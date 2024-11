Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Massimo Crivello, Chief Business Officer di Tesisquare –

Le turbolenze degli ultimi tempi hanno dimostrato quanto le supply chain possano essere vulnerabili a eventi inaspettati, dalla pandemia alle crisi geopolitiche ai cambiamenti climatici. Nell’attuale scenario economico, quindi, la capacità di gestire l’imprevisto si configura come un elemento imprescindibile per le aziende operanti nel settore logistico. Gli eventi recenti, come l’aggressione della Russia, le tensioni in Medio Oriente e l’escalation tra USA e CINA, hanno evidenziato l’urgenza di sviluppare strategie reattive e resilienti, in grado di garantire continuità operativa anche in contesti di forte instabilità.

Logistica e carenza di manodopera

Nel nostro Paese, il settore della logistica sta attraversando un periodo di trasformazione. Nel 2023 ha registrato un fatturato di circa 112 miliardi di euro, con una crescita del 5,5% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, si evidenziano alcune criticità, tra cui la carenza di manodopera, con un deficit in Italia di circa 60.000 lavoratori. Questo problema si riflette anche a livello europeo, dove la mancanza di personale è una questione cruciale per il futuro della logistica​.

Le aziende del settore stanno cercando di rispondere a questi problemi con innovazioni tecnologiche, come la digitalizzazione dei processi, che consentono di aumentare l’efficienza operativa. Queste piattaforme innovative facilitano il monitoraggio in tempo reale dei flussi logistici, dalla prenotazione degli slot di carico alla distribuzione finale, riducendo i tempi di reazione e migliorando la produttività complessiva.

Garantire solidità operativa di fronte alle sfide più imprevedibili

Nella creazione di ecosistemi digitali per la supply chain ottimizzare i processi logistici non significa solo incrementare l’efficienza: è fondamentale costruire un’infrastruttura capace di adattarsi rapidamente alle fluttuazioni del mercato, garantendo solidità operativa di fronte alle sfide più imprevedibili.

Le piattaforme digitali aiutano le aziende a centralizzare le informazioni, permettendo una visibilità completa end-to-end lungo la filiera. Questo approccio favorisce una collaborazione efficace tra i vari attori, dai fornitori ai clienti finali, riducendo il rischio di interruzioni e migliorando la capacità di risposta a imprevisti operativi.

Come gestire l’inaspettato in logistica

La gestione dell’inaspettato nel settore logistico richiede oggi una combinazione sinergica tra l’adozione di tecnologie avanzate e l’impiego di competenze tecniche specializzate. Le soluzioni digitali giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare la resilienza della supply chain: piattaforme basate su intelligenza artificiale e analisi predittiva, ad esempio, consentono di monitorare in tempo reale l’intera filiera, anticipando problematiche e permettendo agli operatori di intervenire tempestivamente. La digitalizzazione dei processi, grazie all’uso di sistemi cloud e soluzioni collaborative, assicura una maggiore flessibilità e reattività, minimizzando il rischio di interruzioni operative e migliorando la visibilità lungo tutto il percorso della catena logistica.

La necessaria integrazione tra tecnologia e competenze

Tuttavia, il successo di tali innovazioni dipende strettamente dalle competenze tecniche del personale coinvolto. Gli operatori logistici non devono solo essere in grado di utilizzare queste tecnologie, ma devono anche sviluppare una profonda comprensione dei flussi operativi e delle dinamiche di mercato. L’interazione tra il fattore umano e l’automazione richiede figure professionali in grado di interpretare i dati in maniera strategica e di prendere decisioni rapide e informate. Questa integrazione tra tecnologia e competenze garantisce la capacità di gestire l’imprevisto, rafforzando non solo la resilienza ma anche l’efficienza operativa in un mercato sempre più complesso e imprevedibile.

Un’era di automazione e interconnessione

Con l’avvento della Logistica 4.0 e delle tecnologie digitali, il settore si sta dirigendo verso un’era di automazione e interconnessione. Tuttavia, le sfide legate alla scarsità di manodopera, all’aumento dei costi operativi e alla necessità di infrastrutture più moderne continuano a rappresentare ostacoli significativi. Nonostante una riduzione degli investimenti nel 2023, il settore rimane dinamico, con una forte domanda di spazi logistici moderni e tecnologicamente avanzati, specialmente nel Nord Italia​.

L’ottimizzazione della logistica non rappresenta solo un miglioramento operativo, ma ha un impatto diretto sul fatturato e la crescita delle aziende. Anticipare e gestire l’inaspettato, come interruzioni nelle forniture o variazioni nella domanda, permette di mantenere fluida la catena del valore, evitando costose interruzioni e preservando la continuità del business. Ad esempio, aziende che utilizzano tecnologie di monitoraggio in tempo reale e analisi predittiva riescono a prevenire ritardi nelle consegne, ridurre i tempi di fermo e massimizzare l’efficienza operativa. Questo si traduce in una maggiore capacità di soddisfare le richieste del mercato, mantenendo alti i livelli di servizio e riducendo al minimo i costi di gestione​.

L’ottimizzazione è un elemento di competitività fondamentale

Inoltre, migliorando la visibilità e il controllo sulla supply chain, le imprese possono ridurre gli sprechi, ottimizzare le scorte e diminuire i costi legati all’immobilizzazione del capitale. Un esempio concreto è rappresentato dall’uso di sistemi collaborativi per gestire il flusso fabbisogni, ordine e consegna, che consentono di mantenere un equilibrio tra domanda e offerta, evitando eccedenze o carenze di prodotti. Queste ottimizzazioni non solo riducono i costi, ma liberano risorse finanziarie da reinvestire in altre aree strategiche del business​.

In un ecosistema dove le risorse vanno a ridursi, l’ottimizzazione è diventato un elemento di competitività fondamentale.