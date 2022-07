Post di Antonio Gentile, Country Manager di Carvago per l’Italia –

Dopo un anno di crescita quasi ininterrotta dei prezzi, il mercato delle auto usate sta iniziando a “raffreddarli”, forse sorprendentemente, visto il forte trend inflazionistico osservato in molti Paesi europei. Uno scenario derivato da molteplici fattori: dal punto di vista dell’offerta, in primis, l’industria automobilistica continua a riprendersi gradualmente dagli shock della catena di approvvigionamento indotti dalla pandemia, il che significa che i clienti stanno prendendo in consegna i loro nuovi veicoli e scambiando quelli vecchi in numero maggiore rispetto agli ultimi mesi. Sul fronte della domanda, il rallentamento stagionale estivo è accelerato quest’anno dai sentimenti di incertezza e dalle prospettive economiche sfavorevoli causate, direttamente o indirettamente, dall’invasione russa in Ucraina.

In tutti i mercati Carvago, i prezzi dei veicoli usati fino a 5 anni sono diminuiti nel 2° trimestre in Germania (-9,5%), Slovacchia (-7,9%), Italia (-6,6%) e Repubblica Ceca (-1,2%), con la Polonia che rappresenta l’unica eccezione in cui i prezzi hanno continuato a crescere, anche se molto più lentamente rispetto al trimestre precedente (+3,0 vs +13,7%). La popolarità delle auto diesel varia notevolmente, dal 65% in Slovacchia al 36% in Germania. I veicoli elettrici a batteria usati (BEV) rimangono un mercato di nicchia anche in Germania (2,1%), ma la loro quota cresce inversamente all’età dell’auto. Per i veicoli fino a 3 anni, la quota è del 4,5%. L’Italia vede esattamente la stessa quota di BEV in questa fascia di età. La Repubblica Ceca è di gran lunga il Paese più pessimista nei confronti degli EV, con una quota di BEV del 2,1% tra i veicoli fino a 3 anni, rispetto al 3,9% della Polonia e al 2,6% della Slovacchia. (Detto questo, i dati della Slovacchia vanno presi con le pinze, poiché molti veicoli pubblicizzati per la vendita si trovano in realtà altrove, in genere in Germania, e i venditori li importano solo quando un cliente effettua un ordine).

Quando ci si trova di fronte all’annosa situazione, se optare per un’auto nuova o acquistare un’auto usata, non si può certo evitare di considerare il prezzo di listino da sostenere nell’immediato. Anzi, sembra che ancora oggi questo sia l’ago della bilancia per i consumatori che li spinge verso il segmento dei veicoli usati .Anche se nel 2022 questi costano decisamente di più rispetto a un paio di anni fa, di fatto restano i meno costosi. L’aumento dei prezzi che ha interessato il mercato delle auto usate, infatti, non ha risparmiato quello dei veicoli di nuova immatricolazione. Oggi si spende molto per acquistare un’auto, e questo vale per qualsiasi tipo di veicolo si scelga.

In Italia la sensazione generale di incertezza ha contribuito a creare un ambiente favorevole per i consumatori disposti ad acquistare un veicolo usato, nonostante le prospettive economiche negative. I prezzi sono scesi nel 2° trimestre, così come il chilometraggio. I marchi premium tedeschi continuano a essere forti contendenti, assicurandosi un posto nella Top 5, seppur siano tipicamente associati a modelli più grandi ed importanti, mentre gli italiani sono noti per amare le loro auto più piccole.

Prezzo medio di auto fino a 5 anni

1Q 2022 2Q 2022

€23,500 €21,950 -6.6%

Prezzo medio di auto fino a 10 anni

1Q 2022 2Q 2022

€18,950 €18,900 -0.2%

Chilometraggio medio

1Q 2022 2Q 2022 Difference

60.042 vs. 51.500 -14.2%

Percentuale diesel

1Q 2022 2Q 2022

52% 51%

Quota dell’automatico

1Q 2022 2Q 2022

42% 39%

Top 10

1Q 2022 2Q 2022 1. Fiat Panda Fiat Panda 2. VW Golf VW Golf 3. Fiat 500 Fiat 500 4. Jeep Renegade Fiat 500X 5. Fiat 500X Jeep Renegade 6. BMW X1 VW Polo 7. Fiat 500L Audi A3 8. VW Polo Fiat 500L 9. Audi A3 M-B A 10. Renault Clio Renault Clio

Top 5 brand