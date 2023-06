Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Maria Laura Albini, Partner ARAD Digital –

Sono oltre 14.700 le società iscritte al Registro delle imprese: il numero più alto di startup e PMI innovative mai registrato in Italia. Questo è il quadro che emerge dai dati condivisi dal Ministero per le imprese e il made in Italy, in collaborazione con InfoCamere, Unioncamere e Mediocredito Centrale, nel report sul terzo trimestre del 2022[1]. In particolare, Lombardia, Lazio e Campania si confermano le prime tre regioni italiane per numero di startup e, per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, il 76% fornisce servizi alle imprese, il 15% esercita nel manifatturiero, il 3% opera nel commercio e il restante 6% è suddiviso tra turismo, trasporti, assicurazioni, agricoltura e altro.

Nuovo business? Burocrazia e tasse i maggiori ostacoli

Secondo l’ultima indagine realizzata dal Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori aderenti alla Confcommercio, in collaborazione con OneDayGroup e con il sostegno di Meta, inoltre, si evince che 1 persona su 2 aprirebbe un’attività nel Terzo

Settore ma la burocrazia e le troppe tasse rappresentano un grosso ostacolo. Si stima che nei prossimi 10 anni ci sarà un’esplosione di nuove professioni in ambito informatico/tecnologico, marketing e green, settore su cui le nuove generazioni sono molto sensibili e in cui ci potrebbero essere buone opportunità di inserire il proprio business.

7 passaggi fondamentali per il successo in Italia

Ma quali sono gli elementi chiave che un giovane aspirante imprenditore deve valutare e tenere in considerazione se ambisce a lasciare il segno, aprendo la propria startup?

A prescindere dall’area geografica in cui ci si trova, dagli studi intrapresi e dal settore in cui si desidera inserire il proprio business, ci sono 7 passaggi fondamentali a cui è necessario prestare attenzione per poter lanciare da zero una startup e portarla al successo.

Vediamoli insieme:

Strutturazione del concept tramite confronto, analisi e ricerca di informazioni

Esporre la propria idea imprenditoriale a persone fidate consente di arricchirla con spunti e punti di vista differenti a cui non si aveva pensato e di ragionarci insieme con spirito critico. Inoltre, è fondamentale studiare e non dare mai niente per scontato, analizzare i dati di mercato e le storie di altri imprenditori del proprio settore o di settori simili per capire quali sono i fattori che li hanno portati al successo.

L’istinto e le esperienze precedenti sono sicuramente due punti chiave per un imprenditore, ma per scegliere la giusta direzione e costruire la propria cassetta degli attrezzi, è importante partire da dati reali e prendere ispirazione da chi prima di noi ha fatto i medesimi passi. Anche la partecipazione a webinar e programmi dedicati alle startup in contesti diversi rispetto a quello in cui si intende inserirsi può essere utile per capire cosa stanno facendo altre persone che si trovano in fase di pre-seed o seed e come si stanno organizzando.

Scelta di una nicchia di mercato e identificazione di un bisogno reale

Prima di concretizzare un’idea imprenditoriale è necessario individuare il target specifico a cui ci si vuole rivolgere e il bisogno preciso che la startup andrà a soddisfare. Allo stesso tempo però è bene tenere a mente che, per crescere, non bisogna rimanere vincolati alla nicchia di partenza ma è fondamentale pensare a come poterla espandere in futuro.

Selezione accurata dei co-founder e del core team per il proprio business

Tra le principali cause di fallimento di una startup vi è la scelta sbagliata del team di lavoro. Il consiglio è quello di scegliere come soci persone fidate, con cui possibilmente si ha avuto modo di lavorare in precedenza, che si conoscono in profondità e che condividono la stessa vision e i valori. Un altro aspetto fondamentale quando si costituisce una società, è la parte burocratica, per la quale è importante farsi seguire da professionisti, senza improvvisare, perché 9 volte su 10 gli errori saranno pagati a caro prezzo. Oltre a scegliere in modo accurato i co-founder e il team di progetto, è fondamentale dettagliare nei patti parasociali anche le regole di entrata e di uscita dei soci, così da poter prevenire eventuali problemi con poche accortezze.

Spiegazione dettagliata della vision con un investor pitch e business plan

Un errore comune che vedo purtroppo commettere da molti giovani imprenditori è dare tutto per scontato e non costruire un business plan dettagliato. Avere una buona idea non è sufficiente per ottenere la fiducia dei potenziali investitori o partner. Per questo motivo, è necessario essere in grado di raccontare in modo semplice e lineare il proprio progetto di business, cercando di far emergere i punti di forza e le potenzialità.

Ricerca di metodi per il finanziamento del business

La scelta tra procedere con fondi propri, family friends oppure rivolgersi al mercato privato, è una decisione che non tutti i giovani imprenditori devono necessariamente prendere. C’è chi ha una buona idea ma non ha fondi da allocare e quindi non può fare altro che rivolgersi a Business Angel o, in fasi successive, a Venture Capital. Personalmente sostengo le idee imprenditoriali e la nascita di nuovi business attraverso Encelado Ventures[2], che supporta startup in early stage e IAG[3] che segue sia iniziative di pre-seed/ seed con Eden, che realtà più consolidate.

Nel corso degli anni si sono formate diverse associazioni similari e sono presenti alcuni acceleratori tra cui StartupBootcamp Fashion Tech, Bocconi4Innovation e WeSportUp, che accompagnano le aziende dalle fasi di pre-seed / seed e series successive. Un’altra strada che si può valutare è l’attivazione di una campagna di raccolta fondi tramite piattaforme di investimento come Doorway, Crowdfundme e Mamacrowd.

Il supporto, però, non deve essere necessariamente solo economico, ma anche di advisory inteso come consigli utili con chi ha maggiore anzianità ed esperienza nel settore ed è bene prendere in considerazione anche questi aspetti prima di procedere con capitali esterni in modo da scegliere il migliore interlocutore per voi. Chiedere il supporto di azionisti è spesso complesso per i founder perché ciò significa dover rendere loro conto del piano di sviluppo, ma è anche vero che per molte startup è l’unica chance per poter sviluppare il business.

Verifica sugli incentivi statali per i giovani imprenditori

Lo Stato ha messo in pista diverse iniziative per sostenere lo sviluppo e la crescita di nuove società. Alcuni esempi sono: i diversi bandi nazionali e regionali per l’imprenditoria giovanile di GIOVANI2030[4]; le agevolazioni di Invitalia[5], che riconosce, ad esempio, un incentivo del 50% sotto forma di contributo a fondo perduto; ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero[6], incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani under 35 anni oppure da donne di tutte le età e i finanziamenti, bonus e incentivi messi a disposizione da Confcommercio[7].

Il business non decolla? Fare tesoro degli errori per aggiustare il tiro

Sbagliare è inevitabile e necessario per poter migliorare. Per questo motivo è importante non demoralizzarsi di fronte ad eventuali errori e tentativi sbagliati, che vanno invece utilizzati come punto di partenza per perfezionare la propria proposta. Uno degli strumenti più diffusi in ambito Startup, è infatti, il metodo Lean Startup, che si struttura attorno a 3 fasi: realizzazione dell’idea, misurazione e valutazione per poi eventualmente aggiustare la mira.

Un’impresa giovanile su 3 chiude nei primi 5 anni di vita e quasi la metà non supera il biennio. Perciò il consiglio che mi sento di dare a chi intende aprire il proprio business e portarlo al successo è di non farsi scoraggiare dalle difficoltà che naturalmente incontrerà nel suo percorso, di capire come mai una cosa ha funzionato o non ha funzionato per migliorare la volta successiva, e di continuare a sperimentare, studiando esempi di successo per capire come potenziare le iniziative che sta pianificando. In bocca al lupo!

NOTE

[1] Cruscotto startup innovative di Unioncamere

[2] Il team di Encelado Ventures

[3] Italian Angels for Growth

[4] Bandi per i giovani imprenditori: le opportunità del 2023

[5] Invitalia, gli incentivi alle imprese turistiche

[6] Ministero imprese e Made in Italy: Oltre Nuove imprese a tasso zero

[7] Confcommercio: Incentivi alle imprese, agevolazioni fiscali per le Pmi