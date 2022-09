Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post scritto dall’associazione Bussola Italia –

L’Italia è in campagna elettorale e come sempre per Bussola Italia contano i progetti concreti, il metodo per attuarli e i criteri per misurare i risultati. Ci piacerebbe per questo avere dai partiti una risposta su un tema che, come chi ci segue sa, ci sta molto a cuore, ovvero il PNRR.

La corretta gestione di questo programma va oltre ciò che vi è scritto dentro, in quanto contiene la possibilità per il nostro Paese di darsi finalmente un metodo di lavoro e una mentalità orientata al risultato e al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, magari guardando anche un po’ più in là delle immediate convenienze elettorali.

Ecco quindi le nostre domande che da oggi al 25 settembre rivolgeremo ai partiti in corsa per le elezioni.

1. Ritenete che il PNRR costituisca un passaggio politico strategico per una UE più coesa o è solo, per quanto importante, un programma economico?

2. Intendete modificare i criteri di misurazione e le scadenze degli obiettivi del PNRR? In che modo?

3. Ritenete di aumentare la conoscenza da parte dell’opinione pubblica del PNRR e del suo potenziale impatto sulla vita dei cittadini? In che modo?

4. In che modo intendete migliorare l’assunzione di personale con competenze specifiche, e su base meritocratica, per l’attuazione dei progetti?

Nata nel 2020 in pieno lockdown, Bussola Italia chiede alle massime cariche istituzionali di definire una visione del futuro del nostro Paese, da perseguire con un piano che indichi obiettivi e tempistiche concrete e misurabili, utilizzando in modo produttivo le risorse disponibili, a partire da quelle del Recovery Fund. Bussola Italia è nata da un comitato promotore composto da tre associazioni da tempo rappresentative del mondo delle professioni, della business community e del civismo, attive tra Milano e Roma: APE Associazione per il Progresso Economico, Associazione CIVICUM, Associazione Forum della Meritocrazia, alle quali si sono poi affiancate anche #InclusioneDonna, AIDP, Officine Italia.