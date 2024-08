Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Gabriel Debach, Italian Market Analyst di eToro –

PDD Holdings, nota per la piattaforma e-commerce Temu, ha vissuto lunedì la sua peggiore giornata di sempre in borsa. Dopo la pubblicazione di risultati deludenti, la società ha perso circa 55 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato. Per fare un confronto, Eni, la quinta società italiana per market cap, ha una capitalizzazione di 52 miliardi di dollari. Con una flessione del 28,5%, PDD è stato il peggior titolo del Nasdaq 100, influenzando l’indice nonostante rappresenti solo lo 0,62% del totale. Questo calo ha contribuito a una perdita di 25 punti base nel Nasdaq 100, misurato dall’ETF QQQ.

Le difficoltà di PDD derivano principalmente dalle “nuove sfide legate ai cambiamenti nella domanda dei consumatori, all’intensificarsi della concorrenza e alle incertezze globali”, secondo quanto riportato dalla direzione. Questi fattori continueranno probabilmente a pesare sui risultati finanziari nel breve termine. Il co-fondatore Chen Lei ha riconosciuto che l’attuale traiettoria della società non è sostenibile, specialmente con concorrenti come TikTok di ByteDance e Alibaba Group, che competono per attrarre consumatori attenti al budget.

Nel tentativo di espandersi oltre i confini cinesi, PDD ha investito molto nella crescita internazionale della sua piattaforma Temu, cercando di sfuggire alla debolezza dell’economia cinese. Tuttavia, la concorrenza globale è feroce – persino Amazon sta valutando di entrare nel settore – e i dirigenti sono stati cauti nel parlare delle prestazioni internazionali. Chen ha sottolineato l’importanza di investire ulteriormente nel supporto ai commercianti, poiché i concorrenti cercano di sottrarre loro quote di mercato.

Il crollo della fortuna del fondatore di Temu

Nel trimestre chiuso a giugno, PDD ha registrato un fatturato di 97,1 miliardi di yuan (circa 13,6 miliardi di dollari), inferiore alla stima media di 100 miliardi di yuan. L’utile netto è stato di 32 miliardi di yuan, leggermente superiore alle previsioni di 27,5 miliardi di yuan. In Cina, PDD ha guadagnato quote di mercato rispetto a rivenditori come Alibaba e JD.com, grazie a una strategia di prezzi bassi e a promozioni aggressive che hanno contrastato concorrenti emergenti come Kuaishou Technology.

Questo successo aveva reso il fondatore Colin Huang l’uomo più ricco della Cina, con una fortuna di 49,3 miliardi di dollari. Tuttavia, con il crollo delle azioni, Huang ha perso questa posizione (ora è al #48 nella classifica del Bloomberg Billionaires Index, con 33,8 miliardi), che è stata nuovamente conquistata da Zhong Shanshan, il miliardario dell’acqua in bottiglia, #25 su BBI, con un patrimonio personale di poco inferiore ai 50 miliardi di dollari.

Criteri ESG, questi sconosciuti

La realtà di PDD Holdings è rivelata da punteggi ESG piuttosto bassi (ESG sta per Environmental, Social, and Governance, e si riferisce a criteri utilizzati per valutare la sostenibilità e l’impatto etico di un’azienda). Analizzando i dati di ESG Book su eToro, si scopre che Temu ha raggiunto solo 35 punti per l’ambiente, 20 per il sociale e 32 per la governance, tutti indicatori nettamente insufficienti.

Tuttavia, nonostante queste criticità, il focus di molti investitori rimane ancorato ai risultati economici, non ai valori ESG. Il fatturato di PDD Holdings è salito in maniera impressionante, da 43,7 miliardi di yuan a settembre 2020 agli attuali 341,5 miliardi di yuan (47,8 miliardi di dollari), con un tasso di crescita annuo del 73%.

L’interesse di Amazon per il modello Temu

Un altro aspetto degno di nota è l’interesse di Amazon, che in luglio ha esplorato l’idea di replicare parte del modello di Temu, valutando di lanciare un negozio online di abbigliamento e articoli per la casa a basso costo, spediti direttamente dalla Cina agli acquirenti statunitensi per rafforzare la competizione. Questo rivela una lezione significativa: i consumatori americani sono disposti a sacrificare la velocità per il risparmio, un principio che Temu ha capitalizzato efficacemente.

*Da Pinduoduo a Temu

PDD Holdings è la holding di controllo che supervisiona tutte le operazioni e le strategie aziendali del gruppo creato da Colin Huang. E’ quotata al Nasdaq sotto il simbolo PDD. Funziona come ombrello sotto il quale operano le piattaforme Pinduoduo e Temu. Pinduoduo è una delle più grandi piattaforme di e-commerce in Cina, conosciuta per il suo modello di social commerce, dove gli utenti possono acquistare prodotti a prezzi ridotti formando gruppi di acquisto con amici e familiari. Temu è la piattaforma di e-commerce lanciata da PDD Holdings per espandersi sui mercati internazional. Temu si concentra sull’offerta di prodotti a bassissimo costo, sfruttando la catena di approvvigionamento e l’infrastruttura logistica di Pinduoduo, ma con un’attenzione maggiore al mercato globale.