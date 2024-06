Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer, UBS WM Italy, UBS Europe SE, Succursale Italia –

L’intelligenza artificiale è protagonista sui mercati finanziari ed è ormai

un argomento quotidiano di conversazione. Le dimostrazioni di come

potrà cambiare il modo di lavorare e aumentare la produttività vengono

continuamente veicolate dai media.

In effetti, le prime applicazioni indicano un impatto importante: i

programmatori riescono a creare software mediamente in metà tempo

mentre, secondo uno studio di Harvard, GPT-4 avrebbe prodotto risultati

migliori del 40% e più veloci del 25% rispetto a un gruppo di esperti di una

prestigiosa società di consulenza.

La lista dei possibili benefici (e rischi) è lunghissima. Se diamo uno sguardo

al passato recente, si stima che l’introduzione dei personal computer abbia

aumentato la produttività del 18% tra il 1986 e il 2000; successivamente da

Internet è venuto un contributo ancora superiore.

Non è affatto irrealistico immaginarsi un’analoga spinta dall’intelligenza

artificiale. Tanto che, secondo Bloomberg, sarà un mercato da 1300 miliardi di

dollari entro il 2032, mentre secondo McKinsey il volume d’affari raggiungerà

addirittura 4400 miliardi di dollari.

I benefici della nuova rivoluzione tecnologica: quando e dove?

Al di là di queste cifre astronomiche, per gli investitori la questione più

importante è quando e dove si materializzeranno i benefici finanziari di

questa ennesima rivoluzione tecnologica. In altre parole, quali sono le fasi di

creazione di valore e come questo valore verrà distribuito.

A mio avviso, possiamo immaginarcene quattro che tra loro possono in

parte sovrapporsi: la creazione dell’infrastruttura con ingenti investimenti,

l’affermazione dei principali attori con rapide crescite dei fatturati, la

diffusione capillare dell’intelligenza artificiale e, infine, la distribuzione dei

benefici all’economia nel suo complesso.

Oggi siamo tra la prima e la seconda fase: vengono fatti enormi investimenti

per creare l’infrastruttura, mentre si cominciano a delineare alcuni dei

protagonisti. Movimentare tali risorse crea fatturato, PIL, posti di lavoro

altamente qualificati. I capitali richiesti per affermarsi in questo segmento

rappresentano delle barriere all’ingresso, a vantaggio dei principali colossi

tecnologici.

Per esempio, le ultime indicazioni da parte di Microsoft, Alphabet, Amazon

e Meta suggeriscono che cumulativamente queste società investiranno

nell’intelligenza artificiale 205 miliardi di dollari quest’anno. A questa cifra

si sommeranno gli importi non dichiarati da tante altre società del settore e

quelli stanziati dagli stessi governi che hanno compreso la rilevanza strategica

di questa tecnologia.

Intelligenza artificiale, gli ambiti di applicazione più promettenti

Potremmo raggruppare le società attive in questo campo in tre livelli. Quello

inferiore è costituito dagli «abilitatori», ossia le imprese che forniscono

la colonna portante per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Si va dalla

produzione di semiconduttori alla progettazione dei chip, dai centri di calcolo

e cloud fino alle società che partecipano alla fornitura di corrente.

Il livello dell’«intelligence» è invece costituito dalle società che convertono

le risorse di calcolo ed energia degli abilitatori in modelli linguistici di grandi

dimensioni o in collezioni di dati.

Per finire, al livello dell’«applicazione» figurano le società che integrano

gli strumenti del livello dell’intelligence in applicazioni specifiche. In questo

momento riteniamo che gli ambiti di applicazione più promettenti includano

copiloti, assistenti alla codifica, pubblicità digitale, call center, ricerca e

sviluppo nel settore sanitario, sicurezza informatica e tecnologia finanziaria.

Non si tratta di definizioni rigide e molte società sono attive su più fronti; per

esempio, Amazon e Microsoft hanno sviluppato i propri chip. Google è attiva

su tutti i livelli descritti. Spesso potrebbero formarsi alleanze come Microsoft

che controlla il 49% di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT.

Occorre tenere presente che, economicamente, il livello dell’«applicazione»

deve trovare il modo di generare ricavi sufficienti per «ripagare» gli altri due

livelli. Gran parte dei ricavi da abbonamenti, pubblicità ecc. sarà generato

infatti a ridosso del cliente finale.

La fase più interessante della diffusione dell’intelligenza artificiale

La diffusione più capillare dell’intelligenza artificiale richiederà più tempo ma,

in termini macroeconomici, sarà la fase più interessante perché coinvolgerà

quasi tutti i settori migliorandone la produttività e cambiando le modalità

di lavoro. Per le economie avanzate, questo avanzamento combinato alla

robotica potrebbe consentire di attutire l’impatto dell’invecchiamento della

popolazione.

L’occupazione potrebbe inizialmente soffrire, anche se la storia ci insegna

che l’economia ha grandi capacità di adattamento e si creano continuamente

nuove figure professionali. È possibile che si riduca la giornata lavorativa,

ma non si tratta di un trend nuovo: dall’Ottocento (quando era 16 ore) ad

oggi si è ridotta continuamente. Del resto, il maggior tempo libero ha fatto

fiorire alcuni settori economici come le attività culturali e ricreative, tra le quali

l’industria dello sport, che a livello mondiale è vista crescere a doppia cifra

nei prossimi anni.

Un altro aspetto da considerare è come verranno distribuiti i vantaggi

derivanti dalla maggior efficienza: le aziende diverranno più redditizie o la

concorrenza porterà a prezzi più bassi per i consumatori? Probabilmente

le aziende riusciranno inizialmente a tenere per sé i vantaggi, ma la

competizione alla fine tradurrà la maggior efficienza in una forza deflattiva.

Effetti per gli investitori e le incognite sulla Cina

Per quanto riguarda gli investitori, il settore tecnologico oggi rappresenta un

pilastro fondamentale per ogni portafoglio. Del resto il peso che ha raggiunto

all’interno dei principali indici implica che indirettamente l’esposizione è

rilevante e, monitorando con attenzione l’andamento degli utili trimestre

dopo trimestre, continuiamo a essere positivi su questo segmento.

Consigliamo un sovrappeso nel livello degli «abilitatori», per esempio

favorendo i semiconduttori oppure le società posizionate lungo l’intera

catena del valore che si occupano di chip, cloud computing nonché modelli

e applicazioni dell’intelligenza artificiale generativa.

Non va dimenticato che non esistono solo gli Stati Uniti. I giganti tecnologici

cinesi scambiano ancora a valutazioni simili a quelle precedenti la nascita di

ChatGPT, ma anche loro sono all’avanguardia e ci aspettiamo che la Cina arrivi

a sviluppare un ecosistema di IA differenziato. Sul mercato cinese pesano

tuttavia le preoccupazioni riguardo la geopolitica.

Per maggiori dettagli, consiglio la lettura di un nuovo e approfondito

studio dal titolo «Artificial intelligence: Sizing and seizing the investment

opportunity».