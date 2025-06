Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra)

Post di Jérôme Clouet, Senior Product Manager di Panasonic Connect –

Essere competitivi oggi non significa solo mantenere in movimento la linea di produzione: richiede adattabilità in tempo reale, informazioni predittive, integrazione e innovazioni continue. Questi aspetti, se implementati, sono la base di una fabbrica efficiente, che da un lato sappia rispondere alle più impellenti sfide del mercato e dall’altro faccia eco alle nuove esigenze della clientela. Per i produttori europei, la consegna puntuale dei materiali e la necessità di migliorare l’efficienza delle apparecchiature (OEE), per esempio, stanno trainando il settore verso soluzioni di automazione e smart factory.

Tra le priorità delle aziende c’è infatti la consegna tempestiva dei materiali necessari per l’assemblaggio, ma i ritardi possono interrompere la produzione e i programmi, influendo sulla redditività: da qui sorge l’esigenza di creare un’integrazione logistica più intelligente nell’iter di produzione che possa prevedere eventuali problematiche e intervenire in anticipo.

Altrettanto critica è la manutenzione delle apparecchiature. Per mantenere l’OEE più elevato possibile, le fabbriche devono ridurre al minimo i tempi di inattività non pianificati e ottimizzare le prestazioni delle macchine. Gli approcci di manutenzione tradizionali iniziano così ad essere obsoleti, poiché poco reattivi, e richiedono molte risorse, non conciliandosi con le necessità dei produttori di oggi, che necessitano di sistemi predittivi che avvisino gli operatori prima del verificarsi del problema.

Sintesi di AI e fattore umano

L’intelligenza artificiale non è solo una priorità, ma uno strumento pratico e integrato capace di agevolare ogni fase della produzione elettronica. I sistemi basati su AI sono progettati per supportare gli operatori monitorando di continuo le prestazioni delle macchine, anticipando le esigenze di manutenzione e semplificando la comunicazione in tutta l’area di produzione.

Analizzando i dati della macchina in tempo reale, attraverso la cosiddetta manutenzione predittiva, i sistemi di intelligenza artificiale rilevano potenziali guasti prima che questi si verifichino, consentendo una manutenzione programmata e riducendo i costi. Inoltre, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato della macchina, comprese le metriche delle prestazioni e gli avvisi di manutenzione, vengono trasmessi in real time agli operatori, con tempi di risposta più rapidi e un processo decisionale più informato.

Le relazioni umane oltre al progresso hardware e software

È necessario quindi che l’impegno vada oltre l’hardware e il software. Sarà sempre più indispensabile costruire un ecosistema interconnesso in cui le apparecchiature comunicano non solo tra loro, ma anche con sistemi di terze parti.

Insieme a tutti questi sviluppi bisognerà poi intessere collaborazioni con i partner del settore: solo ascoltando i clienti e sviluppando soluzioni in collaborazione con i leader tecnologici emergenti le imprese potranno portare avanti innovazioni che soddisfino le esigenze di produzione attuali e future.

Che si tratti di integrare l’intelligenza artificiale per operazioni più intelligenti, di far progredire la tecnologia degli alimentatori per configurazioni più rapide o di consentire la comunicazione tra macchine multipiattaforma, l’obiettivo sarà sempre più il potenziamento delle fabbriche intelligenti di domani.