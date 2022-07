Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Mariachiara Marsella, SEO Strategist & Digital Marketing Consultant –

Professionisti come avvocati e commercialisti hanno dovuto adeguarsi alla normativa che ad oggi richiede l’utilizzo di strumenti digitali per espletare alcune quotidiane attività lavorative. Gli strumenti a loro disposizione sono certamente più evoluti rispetto a qualche anno fa ma, come afferma l’Amministratore Delegato di Open Dot Com, Antonello Allocco, “la digitalizzazione al servizio dell’innovazione è ancora spesso più uno slogan che un vero e proprio principio da perseguire e il vincolo normativo che impone determinati strumenti ha certamente un peso determinante nella scelta degli strumenti online”.

Ugualmente dal punto di vista della formazione la domanda di training online è esplosa anche per questa categoria di professionisti. Secondo i dati registrati da OPEN Dot Com, i corsi online hanno avuto un’espansione significativa nel 2020, con un trend in crescita confermato anche nel 2021. Da settembre 2021, si stanno diffondendo iniziative localizzate e specializzate in temi specifici che vengono organizzate in formula mista (presenza e remoto) cogliendo i vantaggi di una partecipazione più estesa sul territorio nazionale grazie alla fruizione a distanza. Complessivamente, l’adesione a webinar con crediti è certamente più ampia rispetto a webinar pratici o di natura divulgativa, seppur con temi inerenti la professione. Concetti di dematerializzazione e adozione di sistemi di lavoro a distanza hanno ricevuto un boost durante il periodo pandemico, grazie al quale si evidenzia una maggior sensibilità verso il paperless e la co-operazione digitale. Questa spinta rimane comunque vincolata e condizionata dalle tecnologie messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, INPS e altri enti istituzionali.

Cosa cercano online i professionisti?

A parte le informazioni specifiche sui software necessari per svolgere il proprio lavoro, uno fra tutti la fatturazione elettronica che dal 1° luglio è scattata anche per i forfettari, l’analisi delle ricerche su motori di ricerca online mostra almeno due esigenze specifiche:

– facilità di fruizione del servizio;

– servizi di efficientamento interno dello studio.

E sebbene la ricerca di strumenti e piattaforme avvenga direttamente online, OPEN Dot Com informa che il primo canale di assistenza dopo l’approdo al web, è il contatto telefonico che resta comunque la modalità più apprezzata (55% dei contatti totali), a seguire la chat live (20%), i ticket/form delle aree riservate (18%) e il restante 7% con richieste generiche da web.

Cosa cerca online chi vuole acquistare un servizio?

Abbiamo condotto un sondaggio con la piattaforma Google Consumer Surveys chiedendo agli utenti online: se vuoi acquistare un servizio online, qual è il tipo di contenuto che ti aspetti di trovare sul sito web? Questo per cercare di capire la tipologia di contenuto a cui i potenziali clienti dei professionisti possono essere interessati.

– 59% si aspetta di trovare contenuti utili e di approfondimento

– 26% Faq specifiche sul servizio specifico

– 14% case history sul servizio specifico

Con alcune distinzioni a livello di età e di genere. La percentuale maggiore (17%) di coloro che hanno risposto di aspettarsi contenuti utili e di approfondimento è rappresentata da over 65. Guardando invece alla distinzione uomini e donne, nel caso dei contenuti utili è l’universo femminile a prediligerli (36% vs. 23%), mentre per le Faq è quello maschile (16% vs. 10%). E nel caso delle case history c’è un forte distacco tra uomini e donne: 74% vs. 26%.

Uno sguardo al futuro (imminente)

Proprio la pandemia ha accelerato processi che senza questo evento probabilmente ci avrebbero impiegato anni prima di vedere la luce. Ma è un processo che non solo non può essere arrestato ma addirittura prevede ulteriori sviluppi. Infatti, secondo l’AD di OPEN Dot Com, ad oggi sono destinate ad entrare progressivamente negli studi professionali soluzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale.