne, non portanti, potranno essere modificate secondo le necessità. L’illuminazione sarà controllata da rilevatori di movimento o con attivazione vocale, eliminando così i vincoli di posizionamento di interruttori e prese.

Domotica per tutti

Le case saranno senza dubbio più smart e la domotica entrerà nelle abitazioni non come un lusso ma come un’esigenza, al fine di renderle più intelligenti ed efficienti. Per una migliore efficienza energetica le apparecchiature non essenziali si spegneranno da sole e lo faranno anche quando l’elettricità arriverà al prezzo di punta ricaricando tutti i sistemi di stoccaggio a prezzi ridotti. Si prefigura infatti, che sarà una cosa comune poter gestire il proprio consumo energetico tramite una piattaforma centralizzata che consenta di monitorare da remoto: riscaldamento, consumo elettrico, ventilazione e ricarica del proprio veicolo. Prevediamo e già lo vediamo che nei prossimi anni ogni casa avrà un sistema per ricaricare un’auto elettrica e questo sarà collegato a sistemi di energia rinnovabile, di cui saranno dotate le case del futuro.

Energia rinnovabile

Anche il tema dell’energia pulita occupa un ruolo importante e non solo per le abitazioni private, ma anche per le aziende. Ci sarà più attenzione alle energie rinnovabili e una crescente popolarità nella scelta di strategie energetiche volte ad aumentare l’energia pulita. Questa elettricità pulita potrà essere poi convertita tramite dispositivi come le pompe di calore. Perciò, nonostante la tendenza alla miniaturizzazione dell’elettronica, alcune delle tecnologie che saranno presenti in casa aumenteranno di dimensioni. Proprio come nel caso dei dispositivi per immagazzinare l’elettricità in eccesso o il calore generato da energie rinnovabili. L’interazione dei sistemi di riscaldamento, recupero del calore e ventilazione sarà quindi più complessa ma come auspicabile, ci saranno più servizi di assistenza, manutenzione e controlli.

Maggiore anche l’accesso all’energia solare grazie ai tetti ben orientati, i quali diventeranno lo strumento principali per estendere il sistema fotovoltaico. L’energia solare così raccolta verrà poi immagazzinata nella casa del futuro grazie a batterie ricaricate dai pannelli solari e trasformate in elettricità a bassa tariffa. Si immaginano per le case di domani anche nuove semplici strategie passive per la ventilazione e il raffreddamento degli ambienti.

Consegne a domicilio

Le case del futuro vedranno cambiare anche la loro cassetta della posta. Un cambiamento legato al fatto che, anche il mondo delle consegne a domicilio negli ultimi tempi si è evoluto ed ha influenzato le nostre vite. In questo senso è stata complice anche l’emergenza sanitaria e i lockdown ad essa correlati, che hanno portato molti utenti ad avvicinarsi a questo mondo. Si prefigura infatti che nel prossimo futuro sempre più acquisti saranno fatti online e consegnati a casa. Così la cassetta delle lettere del futuro si trasformerà in smart-locker, dovrà essere abbastanza grande da contenere i pacchi, intelligente da registrare le consegne e sicura per proteggere gli acquisti di valore.

In conclusione, come cambiano le abitudini delle famiglie e i loro consumi, così anche la casa dovrà evolversi e andare incontro alle nuove esigenze, spingendo i costruttori a realizzare prodotti competitivi e all’avanguardia.