Post di Jacob Falkencrone, Global Head of Investment Strategy di BG SAXO e Saxo Bank –

Quando Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard e il resto del gruppo sono partiti da Lille il 5 luglio per conquistare il Tour de France di ciclismo, avevano davanti a loro esattamente 3.338,8 chilometri di tortuose strade francesi, l’incredibile cifra di 52.500 metri di dislivello e solo due giorni di riposo prima di raggiungere gli Champs-Élysées a Parigi. Questa gara non è il posto giusto per i velocisti mascherati da alpinisti, così come gli investimenti non sono per coloro che inseguono brividi veloci o guadagni da un giorno all’altro.

Proprio come la calma guida i ciclisti attraverso insidiosi venti trasversali, la pazienza consente agli investimenti di accumularsi attraverso cicli di mercato turbolenti. Ecco 6 lezioni chiare e vivide che ogni investitore può trarre dall’epica battaglia di quest’anno per la vittoria finale.

“Non si conquista la maglia gialla nella prima tappa e non si finanzia un comodo ritiro dagli affari in una sola corsa al rialzo”.

1. Resistenza rispetto alle vittorie rapide

Il Tour de France di quest’anno è composto da 21 tappe: 7 tappe pianeggianti, 6 tappe collinari, 6 tappe di montagna con cinque arrivi in salita. Non si vince il Tour rivendicando una singola vittoria di tappa, né vincendo la maggior parte delle tappe. È una gara lunga, complicata, una catena di eventi in cui le prestazioni costanti nel tempo decidono il campione. Julian Alaphilippe ha indossato la maglia gialla per 14 giorni nel 2019, ma alla fine è finito fuori dal podio. Nel frattempo, Egan Bernal si è assicurato la vittoria assoluta senza vincere una sola tappa.

Allo stesso modo, gli investimenti premiano coloro che guardano oltre l’eccitazione del mercato a breve termine e si concentrano invece su un’esecuzione coerente e disciplinata della loro strategia a lungo termine. Le veloci mode di mercato, i meme stock o i settori caldi potrebbero sembrare interessanti, ma la vera accumulazione di ricchezza prospera grazie a rendimenti costanti, pazienza e sforzi disciplinati. Gli investitori che fissano gli occhi sugli obiettivi a lungo termine piuttosto che sui movimenti quotidiani del mercato sono quelli che vincono davvero.

“Vincere negli investimenti non significa inseguire le vittorie quotidiane, ma eseguire pazientemente il proprio piano a lungo termine”.

2. Il dolore è inevitabile: bisogna accettare la volatilità

Il Tour de France di quest’anno prevede salite brutalmente ripide, in particolare il Col de la Loze a 2.304 metri, il punto più alto della gara. Nessun ciclista sfugge all’inevitabile dolore, eppure campioni come Pogačar e Vingegaard superano il disagio senza abbandonare la loro strategia.

L’investimento comporta un dolore inevitabile: brusche flessioni, correzioni, mercati ribassisti. Ricordiamo come i portafogli azionari globali siano crollati drasticamente all’inizio di aprile, durante il Covid o la crisi finanziaria del 2008, per poi aumentare significativamente in seguito per coloro che hanno resistito. Gli investitori hanno bisogno di disciplina emotiva per accettare queste inevitabili battute d’arresto ed evitare il panic-selling. Rimanere investiti durante le recessioni e mantenere un approccio costante al rischio garantisce che i cali temporanei non si trasformino in perdite permanenti.

“La volatilità sta all’investimento come la montagna sta al ciclismo: dolorosa, inevitabile, ma da conquistare”.

3. Diversificazione: nessuna disciplina vince da sola

Le squadre vincenti del Tour sono costruite attorno a corridori superstar come Pogačar e Vingegaard, ma soprattutto, queste stelle sono circondate da compagni di squadra forti con abilità diverse. Nessun ciclista è un maestro di tutte le discipline: la salita, lo sprint, le prove a cronometro e la resistenza richiedono forze specialistiche. Il vincitore finale non è necessariamente il migliore in assoluto in una disciplina, ma piuttosto il ciclista che gestisce bene tutti i terreni e riduce al minimo le perdite nelle aree più deboli. Fallisci malamente in montagna o nelle prove a cronometro e la vittoria generale scivola via.

Investire rispecchia esattamente questo aspetto. Un portafoglio solido non è costruito esclusivamente attorno a un singolo tema azionario o ad un unico mercato. Piuttosto, è bene mescolare le azioni con le obbligazioni, la liquidità e gli alternativi. Quando un investimento è in difficoltà, un altro aiuta a stabilizzare il portafoglio, garantendo la competitività in ogni condizione di mercato.

“Un portafoglio costruito attorno a un singolo titolo ‘stella’ è fragile quanto una squadra di ciclismo eccessivamente dipendente da un ciclista. La diversificazione crea resilienza”.

4. I guadagni marginali si accumulano silenziosamente

Il Tour si vince spesso grazie a piccoli guadagni incrementali – componenti della bici in ceramica, caschi aerodinamici, abbigliamento tecnico in continua evoluzione – accumulati giorno dopo giorno. Questi miglioramenti apparentemente banali, insieme a sforzi ripetuti con costanza, decidono le vittorie.

Gli investitori hanno i loro guadagni marginali equivalenti: riduzioni delle commissioni, efficienze fiscali, reinvestimenti dei dividendi e contributi disciplinati e automatizzati. Anche se individualmente piccole, queste decisioni insieme si combinano in modo significativo. Ottimizzare diligentemente le commissioni, le tasse e l’efficienza del portafoglio potrebbe mancare di fascino, ma nel corso degli anni questi piccoli miglioramenti possono migliorare significativamente i risultati finanziari.

“Un taglio dell’1% delle commissioni sembra banale fino a quando non compra alla tua pensione un giorno di riposo in più ogni settimana”.

5. Gli attacchi selettivi, non le fughe perpetue, generano alfa

Nel ciclismo, meno di una fuga su dieci raggiunge con successo il traguardo. Il cavaliere solitario che tenta una lunga fuga individuale di solito viene raggiunto e superato, perdendo sia energia che morale.

Gli equivalenti di mercato, come le azioni speculative o i settori di tendenza, condividono probabilità altrettanto basse di sovraperformance prolungata. Gli investitori dovrebbero limitare le scommesse speculative a una piccola parte del loro portafoglio per assicurarsi che un fallimento non affondi i loro piani a lungo termine. Quindi gestire attentamente gli investimenti speculativi, dimensionandoli in modo conservativo e rivedendoli frequentemente. Un investitore prudente mantiene un approccio disciplinato alle opportunità speculative, assicurandosi che i suoi obiettivi finanziari principali non siano mai messi a rischio inutilmente.

“Trattare gli investimenti speculativi come se le loro probabilità di raggiungere Parigi fossero a una cifra”.

6. La gestione del rischio è fondamentale in discesa

I ciclisti pianificano meticolosamente ed eseguono con cura le discese ad alta velocità. L’imprudenza può guadagnare qualche secondo, ma spesso porta a incidenti e conseguenze catastrofiche. I ciclisti valutano costantemente la velocità, la posizione e le condizioni della strada.

Gli investitori devono gestire i rischi con la stessa cura. Dopo forti rally di mercato, i portafogli possono diventare eccessivamente rischiosi a meno che non vengano ribilanciati in modo proattivo. Tagliare regolarmente i vincitori e ripristinare i livelli di rischio previsti è essenziale. Potrebbe sembrare controintuitivo ridurre le partecipazioni che hanno recentemente sovraperformato, ma la gestione proattiva del rischio aiuta gli investitori a evitare flessioni di mercato potenzialmente devastanti. Come una frenata precisa in discesa, un ribilanciamento disciplinato impedisce a battute d’arresto impreviste di far deragliare i piani finanziari a lungo termine.

“La gestione del rischio non è un freno ai rendimenti; sono il casco e i freni che permettono di sopravvivere alle flessioni del mercato”.

A Parigi e oltre

Quando il 27 luglio il gruppo sfreccerà finalmente lungo gli Champs-Élysées, milioni di persone applaudiranno il trionfo della maglia gialla. Tuttavia, gli investitori esperti apprezzano che dietro quella gloria si nascondano mesi di sforzi disciplinati, gestione proattiva del rischio, miglioramenti incrementali e migliaia di scelte strategiche.

Un percorso di investimento dura molto più a lungo di qualsiasi tour di tre settimane. Bisogna affrontare le salite con pazienza, costeggiare strategicamente le pianure, scendere con cautela e, soprattutto, rimanere saldi in sella al proprio piano di investimento. L’Arco di Trionfo premia coloro che completano l’intero percorso.